"Sujet du bac 2022 spécialité SES (PUBLIÉ) : tous les sujets disponibles ! Les corrigés à venir"

BAC SES. Les candidats planchent toujours sur l'épreuve de SES du bac 2022 et les sujets sont enfin connus et disponibles en intégralité sur Linternaute ! Economie, sciences sociales, sur quoi ont été évalués les lycéens ? Corrigés à venir...

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 16h32] Alors que les candidats planchent depuis 14 heures,

l'on connaît enfin le contenu de l'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales (SES) du bac 2022. Le deuxième et dernier sujet du bac de SES est détaillé plus bas dans cet article de Linternaute. Cette fois c'est sur le commerce international et les classes sociales de la société françaises que les candidats ont, entre autres, été évalués pour le bac de SES, les dominantes restent donc les mêmes : économie pour la dissertation et sciences sociales pour l'exercice de raisonnement.

Les candidats ont encore jusqu'à 18 heures pour terminer leur rédaction et rendre leur copie du bac. Une fois sortie de la salle d'examen, beaucoup auront le réflexe et l'envie de se ruer sur la correction du sujet de la dissertation ou celles des épreuves composées. Et un corrigé rédigé par une professeur de sciences économiques et sociales agrégé sera également disponible ici même après la fin de l'épreuve.

Quels sont les sujets de SES au bac 2022 ?

Commerce international en sujet de dissertation, l'analyse des classes sociales contre angle du vue de la société française, ou encore engagement politiques, les thèmes de sujet de l'épreuve de SES au bac 2022 sont variés ce jeudi 12 mai. En partenariat avec Studyrama, Linternaute publiera le sujet de l'épreuve de SES du bac 2022 dans son intégralité dès sa publication.

Voici les sujets sur lesquels les candidats ont travaillé lors de la première épreuve de sciences économiques et sociales, le mercredi 11 mai. La dissertation était surtout placée sous le signe de l'économie avec une question sur la croissance économique : "L'accumulation des facteurs de production est-elle la seule source de croissance économiques. L'exercice de raisonnement appuyé d'un dossier documentaire était un peu plus ambivalent mais légèrement plus axé sur les sciences sociales puisqu'il traitait du travail et surtout de l'évolution de l'emploi et du rôle intégrateur du travail. Les questions de connaissances, elles ratissaient plus large mêlant économie et sociologie.

Les corrigés de l'épreuve de SES au bac 2022

A la sortie de l'épreuve de sciences économiques et sociales, nombreux sont les candidats qui cherchent la correction du sujet sur lequel ils ont travaillé et surtout qui comptera dans la note finale du bac ! Linternaute vous propose un corrigé du sujet d'examen rédigé par un professeur agrégé dans les meilleurs délais.

Les corrigés de la première épreuve de SES, celle du mercredi 11 mai, ont été publiés moins d'une heure après la fin de l'examen ! Ils sont rédigés par un professeur agrégé et sont l'occasion pour les candidats d'évaluer le travail qu'ils ont rendu et de se faire une idée de leur note. Les corrections de l'épreuve du jour sont également attendues après 18 heures et Linternaute, avec son partenaire Studyrama, les publiera dans les meilleurs délais.

Comment se déroule l'épreuve de spécialité SES au bac ?

L'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales dure quatre heures. Pour cette spécialité, les candidats ont le choix entre trois sujets : un sujet de dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire et deux sujets d'épreuve composée. S'ils optent pour la dissertation, les candidats ne doivent répondre qu'à une question mais de manière détaillée et surtout argumentée. Les épreuves composées, elles, sont divisées en deux parties. La première, obligatoire et commune pour tous les candidat, est un exercice de raisonnement à partir d'un dossier documentaire noté sur dix points. La deuxième moitié de l'examen est différente entre les deux sujets, les candidats peuvent choisir de répondre à une question de mobilisation de connaissances qui vaut quatre points et de réaliser une étude de documents pour six points ou alors de répondre à trois questions de mobilisation de connaissances pour un total de dix points.

Pour couvrir tous les thèmes du programme et laisser plus de chances de réussite aux candidats, chaque partie de l'épreuve traite de sujets différents issus du programme. A noter que la dissertation et la troisième partie de l'épreuve composée (l'étude de document) portent sur plusieurs thèmes du programmes de SES.

Quand a lieu l'épreuve de spécialité sciences économiques et sociales au bac ?

La session d'examen pour les épreuves de spécialité est courte, du 11 au 13 mai, ce qui réduit les possibilités pour la date de l'examen. L'épreuve de spécialité SES, elle, est prévue dans l'après-midi du mercredi 11 et celle du jeudi 12, de 14 heures à 18 heures.

Quand les résultats de l'épreuve de SES seront-ils publiés ?

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.