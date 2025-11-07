Black Friday smartphone : les promos dévoilée en avance, voici les meilleures
Alors que beaucoup attendaient le lancement du Black Friday à la fin du mois de novembre, plusieurs marchands ont décidé de lancer leurs offres dès maintenant.
Les meilleures offres du moment - Black Friday 2025 :
- Smartphone : Nothing Phone (3a) Pro chez Amazon (-21%)
- Smartphone : iPhone Air chez Rakuten (-33%)
- Smartphone : Samsung Galaxy A56 (-32%)
- Pack : Google Pixel 9a + enceinte JBL (-11%)
Le Black Friday 2025 aurait-il pris un peu d'avance par rapport à ses habitudes ? Plusieurs participants à l'opération proposent déjà différentes baisses de prix sur des produits avant le Black Friday. Ces promotions concernent notamment des smartphones et autres appareils électroniques de très grandes marques.
Afin de ne pas manquer les meilleures offres du Black Friday 2025, nous regroupons ici les meilleurs modèles de smartphones à suivre pendant toute la durée de l'événement. Pour rappel, le Black Friday sera officiellement organisé durant le mois de novembre, mais les marchands devraient proposer toutes sortes de promotions pendant une plus longue période.
Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?
Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.
Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025
Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.
Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?
Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, les précédentes générations ont de grandes chances de s'afficher avec des promos.
Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025
La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.
Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?
Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.
Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?
Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.
11:11 - Le Samsung Galaxy A56 tombe sous les 350 euros
Amazon propose actuellement une très belle offre sur un smartphone milieu de gamme : le Samsung Galaxy A56 5G est affiché à moins de 350 euros en marge du Black Friday. Un joli prix pour un smartphone endurant et relativement bon en tout. Attention toutefois, l'image du produit semble buggées à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais il s'agit bien du Galaxy A56.
06/11/25 - 17:30 - Le Nothing Phone (3a) Pro voit son prix chuter chez Amazon
Amazon propose actuellement une sacrée baisse de prix sur le Nothing Phone (3a) Pro. Ce smartphone très original avec ses LEDs au dos est un excellent compromis pour qui désire acquérir un très bon téléphone. Habituellement affiché aux alentours des 500 euros, le Nothing Phone (3a) Pro est actuellement proposé à 379 euros sur le site d'Amazon.
06/11/25 - 10:40 - L'iPhone 16e est déjà en promotion sur ce site !
Besoin d'un nouvel iPhone performant sans dépenser un smic ? Le dernier iPhone 16e sorti récemment profite d'une très belle promotion sur le site de Rakuten. Doté d'une puce très puissante et de l'expérience iOS, cet iPhone 16e est actuellement proposé à moins de 520 euros pour une courte période.
05/11/25 - 14:51 - CDiscount propose le Samsung Galaxy S24 à un prix incroyable
Le tout dernier Samsung Galaxy S25 est un peu trop onéreux ? On comprend totalement et CDiscount aussi ! C'est pourquoi l'enseigne propose le Samsung Galaxy S24 sorti en début d'année 2024 à un excellent prix : moins de 400 euros pour ce smartphone proposé à plus de 800 euros lors de sa sortie initiale. De quoi profiter d'un des meilleurs appareils de Samsung sans trop débourser !
05/11/25 - 11:12 - L'iPhone Air est à son meilleur prix avec ce code promo
Rakuten propose déjà d'excellentes offres avant le début du Black Friday. L'enseigne affiche actuellement le dernier iPhone Air à un excellent prix : 789 euros au lieu du tarif de lancement de 1229 euros ! Pour profiter de ce prix, il convient d'utiliser le code promo HT30 lorsque vous passez votre commande. Affiché à 819 euros, le prix du smartphone baisse une fois le code rentré !
04/11/25 - 12:06 - Le Xiaomi Poco X7 est à petit prix sur l'application officielle
Xiaomi est un des plus gros acteurs du Black Friday cette année ! Le constructeur propose le Poco X7 Pro 5G en promotion à 244 euros sur son application officielle. Vous n'aurez qu'à cocher le coupon de réduction offert pour profiter de ce joli prix. Le Poco X7 Pro 5G est un très bon smartphone qui dispose d'un bel écran 120 Hz, d'une batterie de 6000 mAh et d'une charge rapide de 90 W pour faire le plein.