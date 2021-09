"DIRECT. Macron à Marseille : le président dans une école et sifflé"

MACRON MARSEILLE. Alors que le point d'orgue de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille est prévu ce jeudi au Pharo avec le plan "Marseille en grand", le chef de l'Etat a été hué lors de sa visite d'une école primaire.

En direct

11:12 - Emmanuel Macron est dans une classe de CM2 Après la longue présentation de l'école, le président est désormais dans une salle de classe CM2. Emmanuel Macron en profite pour faire de la pédagogie et parle de l'âge de la vaccination.

10:58 - Le président discute avec le personnel et rencontre les élèves Depuis plusieurs minutes maintenant, le président Emmanuel Macron échange, écoute surtout, les membres de cette école du 13e arrondissement de Marseille et s'autorise un petit bain de foule au milieu des élèves. Marseille: Emmanuel Macron accueilli par les élèves d'une l'école du XIIIe arrondissement pic.twitter.com/SBSe9rP4au — BFMTV (@BFMTV) September 2, 2021

10:15 - Macron arrive sous quelques sifflets Le président Emmanuel Macron est arrivé dans l'école primaire du 13e arrondissement de Marseille pour cette rentrée scolaire et a été accueilli sous quelques huées des personnes présentes devant l'école.

09:53 - Emmanuel Macron toujours à la tour CMA/CGM Attendu aux alentours de 9h30 dans une école de CM2 dans le 13e arrondissement de Marseille, le président se fait désirer puisqu'il est toujours à l'intérieur de la Tour CMA/CGM où il échange avec M. Rodolphe Saade, le PDG.

09:48 - "Je sais le risque que vous prenez" a expliqué Macron aux policiers "Je sais le risque que vous prenez. Des annonces ont été faites pour davantage de matériels et d'effectifs. 100 policiers sur les 300 annoncés sont arrivés. Il y aura 200 arrivées supplémentaires pour l'année prochaine", a annoncé le chef de l'État. "On va aussi permettre d'avoir plus de police judiciaire. 150 millions d'euros ont été budgétés pour la police. Il y a enfin du matériel. 220 véhicules de police seront renouvelés. Il y aura aussi 500 caméras en plus. Je considère que c'est un outil qui inhibe. Au total, c'est 8,5 millions d'investissement" a détaillé le président au siège de la Division Nord.

09:38 - Marlène Schiappa défend la visite de Macron à Marseille Invitée de LCI, Marlène Schiappa a défendu la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. "On ne va pas aligner des déclarations et des promesses de milliards, on va écouter d'abord" explique la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté.

09:12 - Un déjeuner avec Martine Vassal prévu ce midi Emmanuel Macron et Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mangeront ensemble ce jeudi midi afin d'évoquer la situation délicate des transports dans la ville de Marseille.

08:49 - L'Etat ne lâchera rien contre les trafiquants Lors de sa visite dans un commissariat du 15e arrondissement, Emmanuel Macron l'a affirmé, l'Etat "ne lâchera rien" face aux trafiquants. "L'idée que dans certains quartiers ce serait branché de prendre de la drogue pendant que dans d'autres on ait des jeunes qui se fassent tuer parce qu'ils la vendent ou surveillent, c'est terminé. Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices de fait".

08:21 - Deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron à Marseille Après une première journée marquée par une longue visite dans la cité de Bassens, Emmanuel Macron est attendu ce matin dans une école du 13e arrondissement de Marseille afin d'assister à la rentrée des classes. Le chef de l'Etat est attendu aux alentours de 9h30 dans une classe de CM2 de l'école Bouge et sera accompagné de Jean-Michel Blanquer et du maire de la ville Benoît Payan. Le président annoncera ce soir son plan pour les écoles de la ville de Marseille, souvent délabrées pour la plupart.