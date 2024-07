Danemark - France : Karabatic entre dans la légende des JO 2024

À l'Arena Paris Sud, en ce samedi 27 juillet, l'équipe de France entre en lice dans ces JO 2024 en défiant le Danemark.

Avec trois médailles d’or lors des quatre dernières olympiades, l’équipe de France de handball est logiquement favorite au plus beau métal lors des JO 2024. Dans cette saine ambition, les Bleus auront aussi envie de soigner la sortie de Nikola Karabatic. La légende prendra sa retraite au terme de sa sixième participation aux Jeux Olympiques. Un exploit inédit dans un sport collectif français.

À plus de 40 ans, le meneur savoure d’être présent à ce grand rendez-vous en France : « C'est juste incroyable de pouvoir terminer ma carrière sur la plus belle des compétitions, à Paris, dans la ville où je vis depuis dix ans. Devant ma famille, mes amis, les fans de hand français, les fans de sport français, c'est juste incroyable. J'essaye de ne pas trop penser à tout ce qu'il y a derrière et à comment j'en suis arrivé ici. D'être là aujourd'hui, dans la meilleure équipe au monde, de pouvoir encore être à ce niveau-là, c'est juste fou et j'ai envie de le savourer à fond. »

Pour cette entrée en lice, les Bleus vont vivre un remake de la dernière finale de l’Euro 2024 face au Danemark. En janvier dernier, ils l’avaient emporté au bout du suspense (33-31). « Ce n’est jamais un match anodin, expose Nedim Remili. Ce sera un match dur et serré. On se tire la bourre. On a envie d’aller chercher le titre. Si on peut prendre un ascendant psychologique, on le fera. »

À l’Arena Paris Sud, la France défie le Danemark pour son entrée en lice dans ces JO 2024. Le coup d’envoi aura lieu à 21h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 2 pour suivre Danemark - France.

Pour suivre Danemark - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La groupe des Bleus pour ce Danemark - France : Desbonnet, Gérard ; Descat, Nahi, N.Karabatic, Prandi, Remili, Mem, Richardson, Lenne, Porte, Fabregas L.Karabatic, Konan. Réservistes : Bellahcene, Tournat.

Le groupe danois pour ce Danemark - France : Landin, Nielsen ; Kirkeløkke, Landin, Jakobsen, Lauge, Saugstrup, Gidsel, Møllgaard, Hansen, Hald, Hoxer, Arnoldsen, Pytlick. Réservistes : Møller, Jørgensen, Andersson.