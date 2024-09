Grève SNCF : quelles perturbations de trafic ce mardi 1er octobre 2024 ?

Le mouvement de grève national contre la réforme des retraites et l'augmentation des salaires va-t-il paralyser les trains de la SNCF ce mardi 1er octobre 2024 ? Les prévisions du trafic.

Ce mardi 1er octobre 2024, un appel à la grève national et interprofessionnel a été lancé pour demander l'abrogation de la réforme des retraites de 2023 et l'augmentation des salaires. Pas de panique pour les usagers du train pour autant. Si les syndicats CGT Cheminots et Sud-Rail ont appelé les cheminots de la SNCF à cesser le travail depuis ce mardi 30 septembre à partir de 19 heures jusqu'au mercredi 2 octobre à 8 heures du matin, la direction de l'entreprise ferroviaire a annoncé dans un communiqué que "le trafic des trains SNCF Voyageurs sera quasi-normal mardi 1er octobre".

Quelles perturbations sur les TGV, TER et Intercités de la SNCF ce mardi 1er octobre 2024 ?

Dans le détail, aucune perturbation n'est attendue sur les liaisons TGV. Sur les TER, Intercités et Transilien, "quelques circulations pourraient être légèrement perturbés" selon la direction de la SNCF. Si pour les Intercités, les voyageurs concernés sont contactés par SMS ou par e-mail à l'avance, il convient de renseigner son numéro de train sur le site de la SNCF ou de consulter cette page très utile de la SNCF pour les TER.

Quelles perturbations sur les RER de la SNCF ce mardi 1er octobre 2024 ?

Sur le RER, seules deux lignes subissent de légères perturbations. RER A, B et C qui traversent Paris ne sont pas perturbés. Voici les lignes concernées dans le détail ce mardi 1er octobre 2024 en raison de la grève :

RER A : trafic normal

: trafic normal RER B : trafic normal

: trafic normal RER C : trafic normal

: trafic normal RER D : 2 trains sur 3 en moyenne sur l'ensemble de la ligne.

: 2 trains sur 3 en moyenne sur l'ensemble de la ligne. RER E : trafic légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

Quelles perturbations sur le Transilien de la SNCF ce mardi 1er octobre 2024 ?

Sur les lignes du Transilien qui traversent l'Île-de-France, trois lignes sont perturbées par la grève nationale et interprofessionnelles contre la réforme des retraites ce mardi 1er octobre 2024 :

Ligne H : trafic normal

: trafic normal Ligne J : trafic légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

: trafic légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Ligne K : trafic normal

: trafic normal Ligne L : trafic légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

: trafic légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Ligne N : 3 trains sur 4 en moyenne sur l'ensemble de la ligne.

: 3 trains sur 4 en moyenne sur l'ensemble de la ligne. Ligne P : trafic normal

: trafic normal Ligne U : trafic normal

Une grève dans les métros et à la RATP ce mardi 1er octobre 2024 ?

Les légères perturbations prévues sur le trafic des transports transiliens ne concernent que les lignes gérées par la SNCF. Les syndicats de la RATP n'ont pas appelé à rejoindre la mobilisation et aucune perturbation n'est attendue sur les lignes du métro parisien.

Où suivre les prévisions de trafic de la SNCF ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.