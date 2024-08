DIRECT. Natation aux JO 2024 : grosse déception pour Grousset, le relais avec Marchand pour une soirée dorée, le live

Après sa course, Béryl Gastaldello avait déjà l'esprit tourné vers le relais en fin de soirée : "Ça ne devrait pas passer. Ça ne va pas se jouer à beaucoup, sûrement deux dixièmes. J'ai tout donné et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant les 24 secondes 66 centièmes. Mais je vais me concentrer sur le relais en fin de soirée. Je vais aller me reposer."

20:40 - Grousset : "Pas très fatigué"

Au micro de Nelson Monfort, Maxime Grousset était très déçu après sa 5e place : "Je ne me sens pas très fatigué. Ça n'a pas répondu. Je me sentais bien à l'échauffement. Je suis bien parti mais le plus important, on gagne le 100m papillon dans les 15 derniers mètres et je n'étais pas là. Je vais me remobiliser pour le relais et pour l'équipe".