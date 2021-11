"Black Friday 2021 : quelles offres déjà disponibles, notre sélection"

BLACK FRIDAY 2021. Plusieurs sites marchands se préparent déjà au Black Friday en proposant des offres en avant-première. Retrouvez nos différentes sélections des meilleurs deals déjà disponibles.

10 offres avant le Black Friday 2021

Date du Black Friday 2021 Plus que quelques jours avant le lancement officiel du Black Friday 2021. Certaines plateformes d'e-commerce comme Amazon ou CDiscount n'attendent pas et proposent déjà plusieurs opérations afin de surfer sur l'évènement. Le géant américain Amazon propose notamment son offre "Black Friday avant l'heure" qui permet déjà de bénéficier de jolies baisses de prix sur tout un tas de produits différents. Mais les vraies promotions devraient apparaître lors de la semaine du lancement officiel du Black Friday à savoir le vendredi 26 novembre prochain. Si vous ne souhaitez pas attendrez jusqu'au lancement du Black Friday, il est toujours possible de profiter des différentes offres déjà proposées. Scrollez un peu plus cet article pour retrouver nos différentes sélections de produits en promotion. Cette année encore, de nombreuses références sont en baisse de prix. On retrouve notamment déjà des iPhone, des smartphones Android, de l'électroménager, des jeux vidéo, et bien d'autres.

350 euros de moins sur un four électrique Electrolux ! CDiscount fête également le Black Friday en avance ! Retrouvez en ce moment une belle offre sur un four électrique encastrable de marque Electrolux. Ce dernier dispose notamment d'un système d'auto-nettoyage à pyrolyse et d'un volume total de 68 litres pour ravir vos convives avec de bons petits plats ! Un joli produit disponible à 299 euros au lieu de son prix habituel de 649 euros. ELECTROLUX ECF6P62X - Four électrique encastrable - chaleur pulsée - multifonction - 68L - Pyrolyse - A+ - porte froide 649,99 €359,99 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount Un kit de démarrage d'ampoules connectées à -30% Envie d'éclairer votre maison ? Les premières du Black Friday d'Amazon continuent sur tout un tas de produits différents. On retrouve notamment un pack de démarrage pour éclairer votre intérieur avec 3 ampoules à LED de chez Philips Hue, 2 télécommandes et un pont de connexion. Vous pourrez ainsi piloter l'éclairage de votre domicile à l'aide de vos appareils connectés ou votre smartphone. Un beau produit, facile à installer, et disponible pour 139,99 euros au lieu de son tarif habituel de 199,99 euros. Philips Hue Kit de démarrage Ampoules LED Connectées White Ambiance & Color Ambiance E27 Pack de 3, Pont et télécommande Smart Button Fonctionne avec Alexa 199,99 €139,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon Les 10 offres à ne pas rater avant le Black Friday De nombreuses offres pré-Black Friday sont déjà disponibles chez certains revendeurs spécialisés. On citera notamment Amazon qui dispose avec l'opération" Black Friday avant l'heure" d'une large section réservée à ses promotions. Cette dernière devrait également servir pour les offres finales du Black Friday et du Cyber Monday. La Fnac, Darty, CDiscount, La Redoute ou Boulanger on eux aussi des opérations promotionnelles en cours. Voici une sélection de 10 offres du moment : Jusqu'à -30% sur les PC portables à la Fnac

