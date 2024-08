France - Allemagne : le jour de vérité dans ces JO 2024

À Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, l'équipe de France de handball affronte l'Allemagne, ce mercredi 7 août, en quart de finale des JO 2024.

En dedans dans la phase de groupes de ces JO 2024, la France passe désormais au révélateur de la phase finale. La bande à Nikola Karabatic retrouve ainsi l'Allemagne, à l'image de l'équipe féminine de handball, hier, avec l'espoir de rallier les demi-finales de la reine des compétitions. Et malgré des prestations poussives, le sélectionneur Guillaume Gille n'était pas inquiet avant ce France - Allemagne : "On a l'impression que les choses avancent, se mettent en place. Jouer parfaitement, on s'en fout ! On est là pour gagner un rapport de force. Il a fallu s'arc-bouter, se resserrer pour trouver les ressources. Ce n'est pas simple dans ce décorum de rater notre début de Jeux. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Allemands aussi fringants, aussi puissants et aussi en confiance. On sait que c'est un énorme choc qui nous attend à Lille."

Pour le capitaine de l'équipe de France Luka Karabatic, les Bleus ont changé de statut dans ces JO 2024 au fil d'un délicat parcours : "On continue la compétition dans la douleur. On continue de poser des pierres. On sait que ce n'est pas facile. On arrive en quarts plus avec le statut de favori mais avec le statut d'une équipe qui ne doit rien lâcher, se battre sur toutes les attaques, les défenses, sur tous les ballons. On a confiance dans notre équipe."

À Villeneuve-d’Ascq, le stade de Pierre-Mauroy est passé du basket au handball en cette deuxième semaine de JO 2024. Le coup d’envoi de France - Allemagne aura lieu à 13h30.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre France - Allemagne.

Pour regarder France - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

Le groupe des Bleus pour ce France - Allemagne : Glauser, Sako ; Lassource, Valentini, Kanor, Nze Minko, Horacek, Nocandy, Flippes, Zaadi, Granier, Toublanc, Ondono, Foppa.

Le groupe allemand pour ce France - Allemagne : Spath, Wolff ; Dahmke, Fischer, Golla, Grgic, Hafner, Heymann, Knorr, Kohlbacher, Koster, Mertens, Steinert, Uscins.