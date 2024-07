Gains JO 2024 : combien rapporte une médaille pour les athlètes ?

Les médailles aux JO amènent certains gains plus ou moins élevés selon les pays.

Les Jeux olympiques n'offrent pas de prime aux athlètes, le CIO s'y refuse. En revanche, beaucoup de délégations décident de verser une prime à celles et ceux qui obtiennent une médaille. Or, argent, ou bronze, les primes varient. Bien évidemment, plus le métal est précieux, plus le gain est important.

Pour la France, les athlètes gagneront plus à Paris qu'à Tokyo. Les primes versées aux champions olympiques tricolores sont relevées de 65 000 € à 80 000 €, tandis qu'une médaille d'argent rapportera 40 000 € et 20 000 € pour le bronze. Les entraîneurs sont aussi concernés puisqu'ils toucheront des primes équivalentes à celles de leurs athlètes, alors que leurs primes ne s'élevaient qu'à 50 % jusque-là.

En comparaison, Singapour et Taïwan accordent plus de 650 000 € pour un titre olympique alors que le comité olympique des États-Unis verse à ses champions olympiques "que" 37 500 $ (environ 35 000 €). Le Royaume-Uni ne donne aucune prime de son côté mais une allocation annuelle de près de 34 000 €.

En revanche, l'athlétisme a décidé de lancer un cash prize décidé par World Athletics, qui va verser 50 000 $ aux champions olympiques en athlétisme. Une décision qui fait polémique, notamment au sein du Comité national olympique et sportif français.