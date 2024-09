Réussite financière ou rentrée bien rôdée, que vous réserve la nouvelle Lune du 3 septembre ?

Alors que la rentrée se profile, faisons le point sur la nouvelle Lune du mardi 3 septembre. Arrivée d'argent inattendue ou rentrée calme et studieuse ? Découvrez l'influence de la Lune sur votre signe astrologique.

Signant définitivement la fin des vacances d'été, la prochaine nouvelle Lune a lieu ce mardi 3 septembre. Elle atteint son maximum à 03h55 dans le signe introverti et sensible de la Vierge. Cet évènement astrologique va instaurer de nouvelles règles dans notre quotidien. Opportunité financière pour les uns, rentrée studieuse pour d'autres. On vous aide à y voir plus clair parmi toutes ces énergies.

D'après l'astrologue Natacha Merani du magazine Marie-France, trois signes vont avoir de belles surprises sur le plan financier dans l'agitation de cette rentrée du mois de septembre. Le Lion pourrait ainsi voir ses placements lui rapporter gros en cette phase de nouvelle Lune. Restez organisé et rigoureux en matière d'argent, vos efforts vont bientôt porter leurs fruits ! Du côté du Verseau, c'est la chance qui devrait faire rentrer une belle somme d'argent inespérée. Héritage inattendu ou réussite aux jeux, si vous aimez les paris c'est le moment de faire confiance au hasard. Enfin, pour bénéficier de cet apport financier, le Scorpion devra pour sa part mettre toutes ses compétences à profit pour élaborer une stratégie solide. Ce travail devrait payer rapidement et vous apporter une réussite financière grâce aux énergies de la Vierge.

La nouvelle Lune a lieu dans le signe de la Vierge le 3 septembre 2024. © yaalan - stock.adobe.com

Trois autres signes du zodiaque semblent particulièrement influencés par les forces de cette nouvelle Lune imminente. Pour ces derniers, la nouvelle lune sera synonyme d'une rentrée studieuse, appliquée et méthodique. D'une part, le Taureau connaîtra une rentrée apaisée tandis que sur le plan professionnel, la nouvelle Lune pourrait débloquer des situations enlisées depuis longtemps. Chez la Vierge c'est le moment de briller. Cette nouvelle Lune est la vôtre et vous comptez bien en profiter pour attirer la lumière. "Lucide, réaliste et très méthodique, vous obtenez l'estime de tous vos collaborateurs" rapporte Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle. Enfin, le Capricorne devra veiller à ne pas se laisser envahir par le stress qui pourrait le pousser à brûler les étapes. Isabelle Elvira conseille de "profiter de septembre pour continuer petit à petit de boucler vos affaires classées".

Pour les autres signes : le Bélier, les Gémeaux, le Cancer, la Balance, le Sagittaire et les Poissons, cette nouvelle Lune ira de pair avec une rentrée bien huilée et efficace. Prêtez attention aux détails et restez organisés pour bénéficier de l'énergie de cette lunaison et de l'apaisement qu'elle pourrait vous procurer.