Black Friday PC, Mac : des rabais spectaculaires, notre sélection d'ordinateurs portables en promo

ORDINATEURS - Un Mac Book à prix réduit, un PC premier prix avec un joli rabais ou un ordinateur portable haut de gamme avec plusieurs centaines d'euros de promotion... On trouve de tout durant le Black Friday 2020 ! Notre sélection.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 15h53] Pour s'offrir un PC ou un Mac d'Apple avec de fortes promotions, c'est franchement le bon moment. Le Black Friday, c'est officiellement ce vendredi 4 décembre, mais ne vous y trompez pas, la grande opération commerciale du "Vendredi Noir" a déjà débuté. Plusieurs sites comme CDiscount ont même lancé une "Black Friday Week" dès lundi 30 novembre, avec des rabais estampillés Black Friday 2020. Et sur les autres géants de la vente en ligne, ce sont les promotions dits "de Noël" qui prennent la place. Mais en cette période de Black Friday, l'effet est le même : les bons plans sur les ordinateurs portables sont très nombreux.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On retrouve des promotions sur des ordinateurs d'entrée de gamme, accessibles autour de 250 ou 300 euros. Nous avons aussi repéré des réductions importantes, voire spectaculaires, sur les modèles les mieux équipés et aux performances les plus élevées. Certains PC habituellement vendus plus de 2000 euros bénéficient déjà de rabais de plusieurs centaines d'euros. Avant le début officiel du Black Friday 2020, quels sont les modèles de PC et de Mac d'Apple qui valent le coup ? Voici les PC et Mac que nous avons sélectionnés, afin d'effectuer une bonne affaire sans attendre le 4 décembre.

PC Portable Gaming Lenovo ideapad L340-17IRH 17.3" Intel Core i5 8 Go RAM 512 Go SSD Noir granite 1099,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

PC Ultra-Portable Huawei MateBook X Pro 13,9" Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris Anthracite + Housse en cuir 1457,01 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

HP 17ca1026/R7/8/12/AMD Fnac 849,49 € 699,49 € Voir

Amazon 825,99 € Voir

Cdiscount 1022,94 € Voir

PC Gamer Predator Helios 300 PH317-54-7677 La Redoute 1699,00 € Voir

Boulanger 2299,00 € 1699,00 € Voir

Ordinateur portable Asus S712FA-AU552T 1099,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Ordinateur portable Acer Aspire A317-52-35KN Noir 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

HP PC Portable 17-cd1082nf - 17-HD - i5 - RAM 8Go - Stockage 128Go SSD + 1To HDD - Windows 10 Amazon 1149,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1298,69 € 1079,99 € Voir

Ordinateur MACBOOK Pro 13 Touch Bar I5 1.4Ghz 256 Argent Amazon 1389,00 € 1199,00 € Voir

Cdiscount 1199,00 € Voir

Fnac 1299,48 € Voir

La Redoute 1595,99 € Voir

Ordinateur MACBOOK Pro 16 Touch Bar I7 512 Gris Sidéral Amazon 2699,00 € 2299,00 € Voir

Cdiscount 2710,01 € 2299,00 € Voir

Fnac 2699,49 € 2349,49 € Voir

La Redoute 2349,00 € Voir

Boulanger 2699,50 € 2349,00 € Voir

Ordinateur Apple Macbook Pro 13 Touch Bar I5 2Ghz 16go 512 Gris Amazon 2129,00 € 1879,00 € Voir

Cdiscount 2056,14 € 1879,00 € Voir

Fnac 2129,49 € 1879,49 € Voir

La Redoute 1879,00 € Voir

Boulanger 2129,00 € 1879,00 € Voir

MacBook Pro 13'' Touch Bar 256 Go SSD 8 Go RAM Intel Core i5 Quadricœur à 1.4 GHz Gris sidéral La Redoute 1599,99 € Voir

Fnac 1614,99 € Voir

ACER Swift SF114-32-P81Z Intel Pentium - 14' 459,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TOPOSH PC Ordinateur Portable 10.1 Pouces 2Go+32Go eMMC Intel Atom 1.92 GHz, Intel HD Graphique Laptop Notebook, Carte TF Extension Disque Bluetooth 4.0 WiFi HDMI Supportable- Blanc 222,88 € 169,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

ASUS Chromebook C423NA-EB0034 Ordinateur Portable 14'' FHD Dalle IPS (Celeron N3350, RAM 4Go, 64Go EMMC, Chrome OS) Clavier AZERTY Français 349,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

LENOVO IdeaPad Slim 14AST05 - Ordinateur PC Portable 14- - AMD A4-9120E - 4 Go RAM - 64 Go SSD - Windows 10 9000,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Chromebook Asus C423NA-EC0153 469,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

ASUS UX434FA-A5144T Intel Core i7-14' Fnac 1299,63 € 999,63 € Voir

Amazon 1172,99 € Voir

HP 15-dw1024nf Intel Core i7-15.6' Fnac 849,49 € 649,49 € Voir

Amazon 778,99 € Voir

Cdiscount 1022,94 € Voir

HP Spectre x360 15-eb0016nf Intel Core i7-15.6' Fnac 2199,49 € 1649,49 € Voir

Amazon 1936,99 € Voir

Microsoft Nouveau Pack MS Surface PRO 7 Platine I5/8Go/256Go Intel Core i5 - 12.3' 1200,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Ordinateur portable ENVY 15-ep0082nf OLED Fnac 3499,49 € 2449,49 € Voir

La Redoute 2642,24 € Voir

Boulanger 3499,00 € 2642,24 € Voir

Amazon 3499,00 € Voir

Cdiscount 3763,86 € Voir

PC Portable Gaming Millenium ML3 15,6" Intel Core i7-9750H, GTX 1660ti 16GB DDR4 512 Go SSD Win10 Aurelion 1699,00 € 1199,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pack PC Ultra-Portable HP ENVY 13-aq1003nf 13.3" Intel Core i7 8 Go RAM 512 Go SSD Argent naturel + Souris rechargeable HP ENVY 500 Noir + Housse de protection réversible 14" Noir + Microsoft 365 Personnel 1 an 1199,63 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Ordinateur portable Surface Laptop 3 13.5 i5 8 128 Platine Amazon 1149,00 € 839,00 € Voir

Fnac 1149,69 € 959,49 € Voir

Boulanger 1149,00 € 976,65 € Voir

Cdiscount 1007,95 € Voir

La Redoute 1149,00 € Voir

LENOVO Notebook Legion Y540-15IRH Fnac 879,52 € Voir

Cdiscount 1299,00 € 899,59 € Voir

Amazon 1267,26 € Voir

HP 15s-fq1049nf PC Portable 15,6" FHD Argent (Intel Core i3, RAM 4 Go, SSD 512 Go, AZERTY, Windows 10) 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC Hybride HP Pavilion X360 14-dw0007nf 899,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

PC Portable Gaming MSI GS66 Stealth 10SGS-010FR 15.6" Intel Core i7 32 Go RAM 2 To SSD Noir 3999,58 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Unite centrale gaming HP PAVILLON TG01-1000nf Fnac 849,49 € 699,49 € Voir

Electro Dépôt 699,93 € Voir

Unité centrale S01-aF0017nf La Redoute 399,00 € Voir

Boulanger 449,00 € 399,00 € Voir

Ordinateur tout-en-un V241DAK-WA103T La Redoute 799,00 € Voir

Boulanger 799,00 € Voir