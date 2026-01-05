Samsung Galaxy S27 : de premières informations très rassurantes pour l'avenir

Alors que les prochains Galaxy S26 se font attendre, nous disposons déjà de quelques fuites concernant la suite.

Il y a quelques semaines, nous évoquions les dernières rumeurs relatives aux prochains Samsung Galaxy S26. Sans trop rentrer dans les détails, cette nouvelle génération semble ne pas prendre trop de risques par rapport aux précédentes, notamment au niveau du design. Une décision qui semble agacer bon nombre d'experts de la sphère tech qui estiment que Samsung ne désire plus innover.

Les véritables avancées seraient-elles prévues pour la suite ? Alors que la génération S26 serait toujours prévue d'ici le mois de février, nous disposons déjà de quelques bribes d'informations concernant les Samsung Galaxy S27.

Cette nouvelle génération mettrait notamment l'accent sur de nouvelles possibilité pour les capteurs photo. Qu'il s'agisse du capteur principal, de la caméra selfie ou de l'ultra grand angle, Samsung partirait sur une amélioration de l'ensemble des capteurs à l'exception du téléobjectif.

Une précision cependant de la part du leaker @UniverseIce : ces changements concerneraient uniquement le modèle Ultra de la gamme pour le moment. Il faudra attendre un peu pour connaitre davantage de nouveautés concernant la génération de Samsung Galaxy S27.