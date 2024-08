Qu'est ce que la Madison en cyclisme sur piste aux JO 2024 ?

La course de cyclisme sur piste est l'une des chances françaises dans ces JO.

Après l'omnium et la victoire de Benjamin Thomas, une victoire sur La Madison ? Cette course, particulière, porte ce nom car sa première édition s'est disputée au Madison Square Garden, l'une des salles les plus célèbres au monde, à New-York. La Madison est une course qui s'effectue sur une distance de 50 km (200 tours d'une piste de 250 m) pour les hommes, et 30 km (120 tours de piste) pour les femmes. L'objectif n'est pas de franchir la ligne en premier, mais de marquer un maximum de points.

Tous les dix tours, un sprint intermédiaire a lieu. Prendre un tour sur le peloton rapporte 20 points alors qu'une équipe qui perd un tour perd 20 points. Pour les sprints, les points sont doublés lors du sprint final, de quoi redistribuer les cartes au dernier moment.

Cette course se réalise à deux, dont un seul est actif sur le vélodrome tandis que l'autre 'récupère' en roulant à une allure modérée en haut de la piste. Pour se relayer, un coureur attrape le bras de son équipier pour le propulser, ce qui donne toujours des images étonnantes.

Pour les Français, la chance de médaille est pour le duo Victoire Berteau et Clara Copponi qui avait glané le bronze lors des Mondiaux de 2023.