Para athlétisme aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Discipline phare des Jeux paralympiques, le para athlétisme va rythmer ces Jeux entre le 30 août et le 8 septembre.

l'athlétisme est le sport incontournable des Jeux paralympiques. Avec plus de 160 médailles d'or décernées, le para athlétisme est la discipline qui distribue le plus de médailles, devant la natation. C'est également celle qui compte le plus de catégories de handicap différentes représentées.

La plupart des épreuves de para athlétisme sont similaires à celles des Jeux olympiques, avec seulement quelques disciplines supprimées car incompatibles avec le handicap ou jugées trop dangereuses. C'est le cas du lancer de marteau, du saut à la perche ou des épreuves de course de haies. Seulement, chaque discipline est déclinée en fonction des catégories de handicap, multipliant ainsi le nombre d'épreuves. Alors que les Jeux olympiques comptent deux finales du 100m, les Jeux paralympiques en comptent une trentaine. C'est pour cette raison que les épreuves de para athlétisme se déroulent sur la totalité des Jeux paralympiques, au stade de France, alors qu'elles étaient rassemblées sur une semaine aux JO.

Côté Français, le para athlétisme rapporte traditionnellement de nombreuses médailles, huit lors des Jeux de Tokyo en 2021. Alors que Marie-Amélie Le Fur, huit fois médaillée, a pris sa retraite, il faudra compter sur Dimitri Pavadé (catégorie T64) sur les épreuves de course et sur Pierre Fairbank sur le 400 et 800 m en fauteuil.

Les classifications pour le para athlétisme

Comme pour toutes les disciplines, la lettre devant la catégorie indique le type de sport concerné. En para athlétisme on distingue les épreuves "Track" siglées de la lettre T et les épreuves "Field", avec la lettre F. Les épreuves "Fields" regroupent tous les lancers, alors que les "Track" concernent le sprint, le demi-fond et le fond.

Chaque catégorie se voit ensuite attribuer un numéro en fonction du type de handicap et de son degré. Ainsi, le chiffre des dizaines correspond à la catégorie générale, et celui des unités au degré de handicap. Il existe six catégories dans le para athlétisme en fonction du handicap des athlètes : déficience visuelle (catégorie 1), déficience intellectuelle (catégorie 2), lésion cérébral (athlète débout ou assis, catégorie 3), petite taille, amputé ou assimilé (catégorie 4), fauteuil roulant (catégorie 5) et appareillé de membres inférieurs (catégorie 6).

Pour le degré de handicap dans chaque catégorie, il va de 1 (degré le plus élevé) à 8 (degré le plus faible)

Détail des catégories :

Classes 11-13 : Athlètes malvoyants ou aveugles.

: Athlètes malvoyants ou aveugles. Classes 20 : Athlètes ayant une déficience intellectuelle.

: Athlètes ayant une déficience intellectuelle. Classes 31-38 : Athlètes ayant une paralysie cérébrale (les classes 31 à 34 sont pour les épreuves en fauteuil roulant, et les classes 35 à 38 pour ceux qui concourent debout).

: Athlètes ayant une paralysie cérébrale (les classes 31 à 34 sont pour les épreuves en fauteuil roulant, et les classes 35 à 38 pour ceux qui concourent debout). Classes 40-41 : Athlètes de petite taille (nanisme).

: Athlètes de petite taille (nanisme). Classes 42-44 : Athlètes amputés au niveau des membres inférieurs (concurrent debout).

: Athlètes amputés au niveau des membres inférieurs (concurrent debout). Classes 45-46 : Athlètes amputés au niveau des membres supérieurs (concurrent debout).

: Athlètes amputés au niveau des membres supérieurs (concurrent debout). Classes 47-49 : Athlètes ayant des handicaps au niveau du tronc ou des membres supérieurs.

: Athlètes ayant des handicaps au niveau du tronc ou des membres supérieurs. Classes 50-58 : Athlètes utilisant un fauteuil roulant (classes spécifiques en fonction du niveau de lésion spinale).

Le programme du para athlétisme

Le para athlétisme débutera dès le vendredi 30 août et s'étendra durant tous les Jeux paralympiques jusqu'au dimanche 8 septembre avec les épreuves de marathon. Toutes les épreuves se dérouleront au stade de France, à l'exception du marathon qui sera dans les rues de Paris avec une arrivée aux Invalides. En raison du nombre important de catégories, il y aura des finales durant les sessions du matin et du soir.