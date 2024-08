France - Allemagne : début des matchs couperets aux JO 2024

À Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, la France défie, ce mardi 6 août, l'Allemagne. Le gagnant rejoindra les demi-finales des JO 2024.

Un changement de salle, et un changement d'ambiance. Le handball et le petit monde des JO 2024 a migré de Paris vers Villeneuve d'Ascq et sa salle Pierre-Mauroy. Et cette fois, il n'y aura plus de filet de sécurité pour les nations encore engagées. Au stade des quarts de finale, la France, seul pays invaincu dans la phase de groupes, retrouve l'Allemagne, qui n'a pas vraiment brillé depuis son arrivée dans l'Hexagone (un seul succès).

Pourtant, le sélectionneur Olivier Krumbholz a appelé à la plus grande vigilance à l'orée de ce France - Allemagne : "Il n'y a pas d'adversaire idéal. L'Allemagne est une bonne équipe, costaude sur la base arrière, qui s'engage beaucoup physiquement et joue énormément en débordements. Il va falloir du combat et tenir les duels défensifs parce que cela joue beaucoup en force. Cela fait six mois que je dis à tout le monde qu'on va jouer l'Allemagne en quarts, je ne suis pas étonné. En prenant cette poule, je savais qu'on irait vers un quart extrêmement difficile. C'est le passage obligé. Dans l'autre groupe, la Norvège est en tête. À nous de passer les deux matches à venir pour se retrouver en finale... et peut-être contre la Norvège."

Malheureusement, ce premier match éliminatoire se déroule sans Léna Grandveau. La demi-centre s'est blessée à l'annulaire de la main gauche dans un choc sur une action offensive confuse, samedi dernier, lors de la victoire face à l'Espagne (32-24). Elle est remplacée numériquement par une joueuse d'expérience en la personne de Grâce Zaadi Deuna. La réserviste a déjà joué dans ces JO 2024. Contre l'Angola, elle avait pris la place de Nocandy, victime d'un KO.

À Villeneuve d’Ascq, le stade de Pierre-Mauroy est passé du basket au handball en cette deuxième semaine de JO 2024. Le coup d’envoi de France - Allemagne aura lieu à 13h30.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleues. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre France - Allemagne.

Pour regarder France - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

Le groupe des Bleues pour ce France - Allemagne : Glauser, Sako ; Lassource, Valentini, Kanor, Nze Minko, Horacek, Nocandy, Flippes, Zaadi, Granier, Toublanc, Ondono, Foppa.

Le groupe allemand pour ce France - Allemagne : Filter, Wachter - Antl, Behnke, Behrend, Bolk, Doll, Grijseels, Leuchter, Lott, Maidhof, Schmelzer, Smits, Stockschlader.