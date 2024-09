Entre crises de nerfs et belles rencontres, voici les signes astrologiques touchés par la pleine Lune de mercredi

Ce mercredi 18 septembre 2024 se produit la pleine lune du mois dans le signe des Poissons. Riche en émotions, cette dernière devrait jouer sur nos nerfs et provoquer quelques nuits blanches à certains signes.

Alors que la nouvelle Lune de septembre amenait avec elle une rentrée organisée et sereine, la pleine Lune qui vient pourrait bien rebattre les cartes et bouleverser les esprits. Cette pleine Lune se produit ce mercredi 18 septembre à 4h34 dans le signe des Poissons et sera doublée d'une éclipse partielle de Lune malheureusement très difficile à distinguer à l'œil nu. Au cours de cet évènement astronomique, certains signes auront de quoi se faire des cheveux blancs alors que d'autres, sous l'influence de la sensibilité des Poissons, sauront ouvrir leur cœur à de nouveaux sentiments.

D'après l'astrologue Natasha Merani dans le magazine Marie-France, les Gémeaux traverseront des nuits blanches liées à leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il est urgent de mettre le doigt sur la source de ces déséquilibres pour y remédier au plus vite. "Prenez le temps de réfléchir et évacuez votre anxiété par des activités qui vous apaisent" conseille l'astrologue. La Vierge aussi devrait vivre des perturbations dans sa vie personnelle qui seront difficiles à gérer. Dans votre couple, il va falloir placer la communication au premier plan et libérer les tensions latentes. Enfin, les Poissons seront les dernières victimes de cette période riche en émotions. Votre sensibilité habituellement marquée sera exacerbée durant la pleine Lune. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés et avancez un pas après l'autre.

La prochaine pleine lune aura lieu le mercredi 18 septembre à 04h34 dans le signe des Poissons © kasa - stock.adobe.com

Loin des tourments, trois signes devraient être portés en amour par les émotions insufflées par les Poissons. Parmi eux, le Bélier pourrait se révéler sentimental en cette pleine Lune. "N'hésitez plus à montrer toute votre affection" conseille l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle. Du côté du Lion, la pleine Lune de septembre sera la période idéale pour révéler vos sentiments. Dévoilez-vous, c'est votre moment ! Enfin, pour la Balance, cette pleine Lune sera placée sous le signe de la rencontre. Restez vous-même, sociable et ouvert afin de développer votre réseau et rencontrer de nouvelles personnes.

D'une manière générale, cette pleine Lune sera fortement influencée par l'énergie des Poissons, un signe d'eau caractérisé par sa sensibilité et son empathie. L'intégralité des signes du zodiaque sera touchée par une émotivité profonde. Ainsi, le Taureau, le Cancer, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau devront faire face à un véritable bouillonnement d'émotions intérieures. "Attendez-vous à des moments intenses", met en garde Natasha Merani.