Melina Robert-Michon : age, palmarès, nombre de JO... Qui est la Française ?

Melina Robert Michon, spécialiste du disque en athlétisme, portera le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture des JO.

Mélina Robert-Michon est née le 18 juillet 1979 à Voiron (Isère), en France. Elle grandit dans une famille sportive, avec un père qui jouait au rugby et une mère engagée dans la natation. Dès son plus jeune âge, Mélina montre un intérêt marqué pour le sport et s'essaie à plusieurs disciplines avant de se tourner vers l'athlétisme. C’est à l'âge de 15 ans qu’elle se découvre finalement une passion pour le lancer du disque, après avoir essayé plusieurs autres spécialités. Mélina Robert-Michon se développe au sein du club Lyon Athlétisme et commence à se faire remarquer sur la scène nationale.

En 1998, à 19 ans, elle remporte son premier titre national chez les juniors et ses performances lui permettent de participer à ses premières compétitions internationales. Deux ans plus tard, la lanceuse est déjà qualifiée pour ses premiers Jeux Olympiques, en 2000 à Sydney, où elle ne parvient pas à se qualifier pour la finale. Au fil des années, elle devient une figure incontournable du lancer du disque en France, accumulant les titres de championne de France et les sélections pour les compétitions internationales.

Il faut attendre les années 2010 pour voir Mélina Robert-Michon réaliser des performances marquantes au niveau international, avec une médaille d'argent aux championnats du monde en 2013 mais surtout une autre médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C’est durant ce concours qu’elle réalise son record personnel (66,73 mètres). Depuis, Mélina Robert-Michon n’a pas réussi à renouveler un tel niveau de performance mais reste régulière au haut niveau. À 45 ans, la discobole disputera cet été à Paris ses 7es Jeux Olympiques sous le maillot tricolore.

Pourquoi Mélina Robert-Michon mérite d'être porte-drapeau de la France ?

Alors que la désignation des porte-drapeaux a fait beaucoup parler à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, Mélina Robert-Michon était l'une des favorites face à Romane Dicko (judo) ou Estelle Mossely (boxe). Ce qui était évidemment un honneur immense pour la discobole. "Je ne sais même pas si j'ai un mot pour définir à quel point ce serait fort, avait-t-elle expliqué. Porte-drapeau, c'est exceptionnel, un symbole fort des Jeux. J'en serais très fière." Avec l'annonce de sa nomination, c'est une consécration méritée, notamment pour Kevin Mayer, star de l'athlétisme français. "Je n'avais même pas envie de me présenter parce que j'avais envie de voter pour elle, souriait-il. Je voulais que ce soit elle. C'est une fille que j'admirais et qui est devenue une amie. Je suis très content pour elle, c'est une ovation à sa carrière qui est méritée. "

Quel est le palmarès de Mélina Robert-Michon ?

Mélina Robert-Michon n’a pas gagné de médaille d’or aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde, mais la Française possède tout de même un très beau palmarès. Au niveau national, elle a remporté 23 fois le titre national du lancer du disque, de 2000 à 2024 (il n’y a qu’en 2010 et en 2018 qu’elle n’a pas gagné le titre pour cause d’absence). Au niveau international, la médaille d’argent des JO de Rio reste sa plus belle performance. Elle a également gagné l’argent aux championnats du monde en 2013 et le bronze en 2017, sans oublier une médaille d’argent aux championnats d’Europe en 2014 et une de bronze en 2018.