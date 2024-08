Para cyclisme sur route aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

34 épreuves de cyclisme sur route auront lieux pendant les Jeux paralympiques, avec de belles chances de médailles françaises.

Le cyclisme sur route regroupe un grand nombre d'épreuves aux Jeux paralympiques. Au total, 34 courses se disputeront autour de Clichy-sous-Bois. Quatre types de vélos sont ainsi utilisés : le vélo simple avec des ajustements selon le handicap, le handbike, le tricycle et le tandem.

Les vélos standards utilisés dans les catégories en solo peuvent être adaptés selon les besoins de chaque athlète, avec par exemple la position des freins ou des changements de vitesse. Ils sont réservés aux athlètes amputés ou ayant une perte fonctionnelle de certains membres.

Les distances sont également différentes sur la route en fonction du type de vélo utilisé. Sur la course en ligne, la distance peut varier selon les catégories entre 78 et 125 km pour les tandems, entre 37 et 80 km pour les handbikes, entre 48 et 100 km pour la classe cycle et entre 26 et 40 km pour les tricycles. Pour le contre-la-montre, la distance varie entre 10 et 40 kilomètres.

La délégation française de cyclisme est habituellement une grande pourvoyeuse de médailles pour l'équipe de France, avec trois médailles d'or sur route en 2021 et 11 médailles au total. Ce devrait une nouvelle fois être le cas à Paris avec une délégation importante qualifiée.

Les classifications pour le cyclisme sur route

Il existe quatre catégories différentes en cyclisme sur route, avec pour chacune des grades différents. Plus le chiffre est petit, plus le handicap est important.

H1 à H5 : " H " pour handbike

: " H " pour handbike T1 et T2 : " T " pour tricycle. Si les deux catégories sont distinguées en contre-la-montre, elles sont regroupées pour les épreuves en ligne.

: " T " pour tricycle. Si les deux catégories sont distinguées en contre-la-montre, elles sont regroupées pour les épreuves en ligne. C1 à C5 : Elles regroupent les cyclistes pouvant rouler seuls sur un vélo ressemblant aux vélos traditionnels.

: Elles regroupent les cyclistes pouvant rouler seuls sur un vélo ressemblant aux vélos traditionnels. VI ou B : " VI " pour Visually Impaired ou déficients visuels, B pour "Blind". Ces courses se disputent sur un tandem avec un guide à l'avant. Si l'athlète est une femme, elle ne pourra être guidée que par une femme, même système pour les hommes.

Le programme du cyclisme

Les épreuves de cyclise sur route se dérouleront du 4 au 7 septembre autour de Clichy-sous-Bois.

Mercredi 4 septembre

CLM individuel C5 - femmes

CLM individuel C4 - femmes

CLM individuel C2 - hommes

CLM individuel C1 - hommes

CLM individuel C1-3 - femmes

CLM individuel H4-5 - femmes

CLM individuel H2 - hommes

CLM individuel H1 - hommes

CLM individuel H1-3 - femmes

CLM individuel T1-2 - hommes

CLM individuel T1-2 - femmes

CLM individuel B - hommes

CLM individuel C5 - hommes

CLM individuel C4 - hommes

CLM individuel C3 - hommes

CLM individuel B - femmes

CLM individuel H5 - hommes

CLM individuel H4 - hommes

CLM individuel H3 - hommes

Jeudi 5 septembre

Course sur route H1-2 - hommes

Course sur route H1-4 - femmes

Course sur route H5 - hommes

Course sur route H5 - femmes

Course sur route H4 - hommes

Course sur route H3 - hommes

Vendredi 6 septembre

Course sur route C4-5 - hommes

Course sur route C4-5 - femmes

Course sur route B - hommes

Course sur route B - femmes

Samedi 7 septembre