"Sujet de bac 2022 spécialité LLCER : les sujets de l'épreuve de langues étrangères dévoilés aujourd'hui"

EPREUVE LLCER. C'est le grand jour ! Ce jeudi, certains candidats du bac 2022 passent l'épreuve de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et régionales. L'examen débute à 14 heures mais les sujets ne seront publiés que vers 15h30.

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 11h33] Dans quelques heures les candidats se rendront en salle d'examen pour l'épreuve de spécialités langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) du bac 2022. Cet après-midi, de 14h à 17h30, les candidats vont plancher en anglais, en espagnol, en allemand, en italien ou dans l'une des sept langues régionales. La plupart se demandent d'ores et déjà quels sont les sujets qui les attendent pour l'épreuve qui compte coefficient 16 dans la moyenne du bac. C'est à 14 heures, et pas avant, que les candidat prendront connaissance des sujets mais il faudra patienter une heure et demie de plus avant que le ministère de l'Education nationale autorise la publication du contenu des épreuves. Dès qu'ils seront publics, les sujets seront disponibles sur Linternaute.

Avant même de se retrouver devant leur sujet, les candidats peuvent avoir une idée de ce à quoi ressemblera l'épreuve de LLCER grâce aux sujets tombés il y a une semaine en Polynésie française pour le bac 2022. Seul le sujet LLCER anglais a été publié mais il y a fort à parier que pour les autres langues étrangères et régionales la forme de l'épreuve sera similaire, à peu de choses près. Quant au sujet de l'épreuve, les seules indications disponibles sont celles du ministère de l'Education nationale qui a isolé pour chaque langue deux thèmes évaluables lors de l'épreuve du bac 2022.

Encore un peu de patience avant de découvrir les sujets de l'épreuve de langues, littératures et cultures étrangères et régionales du bac 2022. Si l'examen débute à 14 heures, les sujets ne devraient être publiés qu'aux alentours de 15h30. Dès sa publication, le contenu de l'épreuve LLCER en anglais, en espagnol, en allemand et en italien sera détaillé sur Linternaute, grâce à un partenariat avec Stuydrama.

Pour l'épreuve de spécialité LLCER, les exercices demandés se limitent au programme propre à chaque langue étudiée par les candidats. Ces programmes sont limitatifs et renouvelés partiellement ou intégralement tous les deux ans. Cette année, l'épreuve portera sur uniquement deux des trois thématiques étudiées pendant l'année.

Anglais : "Imaginaires" ou "Rencontres"

Italien : "Imaginaires" et "Pouvoirs et contre-pouvoirs"

Allemand : "Imaginaires" et "Représentations et expressions de la mémoire"

Espagnol : "Circulation des hommes et des idées" et "Diversité du monde hispanophone"

Les candidats de Polynésie française ont déjà passé l'épreuve de LLCER et leurs sujets, rendus publics, ont pu servir d'annales avant l'épreuve du bac. Bien sûr, les sujets qui seront proposés aux candidats métropolitains jeudi seront différents mais la structure et les ajustements de l'examens seront quasi-identiques. Pour savoir à quoi s'attendre lors de l'épreuve de LLCER, les candidats au bac peuvent s'appuyer sur le sujet de LLCER Anglais tombé en Polynésie française :

Sujet 1 sur le thème "Voyages, territoires, frontières" : le candidat doit analyser la manière dont les caractéristiques de la Californie sont représentées et exploitées dans les documents ainsi que l'impact de ces représentations sur les voyageurs, les visiteurs et les colons. Trois documents sont mis à disposition :

Doc A : The Beach Boys, "California Saga", Holland, 1973.

Doc B : John Steinbeck, East of Eden, 1952.

Doc C : Acrylic on canvas, Tate Gallery, London - David Hockney, "A Bigger Splash", 1967.

Sujet 2 sur le thème "Arts et débats d'idées". Le candidat doit montrer les différents moyens de protestation et de résistance choisis par les artistes dans les documents au sujet du statut des Afro-américains. Trois documents sont mis à disposition :

Doc A : Black and white photo, Godon Parks, "Ella Watson", 1942.

Doc B : Billie Holiday, Lady sings the Blues, 1956.

Doc C : Abel Meeropool, Lewis Allan, Strange Fruit, 1937.

Vous pouvez aussi vous entraîner en consultant les annales de l'épreuve 2021 juste ici pour l'anglais, ici pour l'espagnol et ici pour l'italien.

L'épreuve écrite de spécialité de Langues, littérature et Cultures Etrangères et régionales durera 3h30 cette année, tandis que l'oral devrait durer 20 minutes (la date des passages oraux n'est pas encore connue), et ce quelle que soit la langue évaluée. Cette année, les candidats disposeront de deux sujets portant sur deux thématiques différentes du programme, ce qui leur permettra de choisir (sachant que trois thèmes sont étudiés en tout). L'épreuve se fait en deux parties : d'abord, une synthèse en langue étrangère, sur 16 points. A l'aide d'un corpus de documents et aiguillé par plusieurs questions, vous devrez rédiger 500 mots. Puis, le second exercice consiste en une traduction ou une transposition en français, notée sur 4 points. L'énoncé précisera si vous devez traduire un passage de 600 signes d'un texte du dossier ou rendre compte de l'idée globale d'un texte.

La règle du sujet portant sur deux des trois thèmes abordés en terminale est valable pour toutes les langues. Mais l'épreuve de la spécialité "anglais monde contemporain" a quelques spécificités. En effet, un texte de presse remplace le texte littéraire dans la synthèse. En outre, alors qu'un niveau B2 est requis dans la plupart des langues de la spécialité LLCER, il faut disposer d'un niveau C1 en anglais. Une dernière précision : vous avez le droit d'amener un dictionnaire unilingue non encyclopédique le jour de l'épreuve.

L'épreuve de Langues, littérature et Cultures Etrangères et régionales devait normalement avoir lieu comme tous les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle de LLCER est organisée le jeudi 12 mai de 14 heures à 17h30 selon les dernières précisions de l'Etudiant.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de Langues, littérature et Cultures Etrangères et régionales seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.