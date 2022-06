"Résultats Parcoursup 2022 : que faire après les premières réponses ? Nos conseils"

PARCOURSUP. La phase d'admission de Parcoursup se déroule jusqu'au 15 juillet. Jeudi 2 juin, des candidats ont déjà reçu des propositions d'établissements. Ils vont devoir respecter un certain délai pour accepter une admission. Pour tout savoir sur Parcoursup, retrouvez les dernières informations et nos conseils sur cette page.

Quelles sont les différentes réponses possibles sur Parcoursup ? Les candidats peuvent recevoir quatre types de réponse à leurs voeux d'admission post-bac : "oui", "oui si", "oui en attente de place et "non". Le "oui" équivaut à une admission pure et simple dans la formation demandée, il s'agit de la réponse que les candidats espèrent tous recevoir. S'il reçoit un "oui si" ou un "oui en attente de place", le candidat est en bonne voie pour intégrer la formation souhaitée mais son admission dépend de certaines conditions.

Combien de candidats ont reçu au moins une proposition en 2021 ? En 2021, 94 % des lycéens ont reçu des propositions d’admission de la part des formations, donc indépendamment de leur lycée. Les bacheliers généraux étaient même plus de 97 % à avoir eu une proposition, selon Parcourscup.

Comment sont évalués les candidats par les formations ? Au sein de chaque formation, une commission d’examen des voeux est chargée de définir les critères d’examen des candidatures et d’évaluer les candidatures confirmées et de les classer. En cas de refus, vous pouvez demander au responsable de la formation les motifs qui ont abouti à cette décision.

Quel est le délai pour répondre aux propositions ? L'élève doit absolument respecter le délai donné pour les réponses. Pour toute proposition reçue entre le 2 juin et le 5 juin, il faudra répondre avant le 7 juin à 23 h 59. Puis pour toute proposition arrivant entre le 6 juin et le 14 juillet, les candidats n’auront que jusqu’au lendemain soir pour accepter une offre.

Quelle est la différence entre la position dans le classement et la position dans la liste d’attente ? La position dans le classement est fixe et tient compte du nombre de places proposées dans la formation ainsi que le nombre de candidats en liste d’attente. Tandis que la position sur la liste d’attente correspond à la place que le candidat occupe seulement dans la liste d’attente. Cette position peut changer chaque jour.

Peut-on refuser la proposition d'un établissement ? Si une formation ne vous intéresse plus et que vous recevez une proposition d’admission, vous pouvez la refuser pour en accepter une autre. Pour être sûr de votre choix, n'hésitez pas à en discuter avec votre lycée et votre famille.

Que faire si je suis sur liste d'attente ? Vous pouvez voir votre position dans la liste d’attente et le nombre total de candidats dans la liste d’attente sur la plateforme Parcoursup. Si vous êtes en liste d’attente sur certains de vos voeux depuis hier, la position pourra évoluer au fur et à mesure que des places se libèreront.

Combien d'élèves se sont retrouvés sans proposition l'année dernière ? En 2021, quelque 90 000 candidats étaient sans proposition à la fin de la phase principale, et 591 étaient sans affectation à la fin de la phase complémentaire qui dure jusqu’en septembre, selon le ministère. Pas de panique, dès le 23 juin et jusqu’au 16 septembre, il sera possible de faire 10 nouveaux vœux maximum en phase complémentaire dans les formations qui ont encore des places disponibles.

Que faire si je n'ai reçu aucune réponse positive ? Tous les candidats sans affectation ont la possibilité de se rapprocher de leur lycée pour préparer au mieux à la phase complémentaire qui débutera le 23 juin. Ils auront alors jusqu'au 16 septembre pour émettre jusqu'à dix nouveaux vœux pour des formations où des places sont encore disponibles.

Qui peut conseiller les lycéens concernant les propositions de Parcoursup ? Des conseillers Parcoursup sont disponibles pour les élèves et leur famille durant la phase d’admission via le numéro vert 0 800 400 070. La plateforme a également mis en place des sessions de chat pour répondre aux questions des candidats en direct. Dès aujourd'hui, les lycées ont prévu des rendez-vous avec les élèves qui souhaitent être aidés dans leur choix.

Par quels moyens un élève peut-il être alerter de l'évolution des propositions ? Tous les matins, un candidat placé en liste d'attente peut suivre l'évolution de son classement grâce à la mise à jour quotidienne de son dossier dans Parcoursup. Dès qu'il reçoit une ou plusieurs propositions d'admission, il est alors alerté par mail, SMS et dorénavant via l’application Parcoursup. Il possède une date limite pour répondre aux établissements.

Comment consulter les résultats de Parcoursup ? Les 936 000 élèves de terminale ont pu se connecter dès 19 heures hier pour connaitre les premières réponses à leurs demandes d'affection. Pour la première fois, une application mobile est désormais disponible sur les téléphones des élèves. Face au trop grand nombre de connexions, seuls les résultats pouvaient être consultés. Puis, au cours de la soirée, les candidats ont pu commencer à répondre aux propositions d’admission qui leur ont été faites.

Pourquoi les notes des épreuves de spécialité ne seront pas dans les dossiers Parcoursup ? Les épreuves de spécialité ayant été reportées en mai cette année, leurs notes ne figureront pas dans les dossiers Parcoursup pour l'examen des vœux. "Les formations disposeront des moyennes indiquées dans vos bulletins scolaires de Première et Terminale pour évaluer votre engagement dans les enseignements de spécialité que vous avez suivis", précise à ce sujet le site officiel Parcoursup.

Que signifie la réponse "retenu sous réserve de contrat" ? La réponse "retenu sous réserve de contrat" concerne uniquement les candidats ayant postulé pour des formations en apprentissage. Cette réponse équivaut à une pré-proposition d'admission. Sans contrat, vous ne pourrez en effet vous inscrire et intégrer la formation.

