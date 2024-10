Quel impact de la Nouvelle Lune du 2 octobre sur votre signe astrologique ?

Ce mercredi 2 octobre 2024, la nouvelle lune sera accompagnée d'une éclipse solaire. Découvrez tous les bouleversements causés par cette combinaison astronomique bien particulière sur votre signe astro.

La prochaine nouvelle lune se produit ce mercredi 2 octobre à 20h49 dans le signe de la Balance, un signe d'Air réputé pour sa tempérance et son sens aiguisé de la justice selon les amateurs d'astrologie. Ce mois-ci, la nouvelle lune sera accompagnée d'une éclipse solaire, un schéma astronomique propice à de grands changements dans nos vies, toujours selon les grands principes de l'astrologie. Avec cette configuration, il faudra donc s'attendre à des bouleversements significatifs pour de nombreux signes selon les astrologues.

Si vous êtes Balance, cette nouvelle lune est la vôtre. Nichée au cœur de votre signe, cette dernière pourrait marquer le début d'une nouvelle aventure sentimentale. Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle, conseille de rester ouvert, "accepter les compliments et de mener la danse avec confiance" pour se donner les meilleures chances. Retour d'un ex ou nouvelles rencontres, une belle surprise vous attend avec cette lunaison.

La nouvelle lune du 2 octobre prochain aura lieu à 20h49 dans le signe de la Balance © Karin Jähne - stock.adobe.com

Trois signes bénéficieront des effets positifs de cette nouvelle lune qui devrait insuffler un nouvel élan dans les jours qui l'entourent. Ces chanceux sont le Bélier et deux signes d'Air : le Gémeaux et le Verseau. Chez le Bélier, c'est dans le domaine professionnel que les énergies de la nouvelle lune devraient se faire ressentir le plus intensément. Il n'est plus question de vous laisser marcher sur les pieds par vos supérieurs. Votre santé mentale en dépend !

Du côté des Gémeaux, c'est une tout autre ambiance qui s'annonce avec la lunaison d'après Isabelle Elvira. Votre popularité augmente et facilite vos échanges sociaux et vos contacts professionnels. Enfin, pour le Verseau, cette période sera synonyme de grande réussite dans vos relations affectives. Vous qui êtes généralement méfiant vis-à-vis de l'engagement, "c'est en toute complicité que vous souhaitez vivre vos relations affectives avec de grands succès à la clé" annonce l'astrologue.

Vous l'avez compris, la nouvelle lune du mois d'octobre sera riche en émotions et les autres signes : Taureau, Cancer, Lion, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Poissons, ne seront pas laissés pour compte. Très ancrée dans la thématique des amours, cette nouvelle lune nous donne l'opportunité de repartir sur des bases saines dans nos relations. "Il y a de l'amour dans l'air avec des rencontres et des coups de foudre : faisons de la place pour la nouveauté" affirme l'astrologue. Privilégiez les compromis, trouvez votre équilibre et ne cherchez pas à tout prix à plaire aux autres. Misez plutôt sur l'authenticité pour atteindre la réussite.