La nouvelle Lune en Sagittaire va bouleverser le quotidien de ces signes du zodiaque, selon les spécialistes

L'avant-dernière nouvelle Lune de l'année 2024 est prévue pour le 1er décembre en Sagittaire. Ce signe de Feu devrait nous envelopper de ses énergies et bouleverser le quotidien de différents signes du zodiaque.

Le 1er décembre 2024 est la date de l'avant-dernière nouvelle Lune de l'année 2024. Cet évènement astronomique surviendra à 7h21 (heure de Paris) dans le Sagittaire, un signe à la fois indépendant et libre mais également caractérisé par sa joie de vivre et ses grandes qualités en amitié. Le 1er décembre, cet aventurier dans l'âme devrait imprégner les autres signes de ses énergies et nous offrir un début de mois haut en couleur. N'attendez pas plus longtemps et découvrez ce que cet évènement lunaire vous réserve.

Le Sagittaire se trouvera évidemment au cœur de cette nouvelle Lune qui se déroulera dans son signe. Pour les natifs du signe, c'est le moment de laisser exprimer sa personnalité au grand jour. Des envies de changement ? Églantine Werner, spécialiste en astrologie pour le magazine Voici les invite à faire parler l'audace de l'aventurier qui sommeille en eux : "une session shopping et un petit tour chez le coiffeur sont au programme !" révèle-t-elle. Cependant, Natasha Merani, astrologue pour Marie-France les met en garde contre un trop plein d'énergie qui pourrait s'avérer contre-productif : "Profitez, mais sans excès !".

La prochaine nouvelle Lune se déroulera le 1er décembre prochain dans le signe du Sagittaire © Gudellaphoto - stock.adobe.com

Plusieurs signes du zodiaque trouveront en cette nouvelle Lune des énergies positives à réinvestir dans leurs vies personnelles. Pour le Bélier, le Lion et le Sagittaire, les énergies astrales offrent une chance de s'affirmer pleinement. L'astrologue Amandine Arcs conseille dans le Figaro de cesser de se cacher car le Sagittaire pourrait leur apporter la confiance dont ils manquaient. "Les énergies qui nous entourent vous invitent à ne plus craindre d'être blessée, heurtée, trahie…" explique-t-elle. Du côté du Verseau et de la Balance, ce 1er décembre sera également une pause bienvenue dans un parcours éprouvant. L'occasion d'admirer le chemin parcouru et de célébrer chaque petite victoire.

Enfin, pour la majorité des signes comme le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, la Vierge, le Scorpion, le Capricorne et les Poissons, la prochaine nouvelle Lune sera synonyme de renouveau et d'opportunités. "Un moment idéal pour planter les graines de projets futurs avec optimisme et enthousiasme" rapporte Natasha Merani. Pour sa part, Amandine Arcs leur propose de profiter de cette occasion pour organiser les dernières semaines de l'année et choisir les meilleures cartes à avoir en main pour débuter 2025 sur de bonnes bases.