Le Samsung Galaxy Z Fold 7 perd près de 700 euros avant même sa sortie

Des offres de précommandes permettent de baisser drastiquement le prix du Samsung Galaxy Z Fold 7 avant même sa sortie officielle.

Le dernier Samsung Galaxy Z Fold 7 vous fait de l'oeil ? Son prix assez élevé peut en refroidir plus d'un. Il faut dire qu'avec un tarif de départ à 2099 euros dans sa version 256 Go, le téléphone est clairement pensé pour les plus gros budgets. Bonne nouvelle cependant : Samsung et la Fnac s'unissent pour proposer la meilleure offre disponible sur le Z Fold 7 !

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 avec 512 Go d'espace de stockage est proposé, de base, à 2219 euros par Samsung. La Fnac propose cependant un excellent deal : en mettant le Z Fold 7 et la nouvelle montre connectée Samsung Galaxy Watch 8 Classic dans votre panier, vous pourrez utiliser le code promo ZFOLD400 pour bénéficier d'une grosse réduction sur l'ensemble ! Cela permet au Samsung Galazy Z Fold 7 de s'afficher à 1546 euros au lieu de 2219 euros.

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 512 Go Neuf à partir de 2099,00 € Fnac 2219,00 € 2099,00 € Voir

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Neuf à partir de 578,99 € Fnac 578,99 € Voir

Attention toutefois : il faut être adhérent Fnac pour pouvoir profiter de ce prix. La carte Fnac est cependant également en promo en ce moment avec 10 euros offerts pour toute souscription avant le 15 juillet 2027.