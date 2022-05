"Épreuves de spécialité du bac 2022 : les dernières ont lieu ce vendredi ! Les infos clés"

EPREUVES SPECIALITE 2022. Ce vendredi 13 mai marque le dernier jour des épreuves de spécialité du bac 2022, évaluations terminales inédites du baccalauréat nouvelle formule. Dates, sujets, coefficients... Voici les infos clés sur les spécialités du bac 2022.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 11h23] Dans la famille des épreuves de spécialité, je demande... Littérature et langues et cultures de l'antiquité (LLCA). Cette discipline est la dernière passée par les candidats au bac général, ce vendredi 13 mai, de 14h à 18h. Certains candidats en lycée agricole planchent également sur Biologie-écologie entre 14h et 17h30. Le passage des épreuves de spécialité du bac 2022 prend en effet fin ce vendredi soir, après un report de 2 mois pour crise sanitaire du Covid. Inédites, les "épreuves de spé" sont évaluées pour la première fois de façon terminale en France, dans le cadre du nouveau bac initié en 2018. Lors des éditions 2019 et 2020 du bac, le Covid en avait décidé autrement, et le baccalauréat avait été très majoritairement été noté via le contrôle continu.

Elément important : les note des épreuves finales de spécialité ne figureront pas cette année dans les dossiers de candidature Parcoursup (la plateforme d'admission post-baccalauréat). Elles sont organisées trop tardivement pour cela. A la place, les notes de contrôle continu de ces mêmes spécialités des candidats Parcoursup, obtenues en Première et lors des deux premiers trimestres de terminale, seront prises en compte.

Lire aussi

Quels sont les sujets de spécialité tombés en France en 2022 ?

Les sujets des épreuves de spécialité pour le bac 2022 sont très nombreux puisqu'au total, les quelque 520 000 candidats au baccalauréat cette année avaient le choix parmi 12 matières, elles mêmes divisées en plusieurs sujets. Suivez en direct la déferlante de sujets avec nos articles dédiés et découvrez les corrigés à la suite de chacune des épreuves :

Les premiers sujets du bac avaient été dévoilés en Polynésie française, qui a débuté la session 2022 avec une semaine d'avance sur la métropole.

En épreuve de spécialité d'Histoire, géographie et sciences politiques, il fallait choisir entre trois sujets, deux dissertations (Juger les génocides et les crimes de masse depuis 1945 / La conquête spatiale, un enjeu idéologique et de puissance) et une critique de documents (Les étapes de l'action des êtres humains sur leur environnement depuis le Néolithique)

En épreuve de spécialité de Sciences économiques et sociales, il fallait trancher entre la dissertation (Comment peut-on expliquer les échanges internationaux ?) ou l'une des deux épreuves composées réalisées à partir de l'étude de documents

En épreuve de spécialité de Sciences et vie de la terre, il fallait notamment réaliser une dissertation sur "L'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés" et "Expliquer le rôle du cortisol, une hormone du stress, dans l'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés."

Les épreuves de spécialité sont une première dans ce bac 2022. Cette nouveauté de douze épreuves, une par enseignement de spécialité, a été introduite par la réforme du bac qui a supprimé les filières S, ES et L au lycée. Les candidats sont évalués sur deux matières qu'ils ont choisi d'étudier pendant leur année de première et celle de terminale. Les épreuves de spécialité ont normalement lieu au mois de mars, mais le calendrier a été aménagé en 2022 avec un report en mai à cause de la crise sanitaire.

Cette courte session d'épreuves de spécialité ne représente que la première moitié des examens qui composent le bac, les candidats devront, après le 13 mai, reprendre le chemin des cours et des révisions pour préparer les épreuves de philosophie et du grand oral prévues entre la mi-juin et début juillet. Les lycéens de première devront quant à eux se frotter aux épreuves écrite et orale de français.

Pour rappel les épreuves de spécialité comme les épreuves finales du bac représentent 60% de la note finale. Pour les 40% restant, correspondant au "socle commun" de connaissances, les jeux de chaque candidat sont déjà faits puisqu'il s'agit d'une évaluation en contrôle continu (les anciennes E3C ou "épreuves communes de contrôle continu").

