Calendrier Jeux paralympiques : le programme détaillé jour par jour

Les Jeux paralympiques s'étalent sur 10 jours du 28 août au 8 septembre, découvrez le détail de tous les épreuves.

549 épreuves au total, 10 jours de compétition, les Jeux paralympiques rythmeront la ville de Paris et la planète sport dans une rentrée particulièrement mouvementée. Pour aller encore plus loin dans le détail, 22 sports sont au programme, contre 32 pour les JO (le basket fauteuil, la boccia, le cécifoot, l'escrime fauteuil, le goalball (cécibut), le para athlétisme, le para aviron, le para badminton, le para canoë, le para cyclisme sur route, le para cyclisme sur piste, la para équitation (dressage), la para haltérophilie, le para judo, la para natation, le para taekwondo, le para tennis de table, le para tir à l'arc, le para tir sportif, le para triathlon, le rugby fauteuil, le tennis fauteuil et le volleyball assis.)

La délégation tricolore compte 237 para athlètes qui porteront les couleurs de la France dans les 22 sports au programme (155 hommes et 82 femmes). 20 guides seront également présents lors des épreuves

Jeudi 29 août

8h30 - Parabadminton, poules préliminaires doubles WH1-2 (F), double SL3-SU5 (M), double SH6 (M), simples SL3 (H et F), double WH1-2 (H), simple SL4 (H et F), simple WH1 (F et H), simple SU5 (H et F), simple WH2 (F), simple SH6 (H et F)

9h - Paratir à l'arc, qualifications W1 (F et H), arc à poulies (F et H), arc classique (F et H)

9h - Goalball (H), Chine-Japon (poule B)

9h30 - Boccia, matchs de groupes individuels BC1, BC2, BC3, BC4 (F et H)

9h30 - Paranatation, séries 400 m nage libre S9 (H et F), 100m dos S1 (H), 100m dos S2 (H et F), 100m papillon S14 (H et F), 50m brasse SB3 (H), 50m nage libre S6 (F), 50m nage libre S10 (H et F), 100m papillon S13 (H et F), 200m nage libre S5 (H et F)

10h - Paratennis de table double (F, H et M)

10h - Parataekwondo, -47 kg (F), -52 kg (F), -58 kg (H)

10h30 - Basket fauteuil (H), Grande-Bretagne-Allemagne (poule A)

11h30 - Rugby fauteuil (M), Australie-Grande-Bretagne (poule B)

- Rugby fauteuil (M), Australie-Grande-Bretagne (poule B) 12h - Volleyball assis (F), Brésil-Rwanda (poule B)

12h - Paracyclisme sur piste, qualification puis finale 500m contre-la-montre C4-5 (F), poursuite 3.000m C1 (H), poursuite 3.000m C1-3 (F), poursuite 4.000m B (H)

12h45 - Basket fauteuil (F), Espagne-Grande-Bretagne (poule A)

13h15 - Goalball (H), Ukraine-Égypte (poule B)

13h30 - Rugby fauteuil (M), États-Unis-Canada (poule A)

14h - Volleyball assis (H), Égypte-Bosnie Herzégovine (poule A)

14h45 - Goalball (F), Canada-France (poule C)

16h - Basket fauteuil (H), États-Unis-Espagne (poule B)

17h30 - Paranatation, finales 400m nage libre S9 (H et F), 100m dos S1 (H), 100m dos S2 (H et F), 100m papillon S14 (H et F), 50m brasse SB3 (H), 50m nage libre S6 (F), 50m nage libre S10 (H et F), 100m papillon S13 (H et F), 200m nage libre S5 (H et F)

17h30 - Goalball (H), France-Brésil (poule A)

17h30 - Rugby fauteuil (M), France-Danemark (poule B)

18h - Voleyball assis (F), Canada-Slovénie (poule B)

18h15 - Basket fauteuil (F), Canada-Chine (poule A)

19h - Goalball (F), Corée du Sud-Japon (poule C)

19h30 - Rugby fauteuil (M), Japon-Allemagne (poule A)

20h - Voleyball assis (H), France-Kazakhstan (poule A)

21h30 - Basket fauteuil (H), Australie-Pays-Bas (poule B)

Vendredi 30 août

8h30 - Parabadminton, poules préliminaires simple WH2 (H), simple SL3 (H et F), double WH1-2 (F et H), simple SL4 (H et F), simple WH1 (F), simple SU5 (H et F)

9h - Paratir, qualifications et finale carabine à air debout 10m SH1 (F), pistolet à air 10m SH1 (H), carabine à air debout 10m SH1 (M)

- Paratir, qualifications et finale carabine à air debout 10m SH1 (F), pistolet à air 10m SH1 (H), carabine à air debout 10m SH1 (M) 9h - Paratir à l'arc, 16es de finale arc à poulies (F et H)

9h - Goalball (H), États-Unis-Brésil (poule A)

9h30 - Paranatation, séries 100m nage libre S5 (H et F), 100m nage libre S4 (H), 200m 4 nages SM6 (H et F), 400m nage libre S11 (H et F), 100m brasse SB9 (H et F), 100m dos S13 (H et F), 100m brasse SB8 (H et F), relais 4x50m nage libre 20 points (M)

- Paranatation, séries 100m nage libre S5 (H et F), 100m nage libre S4 (H), 200m 4 nages SM6 (H et F), 400m nage libre S11 (H et F), 100m brasse SB9 (H et F), 100m dos S13 (H et F), 100m brasse SB8 (H et F), relais 4x50m nage libre 20 points (M) 9h30 - Boccia, matchs de groupes individuels (F et H)

9h30 - Para-aviron, éliminatoires skiff PR1 (F et H), deux de couple PR2 (M), deux de couple PR3 (M), quatre de pointe avec barreur PR3 (M)

10h - Para-athlétisme, finale saut en longueur T11 (F), finale 5.000m T11 (H), séries 100m T35 (F), finale lancer de poids F41 (F), séries 100m T12 (H), finale lancer de disque F55 (F), séries 400m T52 (H) et T11 (F), finale lancer de javelot F38 (H), séries 200m T37 (F), séries 100m T37 (H) et T47 (H), finale 100m T35 (F)

- Para-athlétisme, finale saut en longueur T11 (F), finale 5.000m T11 (H), séries 100m T35 (F), finale lancer de poids F41 (F), séries 100m T12 (H), finale lancer de disque F55 (F), séries 400m T52 (H) et T11 (F), finale lancer de javelot F38 (H), séries 200m T37 (F), séries 100m T37 (H) et T47 (H), finale 100m T35 (F) 10h - Parataekwondo, -57 kg (F), -65 kg (F), -63 kg (H), -70 kg (H)

10h - Paratennis de table double (F, H et M)

10h30 - Basket fauteuil (F), Pays-Bas-Japon (poule B)

- Basket fauteuil (F), Pays-Bas-Japon (poule B) 10h30 - Goalball (F), Brésil-Israël (poule C)

11h30 - Paracyclisme sur piste, qualifications puis 1.000m contre-la-montre C4-5 (H) et B (F), 3.000m poursuite individuelle C2 (H), C3 (H) et C4 (F)

11h30 - Rugby fauteuil (M), Grande-Bretagne-Danemark (poule B)

12h - Volleyball assis (F), États-Unis-Chine (poule A)

12h - Tennis fauteuil, 1er tour simple (H), double (F), quart double quad (M)

12h45 - Basket fauteuil (H), Espagne-Australie (poule B)

13h15 - Goalball (H), France-Iran (poule A)

13h30 - Rugby fauteuil (M), États-Unis-Japon (poule A)

14h - Volleyball assis (H), Iran-Ukraine (poule B)

14h45 - Goalball (F), Japon-Canada (poule D)

16h - Basket fauteuil (F), Allemagne-États-Unis (poule B)

17h30 - Paranatation, finales 100m nage libre S5 (H et F), 100m nage libre S4 (H), 200m 4 nages SM6 (H et F), 400m nage libre S11 (H et F), 100m brasse SB9 (H et F), 100m dos S13 (H et F), 100m brasse SB8 (H et F), relais 4x50m nage libre 20 points (M)

17h30 - Goalball (H), Japon-Ukraine (poule B)

17h30 - Rugby fauteuil (M), Allemagne-Canada (poule A)

18h - Volleyball assis (H), Brésil-Allemagne (poule B)

18h15 - Basket fauteuil (H), France-Canada (poule A)

19h - Goalball (F), Chine-Turquie (poule C)

19h - Para-athlétisme, finale lancer de poids F55 (H), finale saut en longueur T11 (H), finale du lancer de massue F32 (F), finale 400m T52 (H), finales 100m T37 (H) et T47 (H), séries 400m T11 (F), finale lancer de poids F37 (H), finale 200m T37 (F), séries 5.000m T54 (H), séries 400m T47 (F), séries 1.500m T13 (F)

19h30 - Rugby fauteuil (M), Australie-France (poule B)

20h - Volleyball assis (F), France-Italie (poule A)

21h30 - Basket fauteuil (F), Chine-Espagne (poule A)

Samedi 31 août

8h30 - Parabadminton, poules préliminaires double WH1-2 (H), simples SL3 (H et F), simple WH1 (F et H), simple WH2 (F), simple SL4 (H et F), simple SU5 (H et F)

9h - Paratir à l'arc (F), phases finales W1 (F) et arc à poulies (F)

9h - Goalball (H), Égypte-Chine (poule B)

9h30 - Paranatation, séries 100m dos S12 (H et F), 200m nage libre S14 (H et F), 100m dos S8 (H et F), 400m nage libre S13 (H et F), 50m dos S1 (H), 50m dos S2 (H et F), 200m 4 nages SM7 (H et F), 50m nage libre S11 (F et H)

9h30 - Boccia, matchs de groupes individuels (F et H)

9h30 - Para-aviron, repêchages skiff PR1 (F et H), éliminatoires deux de couple PR2 (M) et PR3 (M), éliminatoires quatre de pointe avec barreur PR3 (M)

9h30 - Paratir, qualification et finale pistolet à air 10m SH1 (F), qualification et finale carabine à air 10m SH1 (H)

10h - Para-athlétisme, finales lancer de disque F57 (F), lancer de poids F12 (H), 5.000m T13 (H), 5.000m T54 (F), 1.500m T46 (H), séries 100m T38 (F), finales saut en longueur T64 (F), lancer de javelot F13 (F), séries 100m T38 (H), 400m T11 (H), demi-finales 100m T12 (H)

10h - Parataekwondo, +65 kg (F), -80 kg (H), +80 kg (H)

10h - Paratennis de table double (F, H et M)

10h - Paracyclisme-sur-piste, qualifications et finales 500m contre-la-montre C1-3 (F), 1.000m contre-la-montre C1-3 (H), 4.000m poursuite individuelle C4 (H) et C5 (H)

10h30 - Basket fauteuil (F), Grande-Bretagne-Canada (poule A)

10h30 - Goalball (F), Turquie-Israël (poule C)

11h30 - Rugby fauteuil (M), Allemagne-États-Unis (poule A)

- Rugby fauteuil (M), Allemagne-États-Unis (poule A) 12h - Volleyball assis (F), Rwanda-Slovénie (poule B)

12h - Tennis fauteuil, 1er tour simple (F), double (H), simple quad (M)

12h45 - Basket fauteuil (H), Canada-Grande-Bretagne (poule A)

13h15 - Goalball (H), États-Unis-France (poule A)

13h30 - Rugby fauteuil (M), Danemark-Australie (poule B)

14h - Volleyball assis (H), Kazakhstan-Bosnie-Herzégovine (poule A)

14h45 - Goalball (F), Chine-Brésil (poule C)

16h - Parabadminton, quarts de finale simple WH1 (F) et WH2 (F), poules préliminaires simple WH2 (F), poules préliminaires simple SH6 (H et F), simple WH2 (H), demi-finales double WH1-2 (H et F), double SH6 (M)

- Parabadminton, quarts de finale simple WH1 (F) et WH2 (F), poules préliminaires simple WH2 (F), poules préliminaires simple SH6 (H et F), simple WH2 (H), demi-finales double WH1-2 (H et F), double SH6 (M) 16h - Basket fauteuil (H), Pays-Bas-États-Unis (poule B)

16h30 - Boccia, matchs de groupes individuels BC3 (H) et quarts de finale BC2 (H et F), BC1 (F), BC4 (F) et H), BC3 (F)

- Boccia, matchs de groupes individuels BC3 (H) et quarts de finale BC2 (H et F), BC1 (F), BC4 (F) et H), BC3 (F) 17h30 - Paranatation, finales 100m dos S12 (H et F), 200m nage libre S14 (H et F), 100m dos S8 (H et F), 400m nage libre S13 (H et F), 50m dos S1 (H) et S2 (H et F), 200m 4 nages SM7 (H et F), 50m nage libre S11 (F et H)

- Paranatation, finales 100m dos S12 (H et F), 200m nage libre S14 (H et F), 100m dos S8 (H et F), 400m nage libre S13 (H et F), 50m dos S1 (H) et S2 (H et F), 200m 4 nages SM7 (H et F), 50m nage libre S11 (F et H) 17h30 - Goalball (H), Brésil-Iran (poule A)

17h30 - Rugby fauteuil (M), Canada-Japon (poule A)

18h - Volleyball assis (H), France-Égypte (poule A)

18h15 - Basket fauteuil (F), Pays-Bas-États-Unis (poule B)

19h - Goalball (F), France-Corée du Sud (poule D)

19h - Para-athlétisme, finales lancer de javelot F57 (H), lancer de massue F32 (H), 1.500m T13 (F), lancer de poids F37 (F), séries 100m T44 (H), finale 100m T38 (H et F), demi-finales 400m T11 (H), finales saut en longueur T63 (H), 400m T11 (F), 5.000m T54 (H), 100m T12 (H), 400m T47 (F), séries 200m T36 (F)

19h30 - Rugby fauteuil (M), Grande-Bretagne-France (groupe B)

20h - Volleyball assis (F), Canada-Brésil (poule B)

21h30 - Basket fauteuil (H), France-Allemagne (poule A)

Dimanche 1er septembre

8h15 - Paratriathlon, PTS2 (H et F), PTS3 (H), PTS4 (H et F) et PTS5 (H et F)

- Paratriathlon, PTS2 (H et F), PTS3 (H), PTS4 (H et F) et PTS5 (H et F) 8h30 - Parabadminton, quarts de finale simple WH1 (H), SL3 (H et F), WH2 (H), SL4 (H et F), SU5 (H et F), SH6 (H et F), demi-finales simple WH1 (F et H), WH2 (F et H)

- Parabadminton, quarts de finale simple WH1 (H), SL3 (H et F), WH2 (H), SL4 (H et F), SU5 (H et F), SH6 (H et F), demi-finales simple WH1 (F et H), WH2 (F et H) 9h - Paratir à l'arc, phases finales W1 et arc à poulies (H)

9h - Goalball (H), Égypte-Japon (poule B)

9h30 - Paranatation, séries 100m brasse SB6 (H et F), 100m nage libre S10 (H et F), 200m 4 nages SM8 (H et F), 100m dos S11 (H et F), 150m 4 nages SM4 (H et F), 150m 4 nages SM3 (H), 100m brasse SB5 (F et H), relais 4x100m nage libre S14 (M)

9h30 - Boccia, quarts de finale BC3 (H), BC1 (H), demi-finales BC2 (F et H), BC4 (H et F), BC1 (H et F), BC3 (F et H)

9h30 - Para-aviron, finales A et B skiff PR1 (F et H), deux de couple PR2 (M) et PR3 (M), quatre de pointe avec barreur PR3 (M)

9h30 - Paratir, qualifications et finales carabine à air couché 10m SH1 (M) et SH2 (M)

10h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T12 (F), lancer de poids F53 (H), séries 1.500m T11 (F), finale lancer de disque F64 (F), séries 100m T34 (H), 800m T53 (F), finale lancer de poids F40 (H), séries 800m T54 (F), 100 T13 (H), 400m T54 (H), finale 200m T36 (F), séries 400m T53 (H)

10h - Paratennis de table simple et double (F et H)

10h30 - Basket fauteuil (H), Australie-États-Unis (poule B)

10h30 - Goalball (F), Corée du Sud-Canada (poule D)

11h - Paracyclisme sur piste, qualifications puis finales 1.000m contre-la-montre B (H), 3.000m poursuite individuelle C5 (F) et B (F), 750m vitesse par équipe open C1-5

11h30 - Rugby fauteuil, matchs de classement et demi-finale (M)

11h30 - Cécifoot (H), Japon-Colombie (poule B)

12h - Volleyball assis (H), Iran-Brésil (poule B)

12h - Tennis fauteuil, 2e tour simple (H), double (H), quart double (F), demi-finale double quad (M)

12h45 - Basket fauteuil (F), Japon-Allemagne (poule B)

13h15 - Goalball (H), Iran-États-Unis (poule A)

13h30 - Cécifoot (H), Maroc-Argentine (poule B)

14h - Voleyball assis (F), Italie-Chine (poule A)

14h45 - Goalball (F), Israël-Chine (poule C)

16h - Basket fauteuil (F), Grande-Bretagne-Chine (poule A)

16h30 - Boccia, matchs pour la médaille de bronze BC4 (H et F), BC2 (H et F), BC1 (H et F), BC3 (F et H), matchs pour la médaille d'or BC2 (F et H)

17h30 - Paranatation, finales 100m brasse SB6 (H et F), 100m nage libre S10 (H et F), 200m 4 nages SM8 (H et F), 100m dos S11 (H et F), 150m 4 nages SM4 (H et F), 150m 4 nages SM3 (H), 100m brasse SB5 (F et H), relais 4x100m nage libre S14 (M)

Paranatation, finales 100m brasse SB6 (H et F), 100m nage libre S10 (H et F), 200m 4 nages SM8 (H et F), 100m dos S11 (H et F), 150m 4 nages SM4 (H et F), 150m 4 nages SM3 (H), 100m brasse SB5 (F et H), relais 4x100m nage libre S14 (M) 17h30 - Goalball (H), Chine-Ukraine (poule B)

18h - Voleyball assis (H), Ukraine-Allemagne (poule B)

18h15 - Basket fauteuil (H), Pays-Bas-Espagne (poule B)

18h30 - Cécifoot (H), Brésil-Turquie (poule A)

19h - Goalball (F), France-Japon (poule D)

19h - Para-athlétisme, finales lancer de poids F20 (F), 800m T53 (F) et T54 (F), saut en longueur T37 (F), lancer de disque F52 (H), saut en hauteur T47 (H), 100m T44 (H), 200m T35 (F), lancer de javelot F34 (F), 100m T13 (H), 400m T54 (H), T53 (H) et T11 (H), 100m T34 (F), séries 100m T64 (H) et T63 (H)

20h - Voleyball assis (F), France-États-Unis (poule A)

20h30 - Cécifoot (H), France-Chine (poule A)

21h30 - Basket fauteuil (F), Espagne-Canada (poule A)

Lundi 2 septembre

8h15 - Paratriathlon, PTV1, PTVI 2/3, PTWC 1 et 2 (F et H) (Paris)

8h30 - Parabadminton, finales et matchs pour la médaille de bronze simples SL3 (F et H), WH1 (F), doubles SL3-SU5 (M), SH6 (M)

9h - Paratir (M), qualifications et finale pistolet 25 m SH1 (M)

9h - Paratir à l'arc (M), phases finales W1 par équipes (M) et arc à poulies par équipe (M)

9h30 - Paranatation, séries 400m nage libre S7 (H et F), 50m nage libre S9 (H), 50m dos S3 (H et F), 100m brasse SB14 (H et F), 50m nage libre S13 (H et F), 100m brasse SB4 (H et F), 200m nage libre S2 (H), relais 4x100m nage libre 34 points (M)

9h30 - Boccia, finales individuelles BC1 (F et H), BC4 (F et H), BC3 (F et H)

10h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T12 (H), lancer du disque F56 (H), 1.500m T11 (F), séries 1.500m T11 (H), finale lancer du poids F41 (H), séries 1.500m T13 (H), finale lancer de poids F54 (F), 100m T34 (H), séries 100m T35 (H), 100m T11 (F), 400m T38 (H), 1.500m T54 (F)

10h - Paratennis de table simple (F et H)

11h30 - Rugby fauteuil, matchs de classement et match pour le bronze

11h30 - Cécifoot (H), Argentine-Colombie, (poule B)

12h - Volleyball assis (H), Égypte-Kazakhstan (poule A)

12h - Tennis fauteuil, 2e tour simple (F), 3e tour simple (H), quart simple quad (M)

13h15 - Goalball, quarts de finale (H)

13h30 - Cécifoot (H), Japon-Maroc (poule B)

13h45 - Basket fauteuil (F), États-Unis-Japon (poule B)

14h - Volleyball assis (F), Brésil-Slovénie (poule B)

16h - Basket fauteuil (H), Allemagne-Canada (poule A)

16h30 - Boccia, finales individuelles BC4 (H), BC3 (F et H)

17h30 - Paranatation, finales 400m nage libre S7 (H et F), 50m nage libre S9 (H), 50m dos S3 (H et F), 100m brasse SB14 (H et F), 50m nage libre S13 (H et F), 100m brasse SB4 (H et F), 200m nage libre S2 (H), relais 4x100m nage libre 34 points (M)

17h30 - Rugby fauteuil, matchs de classement et finale (M)

18h - Volleyball assis (F), Rwansa-Canada (poule B)

18h30 - Cécifoot (H), Turquie-Chine (poule A)

19h - Para-athlétisme, finales lancer de javelot F64 (H), lancer de disque F53 (F), 100m T35 (H), saut en longueur T36 (H), demi-finales 100m T11 (F), séries 400m T37 (F), finale lancer de poids F11 (H), séries 400m T20 (H et F), finale 100m T63 (H), séries 400m T12 (F), 1.500m T54 (H), finale 100m T64 (H)

19h15 - Basket fauteuil (H), France-Grande-Bretagne (poule A)

20h - Volleyball assis (H), Bosnie-Herzégovine-France (poule A)

20h30 - Cécifoot (H), France-Brésil (poule A)

21h30 - Basket fauteuil (F), Allemagne-Pays-Bas (poule B)

Mardi 3 septembre

9h - Paratir à l'arc, phases finales arc classique (F)

9h - Goalball, matchs de classement (H)

9h30 - Paratir, carabine 3 positions 50 m SH1 (F et H)

9h30 - Boccia, doubles BC4 (M), BC3 (M) et équipes BC1/BC2 (M)

9h30 - Paranatation, séries 100m dos S7 (H), 100m dos S9 (H et F), 200m nage libre S4 (H), 50m papillon S6 (H et F), 50m dos S5 (H et F), 200m 4 nages SM11 (H et F), 100m nage libre S3 (F), 200m 4 nages SM13 (H et F), 100m papillon S10 (F et H)

10h - Paratennis de table simple (F et H)

10h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T47 (H), lancer de disque F11 (F), 1.500m T11 (H) et T13 (H), séries 200m T64 (F), finales lancer de javelot F56 (F), 200m T51 (H), lancer de poids F34 (F), séries 100m T13 (F), 400m T37 (H), finales 400m T36 (H) et T12 (F), 1.500m T54 (F), séries 100m T47 (F)

10h - Para-équitation, épreuves individuelles Grade I, II et III (M)

11h30 - Cécifoot (H), Colombie-Maroc (poule B)

12h - Volleyball assis (H), Allemagne-Iran (poule B)

12h - Tennis fauteuil, quarts de finale simple (F) et double (H), demi-finales simple quad (M), double (F), simple quad (M)

13h - Escrime fauteuil (F et H), sabre catégorie A et B

13h30 - Cécifoot (H), Argentine-Japon (poule B)

13h45 - Basket fauteuil, quarts de finale (H)

14h - Volleyball assis (F), États-Unis-Italie (poule A)

16h - Basket fauteuil, quarts de finale (H)

16h30 - Boccia, doubles BC3 (M), BC4 (M) et équipes BC1/BC2 (M)

17h - Paratennis de table simple (F et H)

17h30 - Paranatation, finales 100m dos S7 (H), 100m dos S9 (H et F), 200m nage libre S4 (H), 50m papillon S6 (H et F), 50m dos S5 (H et F), 200m 4 nages SM11 (H et F), 100m nage libre S3 (F), 200m 4 nages SM13 (H et F), 100m papillon S10 (F et H)

18h - Volleyball assis (F), Brésil-Ukraine (poule B)

18h - Goalball, quarts de finale (F)

18h30 - Cécifoot (H), Chine-Brésil (poule A)

19h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T37 (H), lancer de poids F20 (H), 400m T20 (F), lancer de poids F32 (H), saut en hauteur T63 (H), 400m T38 (H), 200m T64 (F), 100m T11 (F) et T13 (F), lancer de javelot F46 (H), 100m T47 (F), 400m T20 (H), 1.500m T54 (H), séries 400m T12 (H), finale 400m T37 (F)

19h15 - Basket fauteuil, quarts de finale (H)

20h - Volleyball assis (F), Chine-France (poule A)

20h30 - Cécifoot (H), Turquie-France (poule A)

21h30 - Basket fauteuil, quarts de finale (H)

Mercredi 4 septembre

8h - Paracyclisme sur route, contre-la-montre individuel C5 (F et H), C4 (F et H), C2 (H), C1 (H), C1-3 (F), H4-5 (F), H2 (H), H1 (H), H1-3 (F), T1-2 (H et F), B (H et F), C3 (H), H5 (H), H4 (H), H3 (H)

9h - Escrime fauteuil, fleuret catégorie A et B (F et H)

9h - Paratir à l'arc, phases finales arc classique (H)

9h - Goalball, matchs de classement (F)

9h30 - Boccia, quarts de finale doubles BC4 (M), BC3 (M) et équipes BC1/BC2 (M)

9h30 - Paranatation, séries 100m nage libre S12 (H et F), 200 m 4 nages SM14 (H et F), 400m nage libre S8 (H et F), 50m brasse SB2 (H), 50m brasse SB3 (F), 50m nage libre S7 (H), 100m nage libre S7 (F), 100m nage libre S9 (F), 4x100m nage libre 49 points (M)

9h30 - Paratir, qualifications et finales pistolet 50m SH1 (M) et carabine couché 50m SH2 (M)

10h - Paratennis de table simple (F et H)

10h - Para-athlétisme, finales lancer de javelot F34 (H), lancer de disque F41 (F), saut en longueur T38 (H), séries 100m T11 (H), finales lancer de poids F46 (F et H), 400m T37 (H), séries 100m T53 (H et F), T54 (H et F), T36 (F), demi-finales 400m T12 (H)

10h - Para-équitation, épreuve individuelle Grade IV et Grade V (M)

10h30 - Basket fauteuil, matchs de classement (F ou H), quarts de finale (F)

12h - Tennis fauteuil, quarts de finale simple (H), demi-finales simple (F) et double (H), finale et match pour la médaille de bronze double quad (M)

12h - Parahaltérophilie, -41 kg (F) et -49 kg (H)

12h - Volleyball assis, matchs de classement (F et H)

13h30 - Goalball, demi-finales (F et H)

16h30 - Boccia, demi-finales double BC4 (M) et équipe BC1/BC2 (M)

17h - Parahaltérophilie, -45 kg (F), -54 kg (H)

17h30 - Paranatation, finales 100m nage libre S12 (H et F), 200m 4 nages SM14 (H et F), 400m nage libre S8 (H et F), 50m brasse SB2 (H), 50m brasse SB3 (F), 50m nage libre S7 (H), 100m nage libre S7 (F), 100m nage libre S9 (F), relais 4x100m nage libre 49 points (M)

19h - Para-athlétisme, finales lancer de poids F32 (F) et F36 (H), 100m T36 (F) et T53 (H), lancer de massue F51 (H), 100m T54 (H), séries 100m T12 (F), 400m T13 (H), finales saut en longueur T64 (H), 100m T53 (F) et T54 (F), demi-finales 100m T11 (H), séries 100m T37 (F)

Jeudi 5 septembre

9h - Paranatation, séries 100m brasse SB7 (F), 50m nage libre S5 (H), 100m nage libre S6 (H), 400m nage libre S10 (F), 100 m brasse SB11 (H et F), 200m 4 nages SM9 (F et H), 100m brasse SB13 (H et F) et SB12 (F), 50m nage libre S8 (F), relais 4x100m 4 nages 20 points (M)

9h30 - Boccia, matchs pour la médaille de bronze doubles BC3 (M), BC4 (M) et équipe BC1/BC2 (M)

9h30 - Paratir, carabine couché 50m SH1 (M)

9h30 - Paracyclisme sur route, course sur route H1-2 (H), H1-4 (F), H5 (F et H), H4 (H) et H3 (H)

10h - Parajudo, -48 kg J1 (F) et J2 (F), -57 kg J1 (F), -60 kg J1 (H) et J2 (H) (Champ-de-Mars)

10h - Escrime fauteuil, fleuret par équipes

10h - Paratir à l'arc, phases finales arc classique par équipes (M)

10h - Paratennis de table simple (F et H)

10h - Para-athlétisme, finales lancer de poids F35 (F) et F57 (F), saut en longueur T38 (F), 400m T12 (H) et T13 (H), séries 200m T11 (F), finales lancer de disque F11 (H), 100m T37 (F), lancer de poids F64 (F), demi-finales 100m T12 (F), séries 800m T53 (H) et T54 (H), 400m T53 (F) et T54 (F)

10h30 - Cécifoot, matchs de classement (H)

10h30 - Basket fauteuil, matchs de classement (F ou H)

12h - Tennis fauteuil (H), demi-finales simple (H), finales et matchs pour la médaille de bronze double (F) et simple quad (M)

12h - Volleyball assis, demi-finales (H)

12h - Parahaltérophilie, -50 kg (F), -59 kg (H)

13h15 - Goalball, matchs pour la troisième place (F et H)

16h - Basket fauteuil, demi-finales (H), matchs de classement (H ou F)

16h30 - Boccia, finales doubles BC3 (M), BC4 (M) et équipe BC1/BC2 (M)

17h - Parahaltérophilie, -55 kg (F), -65 kg (H)

17h30- Cécifoot, demi-finales (H)

17h30 - Paranatation, 100m brasse SB7 (F), 50m nage libre S5 (H), 100m nage libre S6 (H), 400m nage libre S10 (F), 100m brasse SB11 (H et F), 200m 4 nages SM9 (F et H), 100m brasse SB13 (H et F) et SB12 (F), 50m nage libre S8 (F), relais 4x100m 4 nages 20 points (M)

17h45 - Goalball, finales (F et H)

18h - Volleyball assis, demi-finales (F)

19h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T63 (F), lancer de disque F64 (H), 100m T11 (H) et T12 (F), 400m T53 (F) et T54 (F), lancer de poids F33 (F) et F35 (H), 800m T53 (F) et T54 (H), lancer de javelot F13 (H), séries 100m T64 (F) et T52 (H), 400m T13 (F)

21h30 - Basket fauteuil, demi-finale (H)

Vendredi 6 septembre

9h - Escrime fauteuil, épée individuelle catégorie A et B (F et H)

9h30 - Paranatation, séries 400m nage libre S6 (H et F), 50m papillon S5 (H et F), 100m dos S10 (H et F) et S14 (H et F), 100m papillon S9 (H et F), 50m nage libre S3 (H), 50m nage libre S4 (F et H), 100m papillon S11 (H), 100m nage libre S8 (H)

9h30 - Paracyclisme sur route, course sur route C4-5 (H et F) et B (H et F)

10h - Parajudo, -57 kg J2 (F), -70kg J1 (F) et J2 (F), -73 kg J1 (H) et J2 (H)

10h - Paratennis de table simple (F et H)

10h - Para-athlétisme, finales lancer de poids F12 (F), saut en longueur T47 (F), demi-finales 200m T11 (F), finales lancer de javelot F54 (H), 1.500m T20 (H et F), séries 400m T47 (H), finales lancer de disque F37 (H), saut en hauteur T64 (H), 100m T52 (H), séries 800m T34 (H), 200m T35 (H), relais 4x100m universel

10h - Para-équitation, épreuve par équipes (M)

10h - Paracanoë, éliminatoires kayak monoplace 200 m KL1 (H et F), KL2 (H et F), KL3 (H et F) et va'a monoplace 200 m VL2 (F et H), VL3 (F et H)

12h - Parahaltérophilie, -61 kg (F), -72 kg (H)

12h - Tennis fauteuil, finales et matchs pour le bronze double (H) et simple (F)

13h45 - Basket fauteuil, matchs de classement (F ou H), demi-finale (F)

15h - Volleyball assis, match pour le bronze (H)

17h - Parahaltérophilie, -67 kg (F), -80 kg (H)

17h30 - Paranatation, finales 400m nage libre S6 (H et F), 50m papillon S5 (H et F), 100m dos S10 (H et F) et S14 (H et F), 100m papillon S9 (H et F), 50m nage libre S3 (H), 50m nage libre S4 (F et H), 100m papillon S11 (H), 100m nage libre S8 (H)

19h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T20 (F), lancer de disque F38 (F), lancer de poids F57 (H), 100m T64 (F), lancer de javelot F46 (F), 400m T62 (H), séries 1.500m T38 (H), 200m T12 (F) et T37 (H), 100m T36 (H), finales 100m T51 (H), relais 4x100m universel, séries 400m T38 (F)

19h30 - Volleyball assis, finale (H)

Samedi 7 septembre

9h30 - Parajudo, +70 kg J1 (F) et J2 (F), -90 kg et +90 kg J1 (H) et J2 (H)

9h30 - Paranatation, séries 200m 4 nages SM10 (H et F), 100m dos S6 (H et F), 100m papillon S8 (H et F), 50m papillon S7 (H et F), 50m dos S4 (F et H), 100m papillon S12 (H), 100m nage libre S11 (F), 200m nage libre S3 (H), 200m 4 nages SM5 (F), relais 4x100m 4 nages 34 points (M)

9h30 - Paracyclisme sur route, course sur route C1-3 (F et H) et T1-2 (F et H), relais par équipe H1-5 (M)

10h - Paratennis de table simple (F et H)

10h - Para-athlétisme, finales lancer de javelot F54 (F), lancer de poids F34 (H) et F40 (F), 800m T34 (H), saut en longueur T13 (H), 400m T13 (F), 200m T35 (H) et T37 (H), 100m T36 (H), séries 100m T63 (F), 200m T64 (H) et T47 (F)

10h - Para-équitation, freestyle individuel grade I, II, III, IV et V (M)

10h - Paracanoë, demi-finales puis finales kayak monoplace 200m KL1 (H), KL2 (H), KL3 (H), va'a monoplace 200m VL2 (F), VL3 (F)

10h - Escrime fauteuil, épée par équipes (F et H)

12h - Parahaltérophilie, -73 kg (F), -88 kg (H)

13h30 - Tennis fauteuil, match pour la médaille de bronze et finale simple (H)

13h45 - Basket fauteuil, matchs de classement (F ou H), match pour le bronze (H)

15 heures - Volleyball assis, match pour le bronze (F)

17h - Parahaltérophilie, -79 kg (F), -97 kg (H)

17h30 - Cécifoot, match pour la médaille de bronze et finale (H)

17h30 - Paranatation, finales 200m 4 nages SM10 (H et F), 100m dos S6 (H et F), 100m papillon S8 (H et F), 50m papillon S7 (H et F), 50m dos S4 (F et H), 100m papillon S12 (H), 100m nage libre S11 (F), 200m nage libre S3 (H), 200m 4 nages SM5 (F), relais 4x100m 4 nages 34 points (M)

19h - Para-athlétisme, finales saut en longueur T20 (H), lancer de poids F33 (H) et F63 (H), Lancer de javelot F41 (H), 1.500m T38 (H), 200m T11 (F),T12 (F), T47 (F), T64 (H), 800m T34 (F), 400m T38 (F) et T47 (H), 100m T63 (F)

19h15 - Basket fauteuil, matchs de classement (H ou F), finale (H)

19h30 - Volleyball assis, finale (F)

Dimanche 8 septembre