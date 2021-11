We Love Green 2022 : Gorillaz en tête d'affiche, les dates du festival

WE LOVE GREEN. Après deux années blanches, le festival We Love Green annonce son retour avec Gorillaz en tête d'affiche.

Un retour en grande pompe. Après deux années annulées pour des raisons sanitaires, le festival We Love Green annonce son édition 2022 avec une première tête d'affiche : Gorillaz. Damon Albarn et ses acolytes assureront la soirée d'ouverture de l'événement, qui aura lieu sur trois jours : jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022. La billetterie pour le premier soir, celui de Gorillaz, est déjà ouverte et accessible par ici.

Les personnes possédant déjà des billets pour le jeudi 3 juin 2021, annulé en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, pourront garder leurs places pour cette nouvelle date. Les organisateurs annonceront les prochains noms de la programmation 2022 de We Love Green dans les prochaines semaines.