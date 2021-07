"Bac 2021 : consultez tous les résultats par académie"

BAC 2021. Le résultat du bac a été dévoilé par toutes les académies de France ce mardi. Les résultats des épreuves de rattrapage sont toujours en cours de publication. Consultez tous les résultats du bac 2021 sur cette page, avec notre moteur de recherches et notre carte des académies...

Les résultats du bac 2021 sont désormais tous publiés. Les résultats du rattrapage sont ajoutés au compte goutte jusqu'à la fin de la semaine. Pour le premier tour, le taux de réussite s'élève d'ores et déjà à 90,5% des candidats, ce qui annonce un taux de réussite final très élevé (il avait battu un record l'année dernière avec 95,7% d'admis via le contrôle continu, les épreuves ayant été annulées à cause du contexte sanitaire). Dans le détail, les candidats au bac général affichent 95,2% de réussite selon le taux provisoire pour la session 2021, mais le résultat du bac professionnel semble moins bon à ce stade, avec 82% de candidats ayant décroché le diplôme. Pour consulter les résultats du bac 2021, utilisez le moteur de recherche ci-dessus en entrant le nom d'un candidat et/ou une ville. Vous pouvez aussi trouver les résultats du bac dans une académie, avec la liste complète des admis, grâce à notre carte interactive ci-dessous.

Questions / réponses

Je suis bachelier, quelles démarches ensuite pour devenir étudiant ? 2/2 Certains bacheliers n'ont pas reçu de propositions d'admissions lors de phase principale du cheminement Parcoursup, mais pourront participer à la phase complémentaire ouverte du 16 juin au 16 septembre et "formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles". Depuis le 2 juillet, les lycéens peuvent également solliciter un "accompagnement personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES)" de leur académie. La commission doit après étude du dossier du candidat l'aider à trouver une formation qui colle au mieux à son projet d'orientation en fonction des places encore disponibles.

Je suis bachelier, quelles démarches ensuite pour devenir étudiant ? 1/2 Le bac marque la fin de l'enseignement secondaire mais le début du cursus étudiant pour de nombreux candidats. Pour ceux ayant déjà reçu et accepté des propositions d'admissions dans une formation de l'enseignement supérieur sur Parcoursup, l'obtention de l'examen permet d'achever leur orientation pour leur première année d'étude post-bac. Ils n'auront qu'à officialiser leur inscription administrative dans la formation en question auprès de l'établissement selon les modalités et des les délais précisés dans le dossier de candidature. Pour les bacheliers qui n'ont pas encore accepté une proposition d'admission, les établissements de l'enseignement supérieur enverront les dernières propositions le mercredi 14 juillet et les candidats auront jusqu'au 16 juillet pour accepter.

Les épreuve de rattrapage.. ça se passe comment ? Alors que la plupart des candidats ont obtenu les résultats de l'édition 2021 du baccalauréat et par la même occasion leur diplôme, dès le premier tour, ce n'est pourtant pas le cas de tout le monde... Certains candidats se préparent en effet à l'épreuve des rattrapages. Comme chaque année, il est possible pour les candidats ayant obtenu entre 8 et 9,99/20 de moyenne de tenter, une seconde fois, d'obtenir leur diplôme. Afin d'y parvenir, ils doivent choisir deux matières qu'ils souhaitent repasser, en prenant en compte les coefficients desdites matières. Ces rattrapages ont lieu entre le 7 et le 9 juillet 2021 et prennent la forme de deux oraux de quarante minutes.