Égypte - Maroc : l'Afrique assurée d'une médaille de bronze aux JO 2024

Pour la cinquième fois de son histoire, le continent obtiendra une médaille lors du tournoi olympique de football masculin. Qui de l'Egypte ou du Maroc obtiendra le bronze pour terminer en beauté la parenthèse olympique ?

Après les espoirs de médaille d’or envolés pour l’Egypte et le Maroc, défaits respectivement par la France et l’Espagne en demi-finales, le continent africain ne verra donc pas de successeur au Nigeria et au Cameroun, victorieux en 1996 et 2000. Reste encore à aller chercher une belle médaille de bronze qui serait synonyme de première médaille olympique de football pour les Égyptiens ou les Marocains. Bronze qu’a déjà connu le continent en 1992 à Barcelone avec le Ghana puis le Nigeria à Rio de Janeiro en 2016.

Les deux équipes vont pouvoir compter sur deux joueurs en forme. Côté égyptien, si Ibrahim Abdel a été un peu moins en vue contre les Bleus, il reste tout de même sur 3 buts lors des 3 dernières rencontres dans le tournoi. En face, Soufiane Rahimi est intenable depuis quelques matches puisqu’il a marqué lors de chacune des 6 dernières rencontres du Maroc.

A quelle heure suivre la rencontre Égypte - Maroc ?

Ce match débutera à 17h au stade de la Beaujoire de Nantes.

Sur quelle chaîne peut-on regarder le match Égypte - Maroc ?

La rencontre sera diffusée en direct sur France TV et Eurosport. Un direct commenté sera aussi disponible sur notre site.

Quelles sont les compositions probables ?