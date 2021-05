"Bac de philo 2021 : date, sujets probables, note retenue... Tout savoir"

SUJET BAC PHILOSOPHIE - Le 17 juin, les candidats se frotteront à l'épreuve de philosophie, maintenue pour la session 2021 du baccalauréat. Exceptionnellement, la notation sera aménagée et la meilleure note, de l'épreuve ou de la moyenne annuelle, sera retenue.

[Mis à jour le 12 mai à 14h56] Les candidats n'échapperont pas à l'épreuve de philosophie. Alors que le bac est évalué à plus de 80% grâce au contrôle continu, le ministre de l'Education nationale a décidé de maintenir certaines épreuves pour la session 2021 et la philosophie en fait partie, comme le grand oral et les épreuves anticipées de français pour les premières. La discipline exigeante est souvent la bête noire des candidats au baccalauréat, cette année plus que jamais après l'interruption des cours et l'apprentissage en distanciel imposés par la crise sanitaire. En conséquence le ministère a maintenu l'épreuve de philosophie selon quelques aménagements, notamment sur la notation. "Il va y avoir un contrôle continu et l'épreuve terminale et on maintiendra la meilleure des deux notes", a assuré Jean-Michel Blanquer au journal de France 2, mercredi 5 mai. Cette décision permet de répondre à toutes les demandes : ceux qui prônent un contrôle continu après une année scolaire perturbée et ceux "qui ont des mauvaises notes en contrôle continu et ont besoin de l'épreuve pour se rattraper", a expliqué le ministre.

La date est fixée pour le jeudi 17 juin. Chaque année, l'épreuve de philosophie donne le top départ de la semaine d'examen pour les candidats. Pour la session 2021, elle sera la seule épreuve à convoquer les lycéens de terminale devant leur copie pour quatre heures de réflexion.

D'ordinaire, lors de l'épreuve du bac de philo, les candidats ont la possibilité de choisir entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Cette année, une troisième question de dissertation sera proposée portant le nombre de sujets possibles à quatre, tous sur une notion précise du programme.

Le principal aménagement concerne la notation de l'épreuve. La copie produite et rendue lors de l'épreuve terminale sera notée et comparée avec la moyenne annuelle appréciée sur contrôle continu, la meilleure de deux notes sera retenue pour évaluer le candidat en philosophie. Le dispositif - exceptionnel - est une façon de valoriser le travail des candidats et de leur donner une chance de réussir après une année scolaire mouvementée, selon le ministère de l'Education.

Fini les séries L, ES et S, depuis la réforme du bac l'épreuve de philosophie est commune à tous les candidats. La seule distinction s'observe entre le sujet des candidats de la voie générale et celui de la voie technologique. Impossible alors d'orienter les révisions et de favoriser certaines notions en fonction de la filière. Heureusement, chaque année, certains professeurs partagent leurs avis et dressent une liste des "sujets probables". Attention ces indications ne doivent pas être un prétexte pour faire l'impasse sur une partie du programme.

Selon les pronostics d'un enseignant certifié interrogé par le site Super Bac, pour la filière générale les sujets pourraient tourner autour des notions de bonheur, de liberté, de nature, de technique, de vérité et de devoir. Les thèmes de l'inconscient, du langage, de la religion, du temps et du travail auraient moins de chance de tomber. Du côté de la voie technologique, le même professeur mise sur la liberté, la nature ou la technique pour les sujets de l'épreuve, un peu moins sur les notions d'art et de justice. La religion et la vérité seraient quant à eux des "sujets froids".

"Sujets zéro", à quoi ressemblera l'épreuve de philosophie ?

Le jour de l'examen, les candidats pourront choisir entre une explication de texte philosophique et trois sujets de dissertation, des exercices auxquels se sont frottés les étudiants au cours de l'année. Mais pour offrir une idée concrète de ce à quoi ressemblera le bac de philosophie, le ministère a publié des exemples de sujets, nommés "sujets zéro". Les questions et le texte qui y figurent ne seront pas ceux proposés lors de l'épreuve mais permettent aux candidats de savoir à quoi s'attendre.

Le ministère de l'Education a publié sur son site deux "sujets zéro" propres aux parcours de la voie générale, voici l'un d'entre eux.

Deux "sujets zéro" pour l'épreuve de philosophie des candidats issus de parcours de la voix technologique ont également était mis au point et publiés sur le site du ministère.

Sujets du bac de philosophie : annales