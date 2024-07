DIRECT. Natation aux JO 2024 : Grousset et Marchand pour 3 médailles d'or ? Les finales en live

La soirée du 31 juillet pourrait être historique pour la natation françaises avec trois médailles d'or dans le viseur pour la délégation française.

20:30 - La finale du 100m nage libre dames va débuter La première finale de la soirée va débuter dans quelques instants. Il s'agit du 100m nage libre dames, avec notamment deux Australiennes bien placées (Mollie O'Callaghan et Shayna Jack) et deux Américaines (Torri Huske et Gretchen Walsh) en lice.

20:27 - Marchand devra gérer une éventuelle cérémonie protocolaire En plus de ses deux finales olympiques, Léon Marchand ne pourra pas échapper à la cérémonie protocolaire du 200m papillon en cas de podium. Elle est prévue à 21h35, donc un peu moins d’une heure après sa première course (20h37) et une heure avant la finale du 200m brasse (22h31). Il est en revanche déjà acté qu'il attendra la fin de la soirée pour répondre aux interviews afin de prioriser sa récupération.

20:22 - Le programme de la soirée Pour rappel, voici le programme de la soirée avec les horaires de chaque finale mais aussi de plusieurs demi-finales. Les festivités vont débuter dans quelques minutes maintenant, avec la finale du 100m nage libre dames. 20h30 : finale du 100m nage libre dames.

20h36 : finale du 200m papillon messieurs.

20h43 : demi-finales du 200m papillon dames.

21h07 : finales du 1500m dames.

21h37 : demi-finales du 200m dos messieurs.

21h51 : demi-finales du 200m brasse dames.

22h15 : finale du 200m brasse messieurs.

22h22 : finale du 100m nage libre messieurs.

20:15 - Ledecky pour l'histoire Lors de la finale du 1500m nage libre, Katie Ledecky sera à la recherche de son huitième titre olympique (le record est détenu par la gymnaste roumaine Larissa Latynina avec neuf titres, ndlr) et espère conserver son titre sur la distance, introduite il y a 3 ans à Tokyo. L'Américaine pourrait aussi devenir la première nageuse à être sacrée lors de quatrièmes Jeux olympiques consécutifs, après son premier sacre obtenu à Londres en 2012 sur 800m.

20:08 - Kirpichnikova pourrait créer la surprise Et si la France glanait quatre médailles ce soir dans le bassin de La Défense Arena ? Outre Marchand et Grousset, Anastasiia Kirpichnikova compte bien jouer crânement sa chance lors de la finale du 1500m nage libre. Derrière les intouchables Katie Ledecky Simona Quadarella, la Française, qui a réalisé le 3e temps des séries (15'52''46) devrait se battre pour la médaille de bronze, face à la Chinoise Li Bingjie et à l'Allemande Isabel Gose, respectivement médaillées d'argent et de bronze au Championnats du monde de Doha cette année.

20:00 - Les rivaux de Maxime Grousset Maxime Grousset a l'espoir d'obtenir une médaille ce soir lors de la finale du 100m nage libre qui sera ouverte. Mais ses concurrents sont nombreux : le Roumain David Popovici (champion olympique du 200m nage libre lundi soir), le Chinois Pan Zhanle (recordman du monde en 46"80 et meilleur temps des demi-finales) mais aussi l'Australien Kyle Chalmers (champion olympique en 2016).

19:53 - Grousset croit en ses chances Outre Léon Marchand, Maxime Grousset vise également une médaille olympique dans la discipline reine, sur 100m nage libre, lors de la dernière finale de la soirée prévue à 22h22. Le Néo-Calédonien a signé le 4eme temps des demi-finales de la distance en 47"63. L'an dernier, lors des championnats du monde au Japon, Grousset avait obtenu la médaille de bronze en 47"42. En 2022, il a glané l'argent.

19:45 - Milak, rival numéro un de Marchand sur 200m papillon Sur 200m papillon, l'adversaire le plus redoutable pour Léon Marchand sera incontestablement le Hongrois Kristof Milak. Il est l'homme qui a mis fin au règne de Michael Phelps sur 200m papillon, avec un titre de champion du monde en 2019. Il a depuis remporté l'or olympique en 2021 avant de gagner à nouveau le titre mondial en 2022, chez lui à Budapest. Mais Milak a depuis connu des moments difficiles, avec un championnat du monde 2023 raté et le décès de son père il y a quelques mois.

19:37 - Marchand: "Ca va être super fun" Léon Marchand a réussi la première partie de son pari, à savoir se qualifier pour les deux finales du 200m papillon et du 200m brasse. Maintenant, le nageur français peut arrêter de gérer et tout donner pour tenter de remporter deux médailles à moins de deux heures d'intervalle. "Je me sens chanceux d'être en forme cette semaine, d'être capable de nager aussi vite que possible, a-t-il reconnu devant les médias mardi. Je pense que ça devrait être plus facile demain (ce soir, ndlr), je n'aurai qu'à y aller et nager vite. Ca va être super fun pour moi."