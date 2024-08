Para tir sportif aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le para tir sportif se déroule à Châteauroux, et s'étend du 30 août au 5 septembre.

Le para tir sportif est présent dans le programme paralympique depuis les Jeux de 1976 à Toronto, et comporte deux armes et trois distances de tir. Les tireurs visent ainsi des cibles à 10, 25 ou 50 mètres à la carabine ou au pistolet. C'est une discipline réservée aux athlètes avec un handicap physique.

Toutes les épreuves de para tir sportif se déroulent en deux temps. La première phase et une épreuve de qualification avec l'ensemble des concurrents en même temps. Les huit meilleurs scores sont alors qualifiés pour la finale de cette compétition, qui se joue cette fois-ci en confrontation directe. La finale se joue avec un système d'éliminations. Le tireur avec le score le plus bas est éliminé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il 'en reste plus qu'un.

Un champion paralympique fait partie de la délégation française présente pour les Jeux de Paris. Il s'agit de Cédric Fèvre-Chevalier, médaillé d'or en 2012 à Londres au tir à la carabine à 10 mètres.

Les classifications pour le para tir sportif

Il existe deux classifications pour le para tir sportif.

SH1 carabine ou pistolet : classe dédiée aux athlètes ayant un handicap aux membres inférieur. Ils concourent debout ou assis.

classe dédiée aux athlètes ayant un handicap aux membres inférieur. Ils concourent debout ou assis. SH2 carabine : athlètes ayant un handicap aux membres supérieurs. Ils disposent d'un support pour fixer la carabine.

Le programme du para tir sportif

Le para tir sportif se déroule du 30 août au 5 septembre au centre de tir de Châteauroux, avec des médailles décernées tous les jours.

Vendredi 30 août

9h : Carabine à air à 10m SH1, position debout, femmes, qualifications

11h15 : Pistolet à air à 10m SH1, hommes, qualifications

11h45 : Carabine à air à 10m SH1, position debout, femmes, finale

13h30 : Carabine à air à 10m SH2, position debout, mixte, qualification

14h : Pistolet à air à 10m SH1, hommes, finale

16h15 : Carabine à air à 10m SH2, position debout, mixte, finale

Samedi 31 août

9h30 : Carabine à air à 10m SH1, position debout, hommes, qualifications

12h : Pistolet à air à 10m SH1, femmes, qualifications

12h15 : Carabine à air à 10m SH1, position debout, hommes, finale

14h45 : Pistolet à air à 10m SH1, femmes, finale

Dimanche 1er septembre

9h30 : Carabine à air à 10m SH1, position couché, mixte, qualifications

11h30 : Carabine à air à 10m SH2, position couché, mixte, qualifications

13h : Carabine à air à 10m SH1, position couché, mixte, finale

15h : Carabine à air à 10m SH2, position couché, mixte, finale

Lundi 2 septembre

9h : Pistolet à air à 25m SH1, mixte, qualifications précision

13h : Pistolet à air à 25m SH1, mixte, qualifications rapidité

16h45 : Pistolet à air à 25m SH1, mixte, finale

Mardi 3 septembre

9h30 : Carabine à air à 50m trois positions SH1, hommes, qualifications

11h45 : Carabine à air à 50m trois positions SH1, femmes, qualifications

13h45 : Carabine à air à 50m trois positions SH1, hommes, finale

16h : Carabine à air à 50m trois positions SH1, femmes, finale

Mercredi 4 septembre

9h30 : Pistolet à air à 50m SH1, mixte, qualifications

12h15 : Pistolet à air à 50m SH1, mixte, finale

12h30 : Carabine à air à 50m SH2, position couché, mixte, qualifications

15h : Carabine à air à 50m SH2, position couché, mixte, finale

Jeudi 5 septembre