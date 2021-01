Olivier Duhamel accusé d'inceste : le récit de Camille Kouchner, une déflagration

La juriste Camille Kouchner accuse dans un livre le politiste Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère lorsque celui-ci était adolescent. Et ajoute que l'entourage de l'universitaire était au courant des faits.

"Pendant toutes ces années, plus que de me taire, j'ai protégé mon beau-père", écrit Camille Kouchner, la fille de Bernard Kouchner, dans son ouvrage "La Familia grande", publié au Seuil jeudi 7 janvier. Cette juriste de profession y accuse très explicitement son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, lorsqu'elle vivait avec lui sous le même toit de l'universitaire. Le Monde publie ce mardi 5 décembre un long article pour relayer le récit de Camille Kouchner, comme pour appuyer ce qui ressemble à de terribles révélations. Sauf que "tout le monde sait", insiste l'auteure. "Je ne révèle rien dans ce livre". Les gestes et le comportement d'Olivier Duhamel à l'égard de son beau-fils n'auraient pas été secrets pour de nombreux amis de l'accusé et de son épouse.

Camille Kouchner raconte comment Olivier Duhamel a été séduit par sa mère, Evelyne Pisier, au début des années 1980, décrit "leur connivence intellectuelle, la tendresse infinie de son regard sur elle". Très vite, l'universitaire se prend d'affection pour les enfants de sa compagne, qui a eu trois enfants avec Bernard Kouchner, d'un précédent mariage. "Vous êtes mes enfants, et mieux encore", s'amuse-t-il à déclamer à l'envi. En 1988, alors que Evelyne Pisier (décédée en 2017) fait face à l'alcoolisme, Olivier Duhamel se serait rapproché encore davantage de ses beaux-enfants. Selon Camille Kouchner, c'est à cette période qu'ont débuté les actes d'inceste sur son frère, qu'elle prénomme "Victor" pour cacher sa réelle identité. "Je pense qu'on avait 13 ans et que mon frère me le raconte quand on en a 14.", écrit-elle. Elle assure qu'Olivier Duhamel imposait des fellations à l'adolescent, et ajoute que 20 ans plus tard, alors que le secret a été levé au sein de la famille, l'accusé n'a nié que 48 heures, tout en refusant de parler de viol, puisqu'il n'y "a jamais eu sodomie".

Julien Kouchner, le frère de Camille et "Victor", a lui aussi tenu à décrire le choc des révélations et cet instant où "Victor" est sorti du silence. A cet instant, il était question que le fils de Julien aille passer les vacances chez son grand-père Olivier Duhamel, les risques d'un nouveau drame ont précipité les choses. "C'était juste avant l'été. Mon petit frère vient jusqu'à mon appartement. Il s'est posé sur le bord de la fenêtre. J'écoute, sidéré. Je revisite d'un coup son attitude, ses énervements et sa manière de fuir à chaque discussion familiale. Je comprends enfin. Il me parle de prescription. Je pense à mon beau-père et je me dis : "Quel salaud, ça relève du pénal !" Ensuite, un rideau tombe devant moi, comme au théâtre. Je comprends que les vingt-cinq ans de souvenirs familiaux que je me suis forgés sont tous faux. Cette idée me ronge et ne me quitte plus. Depuis ce jour, ma vie est abîmée", confie-t-il.

Lorsque le secret se lève, Marie-France Pisier enjoint sa soeur Evelyne Pisier à tout révéler publiquement, ce qu'elle refusera toujours de faire. Marie-France Pisier est retrouvée morte au printemps 2011, dans la piscine de sa maison de vacances à Saint-Cyr-sur-Mer. Les causes du décès n'ont pas de conclusions explicites. Camille Kouchner écrit dans son livre : "On a compris qu'Evelyne pensait que Marie-France s'était plutôt suicidée".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Olivier Duhamel n'a pas encore réagi publiquement. Il a simplement posté sur Twitter, lundi après-midi : "Etant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, j'y mets fin à mes fonctions". Il ne sera plus à l'antenne de LCI et s'est retiré de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) de Sciences Po.