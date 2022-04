Guerre nucléaire, 3e guerre mondiale... Faut-il s'inquiéter des déclarations russes ?

GUERRE NUCLEAIRE. La Russie multiplie les menaces et évoque le "risque réel" d'une Troisième guerre mondiale. Est-ce la suite de la stratégie de dissuasion russe ou un scénario à prendre au sérieux ?

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 16h05] Une Troisième guerre mondiale est un "danger réel" a lancé lundi 25 avril le ministre des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov. Une nouvelle déclaration du Kremlin qui tire la sonnette d'alarme après les menaces répétées depuis le début de la guerre en Ukraine sur le recours russe à l'arme nucléaire. Jouer sur les peurs, ne serait elle pas la seule stratégie de Moscou ? Cela apparaît surtout comme une réponse de Vladimir Poutine et lieutenants après chaque coup dur essuyé par la Russie selon l'analyse de Pierre Servent sur France Inter le 27 avril. Le spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire considère même que les drapeaux rouges brandis autour du nucléaire - notamment une déclaration de Vladimir Poutine survenue trois jours après l'invasion russe en Ukraine - et d'une Troisième guerre mondiale sont "un aveu de faiblesse de la part de la structure du Kremlin".

La Russie fait toujours le pari de la dissuasion et ces interventions calculées ne trouvent jamais de suite sur le terrain. Seulement la crainte d'une menace nucléaire semble se dissiper et l'Occident s'investit de plus en plus auprès de l'Ukraine : depuis mi-avril les alliés ont envoyé des armes lourdes à Kiev et à eux seuls les Etats-Unis ont délivré pour 800 millions d'euros de matériel militaire. La déclaration menaçante de Sergueï Lavrov est d'ailleurs intervenue le jours où quarante pays se réunissaient à l'initiative de la Maison-Blanche pour fournir de nouvelles aides à l'Ukraine. "Le discours des Russes s'est fait plus menaçant dernièrement. [...] L'idée est de mettre en garde les Occidentaux sur le franchissement d'une ligne rouge qui pourrait faire que la Russie les considère comme 'cobelligérants' dans le conflit", a estimé Isabelle Facon le 27 avril sur Franceinfo. Dans son allocution Sergueï Lavrov a jugé l'Otan était déjà partie à ce conflit : "L'Otan, en substance, est engagée dans une guerre avec la Russie via un intermédiaire et elle arme cet intermédiaire. Cela signifie la guerre". Or, la vente et le don d'armes ne suffisent pas à faire d'un pays un cobelligérant et l'Occident s'est fixé pour limite de ne pas pendre part à la guerre. En surenchère, Vladimir Poutine a déclaré le 27 avril : "Si un pays essaie d'interférer [dans la guerre en Ukraine, ndlr], il y aura une réponse".

Comme une éventuelle attaque nucléaire, une Troisième guerre mondiale est un scénario envisageable et redouté. Plusieurs puissances mondiales sont effectivement engagées mais indirectement, au front seules les armées russes et ukrainiennes mènent les combats et les affrontements sont eux-mêmes circonscrits en Ukraine. Or, selon Isabelle Davion interrogée par Télégramme il faudrait que "deux coalitions" s'affrontent dans "des combats" sur "plusieurs théâtres d'affrontement, impliquant plusieurs continents" pour parler de guerre mondiale. Autre argument qui fait pencher l'allusion à une Troisième guerre mondiale vers une simple dissuasion plutôt qu'une réelle menace : l'objectif affiché de Vladimir Poutine est de reprendre l'Ukraine et en allant au-delà, en s'attaquant à l'Otan ce serait la force de tous les pays de l'organisation qui lui tomberait dessus.

Des négociations pour éviter une Troisième guerre mondiale ?

S'il prolifère des menaces et semble prompt à l'escalade militaire, le ministre russe des Affaires étrangères évoque la poursuite des négociations et attribue le bon rôle à la Russie. "Tout va bien sûr finir par la signature d'un accord", a-t-il précisé le 26 avril ajoutant dans la foulée que "les modalités de cet accord dépendront de la situation des combats sur le terrain, au moment où cet accord deviendra une réalité". Moscou se dédouane d'être l'agresseur et préfère tenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky responsable du non-aboutissement des accords de paix en l'accusant de "faire semblant de négocier". "C'est un bon acteur [...], si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu'il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions", a déclaré Sergueï Lavrov cité par l'agence de presse russe Interfax faisant référence au passé de comédien du chef d'Etat.