Que faire si je suis encore sur liste d'attente le 16 juillet ? Dans ce cas, vous pourrez toujours vous inscrire à la procédure complémentaire Parcoursup ! Celle-ci démarre le 23 juin et s'étale jusqu'au 16 septembre. Vous aurez alors la possibilité de formuler de nouveaux vœux dans les formations présentant des places restantes. Un numéro vert est accessible pour aider les candidats : 0 800 400 070

"Je ne suis pas sûre d'obtenir une proposition d'admission d'ici mi-juillet.." Que faire ? Vous êtes en liste d'attente et pas sûr du tout que des places se libèrent pour vous d'ici la fin de la phase d'admission principale, mi-juillet ? Si cela peut vous rendre plus serein, jouez la carte "anticipation" ! Inscrivez-vous en phase complémentaire et contactez la CAES (commission d’accès à l’enseignement supérieur) pour obtenir de l'aide.

Parcoursup peut-il confirmer une proposition à ma place ? Oui, si vous vous servez du répondeur automatique. Cet outil concerne les candidats disposant de vœux en attente à partir du 3 juin. Via ce répondeur automatique, vous pouvez classer vos vœux par ordre de préférence. Dès le moment où une nouvelle proposition atterrit dans votre dossier Parcoursup, l'algorithme répond pour vous selon les souhaits que vous lui avez pré-indiqués. A noter que ce répondeur reste facultatif.

Puis-je savoir si les effectifs d'une formation sont déjà remplis ? Ce n'est pas possible de le savoir à l'avance, puisque la situation est mouvante : des candidats renoncent à des vœux, en confirment d'autres, des places se libèrent... C'est l'inscription administrative qui fixe les choses. Une donnée peut toutefois vous éclairer sur le taux de remplissage d'une formation : votre position sur la liste d'appel comparée au rang du dernier appelé en 2021.

Résultat Parcoursup 2022 : voici comment maintenir vos vœux en attente si vous les préférez Il est possible que vous ayez réceptionné une proposition d'admission, mais que vous préfériez toutefois un vœu "en attente". Voici la marche à suivre dans ce cas, à travers trois actions : Cliquer sur "Accepter" concernant la proposition d'admission (afin de ne pas vous retrouver sans rien)

Puis cliquer sur "Maintenir" pour le ou les vœux "en attente" vous intéressant toujours

Enfin, cliquer sur "Renoncer" pour les autres "oui", "oui, si" et "en attente" qui ne vous intéressent plus

Comment connaître ma probabilité d'être reçu sur liste d'attente ? Sur la fiche détaillée de la formation, de nombreux critères sont à votre disposition : nombre de places proposées en 2021 ; nombre de candidats ayant postulé en 2021 et en 2020 ; nombre d'admis en 2021 ; le rang du dernier appelé en 2021 ou encore taux d'accès (nombre de candidats qui ont ou auraient reçu une réponse positive en 2021). Vous pouvez ensuite faire le comparatif de ces données avec votre rang à vous. Cela vous donne une vision plus claire de vos chances d'être admis ou non, et donc de l'utilité de maintenir ou non tel ou tel vœu. En tout cas, être sur liste d'attente ne vous garantit pas que vous obtiendrez une place dans la formation demandée.

Tous mes vœux sont en attente, que puis-je faire ? Dans ce cas, vous n'avez rien à faire à part patienter. Comme vos vœux sont sur liste d'attente, ils sont maintenus automatiquement. Comme précisé plus haut, vous pouvez toutefois à tout moment supprimer les vœux qui ne vous intéressent plus. Si l'un de vos vœux en attente devient une réponse positive, vous serez prévenu instantanément par mail et via l'appli Parcoursup.

Quelle est le fonctionnement de la liste d'attente ? Quand le nombre de demandes dépasse le nombre de places, soit dans les "filières en tension", les universités privilégient a priori les candidatures collant le plus à la formation proposée, en terme de compétences comme d'acquis ou de projets. A chaque fois qu'un candidat Parcoursup reçoit deux "oui" à des formations différentes, il a pour obligation de choisir l'une des deux sur le moment, afin d'éviter un engorgement du système. Mais ledit candidat conserve en parallèle ses vœux "en attente". En tant que candidat, vous devez pour rappel répondre aux propositions dans les délais indiqués et, encore une fois, ne pouvez en accepter qu'une seule à la fois : autrement dit, il vous faut faire un choix entre plusieurs propositions d'admission, ce qui libère des places pour les candidats en liste d'attente. Pour vous aussi d'ailleurs, un vœu en attente peut se transformer en proposition d'admission. Pour ce qui est de la gestion de vos vœux en attente, conservez uniquement ceux qui vous intéressent toujours. Enfin, si vous recevez une proposition d'admission pour votre formation favorite, vous devez l'accepter définitivement. Vous renoncez alors à vos autres vœux, et libérez là encore des places pour des candidats en attente.

Que se passe-t-il si je valide un vœu ? Si vous avez disposez de plusieurs propositions d'admission en même temps, vous devez en conserver une seule. Vous avez toutefois la possibilité de conserver vos vœux placés en attente, même une fois votre proposition d'admission confirmée. Si vous validez un vœu, c'est par contre à vous de confirmer par ailleurs le maintien de vos éventuels autres vœux en attente, sinon vous les perdrez. Une fois votre vœu validé, vous n'avez plus qu'à effectuer votre inscription administrative d'ici la fin juillet. C'est la condition pour être accepté définitivement dans votre nouvelle formation. Vous trouverez les informations pour ce faire sur Parcoursup ou via le site internet de votre établissement.