Grande réussite ou déclaration enflammée, la nouvelle lune du 1er novembre réserve bien des surprises

À l'aube de la nouvelle Lune du 1er novembre, il est temps de faire le point sur les énergies que traverseront les différents signes du zodiaque. Réussite, chance en amour ou période de mise au point, découvrez ce qui vous attend…

Véritable pivot de l'année 2024 pour de nombreux signes du zodiaque, la nouvelle Lune du 1er novembre apporte avec elle son quota de surprises. Ce bouleversement lunaire aura lieu dans le signe du Scorpion à 13h47 précisément d'après l'IMCCE (Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides). Elle devrait remettre l'authenticité au cœur de nos vies et nous aider à nous débarrasser du superflu. Accrochez-vous, cette nouvelle Lune s'annonce éprouvante pour certains signes !

Au cœur de cette lunaison, on trouve le Scorpion, signe charismatique et franc, qui devrait ressentir mieux que quiconque les énergies de cette période. D'après Isabelle Elvira, astrologue du magazine Femme Actuelle, le Scorpion trouvera en cette nouvelle Lune l'occasion de se faire remarquer au cœur d'un mois d'octobre où il manque de vitalité. "Vous rayonnez et attirez toute l'attention, surtout celle de la personne qui vous plaît !", précise-t-elle. Un beau programme pour cette journée du 1er novembre.

La nouvelle Lune du 1er novembre aura lieu à 13h47 dans le signe du Scorpion © taviphoto - stock.adobe.com

D'autres signes du zodiaque seront sensibles à l'influence de la Lune. C'est notamment le cas de la Vierge qui pourrait avoir de la chance côté cœur. C'est le moment idéal pour déclarer votre flamme à l'être aimé, les astres sont alignés pour vous assurer le succès de votre entreprise. De leur côté, les Gémeaux et les Béliers pourront s'appuyer sur cette nouvelle Lune ainsi que sur la pleine Lune du mois de novembre pour trouver leur route. "Elles vous guideront vers vos réussites… Pas à pas", affirme l'astrologue. Le Cancer devra faire preuve de lucidité face aux émotions de cette nouvelle Lune qui l'amènera à regarder la réalité en face. L'astrologue Natasha Merani du magazine Marie France vous invite à vous lancer dans des projets inédits : "C'est le moment idéal pour essayer de nouvelles expériences, car tout vous plaira".

Les autres signes du zodiaque : le Lion, le Sagittaire, les Poissons, le Verseaux, la Balance, le Taureau et le Capricorne ne seront pas oubliés au cours de la nouvelle Lune qui pourrait bien constituer un tournant dans cet automne 2024. Natasha Merani nous invite à nous libérer des inquiétudes et des éléments toxiques de notre quotidien. D'après l'astrologue, "Le Scorpion, signe du mois, nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à expulser tout ce qui nous pèse vers le dehors". Une bonne résolution pour démarrer l'année 2025 sur des bases plus saines !