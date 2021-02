"Transport SNCF et Covid : les déplacements autorisés pendant les vacances de février"

DEPLACEMENT et COVID - Ce vendredi 4 février 2021, le gouvernement a confirmé que le confinement n'était pas d'actualité, et qu'il n'y aurait pas de restrictions de déplacement entre les régions de France métropolitaine pendant les vacances scolaires de février.

[Mis à jour le 4 février 2021 à 19h10] Alors que les vacances de février commencent ce samedi 6 février pour la zone A, le Premier ministre a confirmé ce jeudi 4 février lors de la conférence de presse hebdomadaire que la situation épidémique "ne justifie pas à ce jour" un nouveau confinement. "Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions pendant les vacances" a-t-il ajouté. "Une telle mesure aurait été justifiée si la circulation du virus était très inégale selon les régions, mais ce n'est pas le cas", a-t-il expliqué. Toutefois, Jean Castex "invite" les Français "à la plus grande prudence" pendant les vacances de Février.

Mardi, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait déjà rassuré les Français sur BFMTV, quant aux déplacements interrégions en France métropolitaine : "Partir en vacances c'est possible. La responsabilité reste dans les mains de chacun. Nous surveillons chaque jour la situation sanitaire". De même, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon a annoncé dans l'émission de Bourdin qu'"aujourd'hui nous n'avons annoncé aucune restriction de déplacement en France pour les vacances scolaires, mais encore une fois les choses peuvent toujours évoluer."

Emmanuelle Wargon (@EmmWargon): "Il n'y a pas de restriction de déplacement" pour les vacances, "mais les choses peuvent toujours évoluer" pic.twitter.com/bIpDeC9lc9 — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2021

Ce mardi 2 février 2021, le gouvernement a assuré que les déplacements ne seront pas limités pendant les vacances de février. Sur BFMTV, le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a toutefois expliqué que "le virus, c'est l'inattendu permanent" et que "si des mesures doivent être prises, on tiendra compte du fait que des gens doivent rentrer de vacances". Les vacances scolaires de février se terminent le 8 mars 2021 pour la zone B, dernière à partir en vacances.

Vacances de février: Jean-Baptiste Lemoyne confirme que les Français peuvent partir "pour l'instant" pic.twitter.com/rsEncSfVVP — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2021

Toutefois, le Premier ministre Jean Castex a rappelé au cours de sa conférence de presse hebdomadaire à ne pas "baisser la garde", face à la progression des variants sur le territoire : "Si nous y sommes contraints, nous n'hésiterions pas à reconfiner. Le but n'est pas de le retarder mais de l'éviter." Le ministre de l'Intérieur a également annoncé que les verbalisations du non-respect du couvre-feu sont en hausse de 53%.

Les Français sont actuellement autorisés à se déplacer entre les régions, en dehors des horaires du couvre-feu, soit entre 6 heures du matin et 18 heures du soir, avec des trains opérationnels à 100% et aucune obligation de réaliser un test anti-Covid pour emprunter un train.

Si un confinement devait être imposé aux Français dans les prochaines semaines, les déplacements en train en France métropolitaine ne seraient alors pas autorisés, sauf motif impérieux. De plus, la SNCF réduirait la fréquence de ses trains. Mais le Premier ministre a tenu à préciser, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, que les Français seraient bien évidemment autorisés à rentrer chez eux en cas de reconfinement.

Pour le moment, la situation sanitaire n'est pas au reconfinement, mais le gouvernement oblige cependant les voyageurs européens à présenter un test PCR négatif à présenter 72 heures avant le départ. Un Conseil européen a conclu que "tous les voyages non essentiels" à l'étranger "doivent être fortement déconseillés (…) en raison de la situation sanitaire très grave". L'agence européenne chargée des épidémies a, elle, invité de son côté les Européens à "se préparer à une escalade rapide de la rigueur des mesures [pour contrer le virus] dans les semaines à venir afin de préserver les capacités de soins, ainsi qu'à accélérer les campagnes de vaccination". Enfin, toute entrée ou toute sortie du territoire pour les pays hors UE et dans les départements d'outre-mer est interdite sans motif impérieux valable depuis le 31 janvier minuit.

Durant les horaires du couvre-feu instauré de 18 heures à 6 heures du matin, le billet de train doit être accompagné de l'attestation de déplacement dérogatoire.

La SNCF confirme qu'à partir de 18 heures, le billet SNCF fait office de justificatif d'autorisation de déplacement, accompagné d'une attestation de déplacement en cochant le motif n°7 "transits ferroviaires ou aériens ou en bus", pour chaque voyage en train. Le non-respect de cette obligation est passible de 135 euros d'amende, pouvant monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros couplé à 6 mois d'emprisonnement à la troisième infraction en 30 jours...

Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant les horaires du couvre-feu, de 18 heures du soir à 6 heures du matin, si l'usager se voit dans l'obligation d'emprunter un train de la SNCF, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement, disponible sous trois versions différentes, dûment remplie, accompagnée d'un justificatif. Les motifs de déplacement autorisés sont les suivants, avec quatre nouveaux qui rentrent dans le lot :

pour des déplacements de longues distances liés à des transits ferroviaires ou aériens

pour accompagner ou aller chercher son enfant ou garder un enfant

pour se rendre à un service public

pour des raisons professionnelles

pour des raisons de santé

pour l'achat de produits de santé

pour participer à des missions d'intérêt général

pour accompagner une personne handicapé

pour porter assistance à un proche ou une personne vulnérable

pour se rendre dans un établissement d'enseignement ou de formation

pour se rendre à un concours ou un examen

A partir du samedi 16 janvier, les déplacements seront interdits de 18h à 6h du matin sauf exception.

Si vous devez vous déplacer pour motif de dérogation au couvre-feu, n'oubliez pas de vous munir de votre attestation : https://t.co/4AK0MG689i pic.twitter.com/eFkiVP3tNB — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 14, 2021

SNCF Voyageurs rappelle que tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 7 mars 2021, jusqu'à 3 jours inclus avant le départ. En savoir plus.

Tous les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, trains internationaux, et trains régionaux TER prévus circulent normalement. Cela représente en moyenne 600 TGV, 80 Intercités et plus 7 000 TER en circulation chaque jour.

Sur Paris, la présidente de la région Valérie Pécresse a adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :