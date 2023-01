Miss Univers 2023 : Miss USA gagnante, quel classement pour la France ?

MISS UNIVERS. L'élection de Miss Univers a eu lieu samedi 14 janvier aux Etats-Unis. C'est l'Américaine R'Bonney Gabriel qui a été élue Miss Univers 2023. La Française Floriane Bascou n'a pas été sélectionnée dans le top 16.

[Mis à jour le 15 janvier 2023 à 11h31] Miss USA devient Miss Univers 2023 ! La 71e édition du concours de beauté international a eu lieu samedi 14 janvier à la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis. Il fallait veiller très tard afin de pouvoir regarder l'événement en France puisque, avec le décalage horaire, le concours n'a commencé qu'à partir de 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, en France. Et c'est donc R'Bonney Gabriel, la représentante des Etats-Unis, qui a été sacrée Miss Univers 2023. Floriane Bascou, première dauphine de Diane Leyre, Miss France 2022, qui représentait la France au concours, n'a pas été retenue dans le top 16. 84 candidates venues de partout dans le monde se sont disputé le titre de Miss Univers ce samedi.

Cela faisait depuis 2012 qu'une Américaine n'avait pas remporté le concours. R'Bonney Gabriel devient ainsi la neuvième représentante des Etats-Unis à être élue Miss Univers. Elle a décroché sa place en finale face à Amanda Dudamel, Miss Venezuela. C'est Andreina Martinez, représentante de la République dominicaine, qui est la deuxième dauphine. Âgée de 28 ans, la Texane R'Bonney Gabriel est créatrice de mode, mais également mannequin et professeure de couture, comme l'indique le site de Miss Univers. Elle est la première femme américaine d'origine philippine à avoir remporté Miss USA.

C'est Floriane Bascou, première dauphine de Diane Leyre lors du concours Miss France 2022, qui a représenté la France lors de Miss Univers 2023. Malheureusement, celle qui a été élue Miss Martinique en 2021 n'a pas été retenue dans le top 16 du concours de beauté international. Pourquoi ce n'est pas Diane Leyre qui a représenté la France ? Miss France 2022, qui a laissé son titre à Indira Ampiot en décembre dernier, avait expliqué dans un communiqué en octobre dernier qu'elle ne pourrait pas participer à l'événement : "Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain." Pour voir une Française remporter le concours, il faut remonter à 2016, lorsque Iris Mittenaere a été élue Miss Univers aux Philippines.

