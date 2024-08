France - Argentine : un quart de finale qui sent la poudre aux JO 2024

Les Bleuets affronteront ce soir en quart de finale du tournoi olympique l'Argentine au Matmut Atlantique de Bordeaux dans une ambiance qui s'annonce électrique.

La dernière fois qu'une équipe de France de football a joué contre l'Argentine, c'était pour la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette fois-ci, ce sont les Bleuets qui se frotteront aux autres jeunes de l'Albicéleste dans un contexte tout de même particulier. Vendredi 2 août, les deux équipes disputeront un quart de finale d'un tournoi olympique. Mais les Argentins copieusement sifflés depuis le début de la compétition ne risquent pas d'être accueillis chaleureusement une fois de plus. La sélection sud-américaine a récemment fait la polémique après sa victoire en Copa America le 15 juillet dernier. Après le titre, des images de joueurs internationaux ont circulé sur les réseaux dans lesquelles on voit certains joueurs tenir des propos à caractère raciste. Autant dire que l'atmosphère ne sera pas idéale en Gironde pour les Argentins.

Sur le plan sportif, les jeunes français auront de plus à cœur de venger leurs aînés défaits en finale du mondial deux ans auparavant. Et puis il y a la médaille olympique à obtenir, tant désirée par l'ensemble des joueurs qui pourraient célébrer ce titre à la maison. Dans l'ensemble, la formation de Thierry Henry a montré de bonnes choses même si parfois, il y a eu des frayeurs comme au second match où la Guinée s'est vue refuser deux buts sur hors-jeu. Les tricolores restent cependant invaincus contrairement à leur adversaire du soir. Les Argentins se sont en effet inclinés lors du premier match face au Maroc mais ils se sont vite repris.

À quelle heure suivre la rencontre opposant l'équipe de France Olympique et l'Argentine Olympique ?

Ce quart de finale du tournoi olympique a lieu à Bordeaux et le coup d'envoi est prévu à 21h.

Sur quelle chaîne voir le match entre l'équipe de France Olympique et l'Argentine Olympique ?

De nombreux médias étrangers retransmettent l'intégralité de la rencontre. En France, il y aura deux possibilités de suivre le match : France 3 et Eurosport 1.

Les compos probables

Les deux sélectionneurs devraient aligner le meilleur onze possible pour le début de cette phase finale. On retrouverait donc côté tricolore une belle attaque emmenée par le capitaine Alexandre Lacazette. En face, il y aura aussi des joueurs expérimentés avec Nicolas Otamendi ou Julian Alvarez.

France : Restes - Sildillia, Lukeba, Badé, Truffert - Koné, Chotard, Millot - Olise, Lacazette, Mateta

Argentine : Rulli - Barreto, Otamendi, Di Cesare, Garcia - Medina, Hezze, Fernandez, Almada - Alvarez, Beltran.