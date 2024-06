Sujet bac SES 2024 : l'épreuve et les sujets probables

EPREUVES BAC SES 2024 : Les 19 et 20 juin ont lieu les épreuves de spécialité SES pour le bac. Quels sont les sujets qui vont tomber cette année ?

Matière principale de l'ancien Bac ES, les sciences économiques et sociales figurent maintenant parmi les enseignements de spécialité. Cette année plus de 130 000 élèves seront évalués dessus le 19 ou le 20 juin, en fonction de leur date de convocation. Il ne reste donc plus que quelques jours aux candidats du bac 2024 pour finaliser leurs révisions. Ce mercredi ou jeudi, ils seront interrogés sur des thèmes comme la croissance économique et le commerce international et ils n'auront pas le droit à l'erreur car comme pour chaque spécialité, l'épreuve de SES compte à elle seule pour 16% de la note finale du bac.

Les élèves de France métropolitaine et de l'Outre-mer ont 4 heures pour réaliser une dissertation ou une composition, à partir d'un corpus. Ils seront notamment attendus sur leur capacité d'analyse, d'argumentation et de raisonnement. Pour continuer de se préparer, des annales ainsi que les sujets donnés aux élèves des lycées de français à l'étranger sont disponibles ci-dessous.

Y a t-il des sujets probables ?

Comme chaque année, quelques semaines avant le début des épreuves, plusieurs sites spécialisés proposent des pronostics quant aux sujets qui tomberont au mois de juin. Cette année n'y fait pas exception. Le véritable but de ce genre de pronostics est de guider les élèves dans leurs révisions, et de les conditionner avec des énoncés qu'ils pourraient retrouver le jour de l'épreuve. Il y a peu de chances que le sujet de SES corresponde à 100% à ce que proposent ces sites mais certains thèmes sont peut-être plus probables que d'autres. Pour l'épreuve de spécialité SES du bac 2024 voici quelques idées de sujets proposés par le site Digischool :

Les sujets très probables :

Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Comment est structurée la société française actuelle ?

Comment lutter contre le chômage ?

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?

Quelles mutations du travail et de l'emploi ?

Quelles inégalités sont compatibles avec la justice sociale ?

Les sujets probables :

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ?

Quelle est l'action de l'Ecole sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ?

Les sujets peu probables :

Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Quelle action publique pour l'environnement ?

Quels sont les sujets de SES au bac 2024 dans les centres étrangers ?

Comme chaque année, les élèves des lycées français à l'étranger passent les épreuves du baccalauréat quelques jours avant ceux de la métropole et de l'outre-mer. Selon le pays, les épreuves diffèrent car les lycées français de l'étranger sont classés par groupe. Les sujets donnés aux élèves d'Amérique du Nord et du Groupe 1 ne seront pas identiques à ceux que découvriront les autres candidats les 19 et 20 juin prochains.

Jour 1 :

Jour 2 :

Les sujets du bac de l'an dernier sont à lire en intégralité sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama. Parmi tous les sujets, ceux de la spécialité sciences économiques et sociales sont à découvrir ci-dessous. A noter que deux sessions de l'épreuve ont eu lieu et qu'en conséquence deux sujets ont été distribués aux candidats, un pour chaque journée d'épreuve.

Sujet n°1 de SES de l'an dernier :

Sujet n°2 de SES de l'an dernier :

En plus de diffuser les sujets, Linternaute en partenariat avec Studyrama propose une correction du sujet avec les principaux éléments que l'on pouvait introduire dans sa copie.

Corrigé du sujet n°1 de SES de l'an dernier :

Corrigé du sujet n°2 de SES de l'an dernier :

Quelles sont les thématiques des sujets de SES en 2024 ?

Pas de surprise cette année dans les sujets de 2024 : tous les exercices ou les sujets de dissertations reprennent une ou plusieurs thématiques vues et apprises en cours durant l'année. Il faut surtout être méticuleux sur la manière d'articuler son argumentation et veiller à être clair et complet dans les réponses. Attention à bien gérer son temps et surtout à ne pas négliger le temps de relecture, qui doit être environ de 15 minutes.

Cette année, le ministère de l'Education nationale a sélectionné ces thèmes, avec des orientations très précises. Les candidats au bac 2024 tomberont forcément sur l'un des sujets suivants, développés bien évidemment différemment et avec un angle singulier autour de ces thématiques :

Autour de la thématique Sociologie et science politique :

Les structures de la société française actuelle

Les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale

L'engagement politique dans les sociétés démocratiques

L'action de l'Ecole sur les destins individuels et sur l'évolution de la société

Les mutations du travail et de l'emploi

Autour de la thématique Science économique :

Les sources et les défis de la croissance économique

La lutte contre le chômage

Les crises financières et le système financier

Les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production

Les politiques économiques dans le cadre européen

Autour de la thématique "Regards croisés" :

L'action publique pour l'environnement

Les inégalités et les différentes conceptions de la justice sociale

Quand les résultats de l'épreuve 2024 de SES seront-ils publiés ?

A priori, les résultats de l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 8 juillet 2024, en même temps que les résultats des autres épreuves.