Jusqu'à -70% sur une sélection de produits Logitech chez Amazon

Jusqu'à -55% sur une sélection d'aspirateurs robots chez Amazon

Jusqu'à -70% sur les produits du rayon bricolage chez Rakuten

Jusqu'à -40% sur les équipements de cuisine à la Fnac

Jusqu'à -40% sur des appareils Rowenta chez Darty

Jusqu'à - 40% sur le gros électroménager chez Darty

Jusqu'à -46% sur une sélection multimédia chez Boulanger

Opération "Noël s'invite chez vous" chez CDiscount 100 euros de moins sur l'iPhone 12 mini Voilà une offre comme seul le Black Friday sait en faire ! L'iPhone 12 mini en coloris blanc et avec 64 Go d'espace de stockage est en promotion chez CDiscount ! Pour 100 euros de moins par rapport à son prix habituel, vous bénéficierez d'un des meilleurs iPhone toujours disponible. Bien que l'iPhone 12 soit sorti en 2020, il reste toujours aussi puissant par rapport à la concurrence et même son successeur. APPLE iPhone 12 mini 64Go Blanc 699,00 €649,00 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount Un casque audio Sennheiser à -39% Besoin d'un nouveau casque pour écouter votre musique ? Les premières offres du "Black Friday avant l'heure" d'Amazon disposent de jolies références, comme le casque pliable Sennheiser 350BT. Ce produit dispose notamment de 30 heures d'autonomie avec sa batterie et peut s'utiliser sans-fil grâce à une connexion Bluetooth. Vous pourrez également profiter des assistants Siri et Google pour vous aider au quotidien. Un beau produit actuellement en promotion à 59,99 euros. Casque d'écoute pliable sans fil Sennheiser HD 350BT, Noir 99,00 €59,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon Un écran de PC incurvé pour 63 euros de moins Belle promotion actuellement disponible avant le Black Friday chez Boulanger ! L'écran de PC incurvé 34" de chez LG est actuellement disponible à 386 euros en retrait magasin. Cela représente une belle baisse de prix de plus de 60 euros par rapport à son tarif habituel. Cet écran ravira les gamers, notamment avec son haut taux de rafraichissement à 160 Hz ! Ecran PC Gamer LG 34WP65C-B 386,48 €VOIR L'OFFREsur Boulanger Un casque gaming sans-fil pour Xbox et PC à -20% La Fnac commence déjà à proposer des offres avant le lancement officiel du Black Friday. On retrouve notamment un très beau casque avec micro intégré qui ravira les gamers. Ce dernier, fonctionnant en Bluetooth, est notamment pensé pour être utilisé sur une console Xbox ou sur votre PC pourvu de Windows. Une belle référence actuellement disponible à 79,99 euros au lieu de son prix habituel de 99 euros. Casque Gaming sans fil Bluetooh Microsoft pour Xbox Noir 79,92 €VOIR L'OFFREsur Fnac Un casque gamer Nacon à -28% Besoin d'un nouveau casque de jeu pour vos parties en ligne ? Cela tombe bien puisque Boulanger surfe sur l'effet Black Friday en proposant un joli prix barré sur le casque (avec micro intégré !) RIG800LX de chez Nacon. Une référence qui vous accompagnera sur Xbox et PC Windows à 128 euros. Casque gamer Nacon RIG800LX Xbox One V2 179,99 €128,09 €VOIR L'OFFREsur Boulanger Un camion de remorquage en LEGO pour pas cher Encore une promotion sur un set LEGO ! Cette fois sur un camion de remorquage qui devrait ravir les petits et les grands ! CDiscount propose toujours quelques petites promotions sur tout un tas de produits. Le site dispose notamment d'un oreiller mousse à mémoire de forme de 60x40 en promotion à 39 euros au lieu de son prix habituel de 99 euros ! Une belle baisse de prix qui devrait vous aider à vous endormir plus facilement et être en forme la journée ! Le set LEGO - le forgeron médiéval en promotion La Fnac participera également au Black Friday avec de très belles offres. En attendant, elle propose déjà une belle promotion sur le set LEGO du forgeron médiéval. Vous disposerez ainsi de plus de 2000 pièces à assembler pour reproduire cette maison de forgeron au style sublime ! Un joli jeu de construction disponible à 138 euros au lieu de son tarif de lancement de 159,99 euros. LEGO® Ideas 21325 Le forgeron médiéval 184,50 €VOIR L'OFFREsur Fnac Le Xiaomi 11 Lite 5G à -24% chez Amazon Profitez des offres pré-Black Friday pour changer de téléphone ! Amazon dispose actuellement d'une baisse de prix et d'un coupon de réduction à cocher sur le Xiaomi 11 Lite 5G. Avec son joli processeur Snapdragon 778G et sa triple caméra intégrée, vous bénéficierez d'un excellent smartphone pour profiter de vos applications, de vos jeux et de vos plus beaux clichés ! Un produit disponible à 279 euros en cochant le coupon intégré au site. Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G 279,90 eurosVOIR L'OFFREsur Amazon Une enceinte JBL en promotion exclusive CDiscount frappe fort avant le Black Friday et continue de proposer des offres exclusives. L'enceinte portable JBL Charge 4 se retrouve ainsi bradée à 149,99 euros au lieu de son prix habituel de 161 euros ! De quoi profiter pleinement de votre musique où que vous soyez. JBL Charge 4 Enceintes Bluetooth portable - 20 heures d’autonomie - Noir 170,64 €149,99 €VOIR L'OFFREsur Cdiscount

