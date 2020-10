Transport et couvre-feu : le billet de train SNCF fait office d'attestation

SNCF ET COUVRE-FEU. Si Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu en Île-de-France et dans 8 autres métropoles, le gouvernement a toutefois précisé qu'il n'y aura pas de restrictions dans les transports et que les déplacements entre les régions restent autorisés, à condition d'être muni de son billet réservé à la SNCF, qui fera office d'attestation.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 15h53] Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mercredi 14 octobre l'instauration d'un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin, à compter du samedi 17 octobre en Île-de-France et dans huit autres métropoles de France dans le but de freiner l'épidémie de la Covid-19. Mais les transports ne seront pas affectés par ce couvre-feu car "il y a des gens qui continueront à travailler la nuit, ou en soirée, ou le matin tôt", a assuré le chef de l'Etat.

Par ailleurs, pour les usagers qui ont prévu de partir en vacances durant la Toussaint ou qui doivent faire des déplacements interrégions, le premier Ministre Jean Castex a expliqué ce jeudi 15 octobre en conférence de presse que le billet de train SNCF fera office d'attestation de déplacement durant le couvre-feu : "Si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21 heures (...) Il faudra le cas échéant montrer votre billet si vous êtes contrôlé (...) Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation".

"Nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions", a annoncé le chef de l'Etat lors de son allocution au JT de 20 heures mercredi 14 octobre. Et la SNCF a confirmé via un communiqué de presse que tous les trains circuleront comme prévu durant ce week-end et les vacances de la Toussaint : "TGV Inoui, Ouigo, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end des 16, 17 et 18 octobre, ainsi que pendant l'ensemble des vacances de la Toussaint, pendant lesquelles plus de 5 millions de voyageurs sont attendus à bord des trains longue distance". Pour rappel, tous les billets SNCF sont échangeables et remboursables gratuitement jusqu'au 4 janvier 2021.

Ainsi, les billets réservés pour des déplacements pendant la période du couvre-feu restent valides, et la présentation du billet par l'usager fera office d'attestation de déplacement. "On n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté dans les semaines et les mois qui viennent" avait ajouté le président de la République lors de son intervention au JT de 20 heures.

En effet, si l'offre de la SNCF comme de la RATP "sera mobilisée" durant ce couvre-feu, avec des TGV, Ouigo, Transilien, RER, Intercités, TER, trains internationaux circulant à 100% sans réductions d'horaires, une attestation couvre-feu ou un billet réservé à la SNCF devra être présenté par tous les usagers qui empruntent les transports durant les horaires du couvre-feu, soit de 21 heures à 6 heures du matin, durant quatre semaines au moins, avec une prolongation possible, jusqu'au 1er décembre 2020. Si l'usager n'est pas muni de son attestation ou de son billet réservé à la SNCF, "ce sera une amende de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive", a précisé le président de la République Emmanuel Macron. Nota bene : une carte d'abonnement aux transports en commun, comme le pass Navigo, ne fait en revanche pas office de justificatif de déplacement.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si les trains nationaux et interrégions circuleront normalement, en Île-de-France, la présidente de la région Valérie Pécresse n'a pas pour autant fermé la porte à des adaptations du trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation. "Nous apprécierons en fonction de la fréquentation, de la jauge et des impératifs du couvre-feu", a-t-elle expliqué sur BFMTV jeudi 15 octobre.