Une nouvelle fois, le calendrier des épreuves du bac a été chamboulé en 2022, à cause de la crise sanitaire. Alors que les épreuves de spécialité devaient être anticipées et avoir lieu entre le 14 et 16 mars, elles ont finalement été reportées du mercredi 11 au vendredi 13 mai. Le ministère de l'Education nationale a justifié sa décision par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le début de l'année scolaire. En décalant les épreuves de deux mois, le ministère a voulu "préserver l'égalité de traitement entre les candidats et permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves".

Si les épreuves sont étalées sur trois jours, chaque candidat ne passera que deux examens, ceux correspondant aux enseignements de spécialité sélectionnés en première et en terminale. Entre le 11 et 13, les lycéens auront tous soit un jour pour souffler entre les épreuves, soit un délai supplémentaire d'une journée pour réviser avant les examens ou alors ils sortiront avec un jour d'avance de la session d'épreuves. Ce détail est à prendre en compte pour bien se mettre en condition avant les examens et surtout gérer son stress. Voici, les plages horaires prévues pour chaque épreuve écrite :

A noter que pour les spécialités scientifiques Biologie-écologie, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie et Sciences de la vie et de la Terre, une épreuve pratique est prévue dans les jours suivants l'examen écrit.

En ST2S

Chimie, biologie et physiopathologies humaines : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Sciences et techniques sanitaires et sociales : jeudi 12 mai entre 14h et 17h

En STL

Physique-chimie et mathématiques : mercredi 11 mai entre 14h et 17h

Biochimie-biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en labo : jeudi 12 mai entre 14h et 17h

En STD2A

Analyse et méthodes en design : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Conception et création en design et métiers d'art : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STI2D

Physique-chimie et mathématiques : mercredi 11 mai entre 14h et 17h

Ingénierie, innovation et développement durable : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STMG

Management, sciences de gestion et numériques : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Droit et économie : jeudi 12 mai entre 14h et 18h

En STHR

Economie-gestion hôtelière : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Sciences et technologies culinaires et des services : non-renseigné

En S2TMD

Culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales : mercredi 11 mai entre 14h et 18h

Pratique chorégraphique ou musicale du théâtre : non-renseigné

En STAV

Gestion des ressources de l'alimentation : non-renseigné

Territoires et technologie : non-renseigné

Les candidats ont entre trois et quatre heures pour composer sur chaque épreuve de spécialité, mais, une fois n'est pas coutume, le déroulé et le contenu des examens sont propres à chaque matière. Pour toutes les épreuves écrites et selon l'enseignement évalué, les candidats doivent répondre à des questions, résoudre des problèmes, effectuer divers exercices ou encore rédiger des dissertations.

Une chose est sûre "ces épreuves de spécialité comporteront des aménagements de leurs sujets, qui garantiront toujours un choix au candidat, que ce soit entre des questions ou entre des exercices", a promis le ministère de l'Education nationale le 28 janvier en présentant cette nouveauté. Concrètement, les sujets soumettent plusieurs questions ou plusieurs exercices au candidat et celui-ci doit choisir de répondre ou de réaliser un certains nombre d'entre eux. Attention, car quelques matières prévoient des exercices obligatoires pour tous les candidats et d'autres facultatifs.

La plupart des spécialités sont évaluées sur une seule épreuve écrite mais certaines matières, notamment scientifiques, comptent un examen pratique qui se déroulent quelques jours après l'épreuve terminale selon les calendriers de chaque lycée. Pour ces examens pratiques, les candidats doivent piocher un thème au hasard parmi ceux proposés et montrer leur maîtrise du sujet et/ou leurs compétences pratiques devant un jury de professeurs.

L'épreuve de spécialité Arts compte quant à elle une épreuve orale qui est organisée dans les mêmes conditions que les épreuves scientifiques pratiques. Retrouvez le détail du déroulé de chaque épreuve dans nos papiers dédiés aux douze enseignements de spécialité listés plus haut.