C'est quoi le Black Friday ?

Le Black Friday est une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs. Alors que durant les soldes, ce sont les vêtements à prix réduits qui sont les plus recherchés, les consommateurs sont en recherche d'un éventail bien plus large de produits lors du Black Friday. Il faut dire que de nombreux Français profitent de cette occasion pour commencer les achats de Noël.

En France, il aura fallu attendre quelques années pour que le Black Friday s'impose petit à petit comme un événement (majoritairement sur internet). En ligne, les produits high tech sont très sollicités. En parallèle, s'est développé un mouvement de contestation, de plus en plus audible au fil des années, pour dénoncer la surconsommation liée au Black Friday. De nombreux consommateurs préfèrent désormais se tourner vers les soldes, souvent plus respectueuses vis à vis notamment des petits commerçants.

La date officielle du Black Friday 2021 est fixée selon les traditions américaines. Elle est liée en réalité à la fête de Thanksgiving, qui se déroule le dernier jeudi du mois de novembre. Le Black Friday a donc généralement lieu le dernier vendredi de novembre. En 2021, la date du Black Friday tombe ainsi le 26 novembre 2021. Un retour à la normale après l'édition précédente. L'année dernière en effet, le confinement avait poussé en France au report du Black Friday au début du mois de décembre.

Quand débutera la Black Friday Week cette année ?

La date du 26 novembre 2021 n'est qu'une indication pour les grandes enseignes participant au Black Friday. Cela fait maintenant plusieurs éditions que des participants à l'évènement proposent des prix cassés avant même la date butoir. Une "Black Friday Week" commence généralement dès le lundi précédent le Black Friday (le lundi 22 novembre cette année) et permet notamment aux consommateurs de bénéficier de premières offres très intéressantes. Il faudra donc vous tenir prêt à réaliser de bonnes affaires dès le milieu du mois de novembre.

Cette année, un "Black Friday avant l'heure" a même été initié par plusieurs enseignes, mais surtout par Amazon dès le lundi 8 novembre. Le géant de l'e-commerce propose en effet plusieurs grosses offres très intéressantes avant le lancement officiel du Black Friday. Ces réduction prendront fin dès le 18 novembre prochain, afin de laisser la place aux véritables promotions tant attendues !

Quelles promotions peut-on attendre pour le Black Friday ?

Vous avez hâte de participer au Black Friday et souhaitez déjà anticiper les différentes offres de promotion susceptibles d'apparaître ? Bien qu'il soit assez compliqué de deviner à l'avance quelles baisses de prix seront proposées pour le Black Friday, plusieurs références peuvent déjà être suivie et ajoutée à vos listes d'envies. De nombreux produits reviennent en effet chaque année au Black Friday. Il est déjà aisé par exemple de dire que de nombreux smartphones et PC portables seront de la partie, comme des tablettes, des jouets, de l'électroménager, et plein d'autres produits sur lesquels vous pouvez réaliser de sérieuses économies ! Consultez nos articles consacrés aux bons plans du Black Friday pour ne rien rater des promotions :

Quelles enseignes et quels magasins participent au Black Friday ?

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus actifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Quelles sont les sites web à surveiller le plus pour le Black Friday ? Cela dépendra surtout de ce que vous recherchez. Chaque revendeur spécialisé dispose de nombreux produits, mais certains se spécialisent dans un certain type de rayon. Pour les promotions les plus intéressantes, tâchez de rester connectés du côté d'Amazon, CDiscount, Rakuten et la Fnac. Ces derniers sont des acteurs majeurs de l'événement.