Volodymyr Zelensky : qui est le président ukrainien, ex-acteur qui défie Poutine ?

VOLODYMYR ZELENSKY. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait face à Vladimir Poutine dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Ex-acteur de série TV, Zelensky a impressionné nombre de dirigeants étrangers, dont Emmanuel Macron, depuis le début de la crise.

L'ex-"clown" de la télévision ukrainienne fait face à la deuxième armée du monde. Volodymyr Zelensky martèle son message d'unité et de combat depuis l'entrée sur le sol ukrainien des forces armées russes le jeudi 24 février 2022, dans la foulée d'une déclaration du président russe Vladimir Poutine. L'ex-comédien, devenu président ukrainien en 2020 au terme d'une campagne surprise, surprend depuis le début de la crise par le calme affiché dans ses différentes interventions, un sang-froid qui aurait notamment frappé Emmanuel Macron lors de ses discussions. A 43 ans, celui qui était jusque-là surtout connu pour des rôles dans des émissions humoristiques à succès en Ukraine éclate à la face du monde.

Qui est Volodymyr Zelensky ? Biographie courte

Né le 25 janvier 1978 près de Dniepropetrovsk dans le sud-est de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a fait carrière à la télévision, d'abord dans des jeux télévisés puis en remportant la saison 2006 de la version ukrainienne de Danse avec les Stars. En 2015, il fait sensation dans la série Serviteur du peuple où il incarne un professeur d'histoire au lycée qui devient par erreur président de l'Ukraine. Président luttant contre la corruption, intègre, le personnage joué par Volodymyr Zelensky fera grandement progresser sa popularité. En décembre 2017, il obtient la transformation du parti Parti du changement décisif, fondé l'année précédente et la renomme Serviteur du peuple, jouant l'analogie avec la série qui l'a rendu célèbre. En fin d'année 2018, il se déclare candidat à la présidence de la république pour l'élection prévue en 2019.

Surprise, il y écrase ses rivaux traditionnels, obtenant plus de 30% des suffrages dès le premier tour avant de battre nettement le président sortant Petro Porochenko avec plus de 73% des voix. Il devient alors le sixième et plus jeune président de l'Ukraine indépendante. Sans programme précis, il entend alors relancer les pourparlers avec la Russie sur la situation dans le Donbass tout en poursuivant la politique de rapprochement avec l'UE. La dissolution de l'Assemblée et les élections législatives qui suivent lui offrent une large majorité. Mais les dossiers complexes et les nuages s'accumulent sur sa présidence. Guerre du Donbass, polémiques suite à une discussion avec Donald Trump lui demandant d'enquêter sur le fils de Joe Biden, Hunter membre d'un conseil d'administration d'une société ukrainienne, critiques sur son entourage pro-Russe, gestion de la pandémie de Covid-19... Autant de points sur lequel Volodymyr Zelensky est attaqué alors qu'il tente d'accélérer sur le plan extérieur en relançant le projet d'adhésion à l'Otan tout en proposant une rencontre à Vladimir Poutine, proposition restée lettre morte. En 2022, confronté à une administration Biden moins conciliante, il avertit les Occidentaux, notamment lors de la conférence sur la sécurité de Munich : "Depuis huit ans, l'Ukraine a été un bouclier. Depuis huit ans, l'Ukraine retient l'une des plus grandes armées au monde qui est massée à nos frontière et pas à celles de l'UE", lance-t-il alors, quelques semaines avant de voir son pays envahi par les forces armées russes.

Qui est Olena Zelenska, la première dame d'Ukraine ?

C'est une figure bien connue des Ukrainiens depuis l'élection de son mari Volodymyr Zelensky à la tête de la présidence ukrainienne en 2019. Olena Zelenska est aussi apparue en première ligne depuis le début de la crise entre l'Ukraine et la Russie, prenant même la parole à la télévision ukrainienne au soir du 24 février 2022 dans un message de soutien qui pouvait aussi être vu comme un au-revoir alors que les forces russes investissaient déjà la banlieue de la capitale, Kiev.

Le message d'Olena Zelenska, la femme de Volodymyr Zelenski, aux Ukrainiens

Olena Zelenska a également multiplié les appels et messages sur son compte Instagram, notamment au soir de l'invasion russe le 24 février 2022. "Ukrainien ! Je vous regarde tous aujourd'hui, à la télévision, dans les rues, sur internet. Je vois vos posts et vidéos. Et vous savez quoi ? Vous êtes incroyables ! Je suis fière de vivre dans le même pays que vous [...]. Aujourd'hui, je ne vais pas paniquer et pleurer. Je serai calme et confiante. Mes enfants me regardent. Je serai à côté d'eux. Et à côté de mon mari. Ensemble avec vous. Je vous aime, j'aime l'Ukraine".