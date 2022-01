Parcoursup 2022 : calendrier et date d'inscription

Quand commence le processus d'admission post-bac Parcoursup ? Le calendrier de la prochaine session, qui s'étire sur près d'un an, démarre en janvier !

[Mis à jour le 7 janvier 2022 à 16h10] Les trois étapes principales du calendrier Parcoursup 2022 s'enchaînent comme suit : la procédure a débuté le 21 décembre 2021, avec la fameuse phase d'information. La phase d'inscription débute le jeudi 20 janvier, et la phase d'admission le 2 juin. Une phase complémentaire est quant à elle accessible pendant l'été. Consultez le détail des étapes du calendrier Parcoursup 2022. Comme précisé par le ministère dans leur communiqué du 30 septembre, "Les ministères ont souhaité assurer la cohérence et la complémentarité du calendrier des épreuves terminales du baccalauréat avec celui de la procédure Parcoursup, de manière à permettre aux équipes éducatives et aux élèves d'organiser de manière sereine le travail sur l'ensemble de l'année scolaire".

Les infos et dates essentielles à retenir ci-dessous.

De la phase d'information à la phase complémentaire, voici les dates du calendrier Parcoursup 2022 :

21 décembre 2021 : phase d'information , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2022, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation.

: , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2022, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation. Du 20 janvier au 29 mars 2022 : c'est la phase d'inscription sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des voeux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos voeux (après le 29 mars, ce ne sera plus possible). Vous pouvez formuler 10 voeux et 20 sous-voeux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour explorer les formations et affiner vos choix.

: c'est la sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des voeux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos voeux (après le 29 mars, ce ne sera plus possible). Vous pouvez formuler 10 voeux et 20 sous-voeux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour explorer les formations et affiner vos choix. Jusqu'au 8 avril 2022 : confirmation des voeux et finalisation du dossier. Ces quelques jours de "bonus" ont pour objectif la validation définitive des voeux, mais aussi la vérification de vos candidatures et leur finalisation, via l'apport de l'ensemble des pièces justificatives demandées, ainsi que par une dernière touche à vos lettres de motivation !

: et finalisation du dossier. Ces quelques jours de "bonus" ont pour objectif la validation définitive des voeux, mais aussi la vérification de vos candidatures et leur finalisation, via l'apport de l'ensemble des pièces justificatives demandées, ainsi que par une dernière touche à vos lettres de motivation ! Du 2 juin au 15 juillet 2022 : phase d'admission principale , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente.

: , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente. Du 23 juin au 16 septembre 2022 : phase d'admission complémentaire, avec saisie de nouveaux voeux et propositions d'admission. Cette phase est dédiée à ceux qui n'ont reçu que des réponses négatives, ou qui ont raté le coche de leur inscription. Au cours de cette "session de la deuxième chance", les candidats peuvent postuler au sein des formations disposant encore de places, avec les mêmes règles du jeu que lors de la procédure précédente, mais en version accélérée.

N.B. : Après les résultats du baccalauréat, sur sollicitation de l'élève depuis son dossier, une commission est chargée de proposer aux bacheliers n'ayant obtenu aucune réponse positive une affectation dans l'enseignement supérieur, sous la houlette du recteur. Il s'agit de la CAES (Commission d'accès à l'enseignement supérieur) de l'académie de l'élève, et elle fournit un accompagnement personnalisé.

Les réponses Parcoursup doivent en 2022 arriver à partir du 27 mai. Afin de diminuer le stress des candidats, la procédure principale (phase d'admission) se termine par ailleurs mi-juillet au lieu de début septembre auparavant.

L'étape tant attendue des réponses Parcoursup envoyées par les formations se déroule comme suit : le candidat reçoit d'abord une alerte. Cela veut dire qu'il a une ou des réponses. Les réponses se déclinent en "oui", "oui si", ou "en attente" pour ce qui est des filières non sélectives (les licences générales). Un "non" peut uniquement être émis par des filières sélectives (prépas, IUT, BTS...).

Quand le nombre de demandes dépasse le nombre de places, soit dans les "filières en tension", les universités privilégient a priori les candidatures collant le plus à la formation proposée, en terme de compétences comme d'acquis ou de projets. A chaque fois qu'un candidat Parcoursup reçoit deux "oui" à des formations différentes, il a pour obligation de choisir l'une des deux sur le moment, afin d'éviter un engorgement du système. Mais ledit candidat conserve en parallèle ses voeux "en attente".

Pour pouvoir gérer vos propositions d'admission, pensez à télécharger l'application Parcoursup à partir du 27 mai. En tant que candidat, vous devez répondre aux propositions dans les délais indiqués et, encore une fois, ne pouvez en accepter qu'une seule à la fois : autrement dit, il vous faut faire un choix entre plusieurs propositions d'admission, ce qui libère des places pour les candidats en liste d'attente. Pour vous aussi d'ailleurs, un voeu en attente peut se transformer en proposition d'admission. Pour ce qui est de la gestion de vos voeux en attente, conservez uniquement ceux qui vous intéressent toujours. Enfin, si vous recevez une proposition d'admission pour votre formation favorite, vous devez l'accepter définitivement. Vous renoncez alors à vos autres voeux, et libérez là encore des places pour des candidats en attente.

Quels sont les délais de réponse à respecter ?

Si tu reçois une proposition d'admission le 27 mai 2022 : 5 jours (J+4), soit jusqu'au 31 mai 2022 inclus pour l'accepter ou la refuser

2022 : 5 jours (J+4), soit jusqu'au 31 mai 2022 inclus pour l'accepter ou la refuser Le 28 mai 2022 : 4 jours maximum (J+3), soit jusqu'au 31 mai inclus.

2022 : 4 jours maximum (J+3), soit jusqu'au 31 mai inclus. A partir du 29 mai 2021 : 3 jours maximum (J+2). Par exemple, pour une proposition reçue le 1er juin, tu devras la confirmer ou la refuser avant le 3 juin inclus.

Si vous omettez de répondre à une proposition avant la date limite, "vous perdez cette proposition, et elle sera envoyée à un autre candidat", souligne la vidéo explicative mise en ligne Parcoursup.

Quand on la télécharge sur son smartphone, l'application Parcoursup permet d'être informé "en temps réel des étapes du calendrier à ne pas manquer", souligne le site spécialisé Digischool. Attention, l'appli n'est pas interactive : le candidat ne peut pas y poser de questions. Elle donne en revanche la possibilité de recevoir sur mobile :

les notifications relatives au calendrier Parcoursup

les réponses aux questions posées dans la rubrique Contact du site Parcoursup

les alertes à propos de son dossier

les réponses de ses voeux

Comment la réforme du bac est-elle prise en compte sur Parcoursup, pour le moment ? Une réforme du bac est initialement prévue en 2021. Dans le dossier Parcoursup de chaque candidat lycéen doit apparaître l'ensemble des notes récoltées entre la rentrée de première et la finalisation du dossier de candidature. Le dossier "Parcoursup 2022" devra ainsi comprendre les moyennes des bulletins scolaires, ainsi que celles des évaluations communes et des épreuves finales de spécialités. A noter que les spécialités suivies par les bacheliers généraux en première et en terminale font également office de nouveaux éléments du dossier.

La "phase complémentaire" Parcoursup permet aux candidats n'ayant été acceptés nulle part au stade de la procédure principale de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux et d'accepter des propositions d'admission pour des formations disposant encore de places disponibles. En 2022, cette dernière phase de la procédure d'orientation post-bac en ligne s'étale du jeudi 16 juin au mercredi 14 septembre.