Plusieurs séances de négociations entre les délégations russes et ukrainiennes depuis le mois de mars à la frontière russo-ukrainienne, à l'étranger comme en Turquie ou en visioconférence sans jamais donner lieux à un accord. Sergueï Lavrov s'est porté garant de la poursuite des discussions et a assuré que "ces contacts vont se poursuivre".

Attaque nucléaire en Europe, risque réel ou dissuasion ?

"Le président Joe Biden est profondément préoccupé par le risque d'une Troisième Guerre mondiale". Cette déclaration du chef de la CIA William Burns faite le jeudi 14 avril traduit les inquiétudes de l'Occident au sujet d'une attaque nucléaire lancée par la Russie. Les difficultés que rencontre l'armée russe en Ukraine et les revers militaires subis pourraient pousser le Kremlin a faire usage de forces plus importantes aussi les Américains estiment qu'"aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance". Si les craintes apparaissent comme légitimes, sur le terrain la CIA n'a toujours "pas constaté de signes concrets comme des déploiements ou des mesures militaires" qui présagent d'une offensive nucléaire.

Ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis tirent la sonnette d'alarme et cette fois pour justifier leurs inquiétudes ils avancent la doctrine "escalade-désescalade" de la Russie qui consisterait à frapper en premier avec une ogive nucléaire bien moins puissante que celle d'Hiroshima pour contraindre les Occidentaux à une réponse et une attaque plus importante et nucléaire. Comme il n'est pas prévu que "l'Otan intervienne militairement sur le terrain en Ukraine au cours de ce conflit", a rappelé le patron de l'agence de renseignement américaine, la stratégie de Moscou ne serait pas payante mais elle causerait de graves dégâts en Ukraine et dans les territoires environnants. Pour l'heure, les Etats-Unis comme l'Union européenne s'engagent auprès du gouvernement de Kiev en affrétant des tonnes d'équipements militaires. Joe Bien a d'ailleurs annoncé le 13 avril l'envoi d'une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars dont des équipements " très efficaces […] déjà livrés à l'Ukraine" mais aussi " de nouvelles pièces adaptées à l'assaut plus vaste que nous prévoyons de la Russie dans l'est du pays". Si le matériel envoyé se veut défensif comme des équipements de protection contre des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, le Pentagone a précisé que 18 obusiers, des missiles antichars et 40 000 cartouches d'artillerie ont également été délivrées.

Le Kremlin conditionne le recours à l'arme nucléaire

Les 22 et 24 mars, le porte-parole du Kremlin et l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU ont conditionné le recours à l'arme atomique à une attaque ou une provocation de l'Otan ou toute "menace existentielle" identifiée contre la Russie. Ces déclarations entretiennent le flou sur ce qui pourrait déclencher une telle offensive, une manœuvre russe qui s'imbrique parfaitement dans la stratégie de dissuasion nucléaire. "Quand vous avez affaire à une puissance nucléaire, bien sûr, vous devez calculer toutes les conséquences possibles de votre comportement", a pris soin d'ajouter l'ambassadeur Dmitry Polyanskiy dans une entretien pour SkyNews. Ni l'Otan, ni l'ONU n'excluent donc l'hypothèse d'une attaque atomique. Les deux organisations ont au contraire décidé l'envoi d'équipements militaires pour permettre à l'Ukraine de se protéger contre les menaces nucléaires et chimiques ainsi que "des armes défensives et léthales à l'Ukraine". Fin mars, la seule limite était encore de ne pas envoyer de matériel offensif et "de ne pas devenir cobelligérant", selon les propos d'Emmanuel Macron, une stratégie qui pourrait évoluer.

La Russie a-t-elle intérêt à lancer une attaque nucléaire ?

Si le menace matérielle est réelle, d'un point de vue stratégique une offensive nucléaire desservirait la Russie à plusieurs égards. L'opération militaire massive et l'encerclement de Kiev traduisent l'objectif du Kremlin de prendre le pouvoir de la capitale ukrainienne pour placer le pays sous son giron, le gouvernement russe ayant martelé sa volonté de "maintenir la paix" et de "libérer" les Ukrainiens des "nazis au pouvoir". Mener une offensive nucléaire sur l'Ukraine reviendrait à anéantir le pays et serait une action contradictoire avec le projet de Poutine, surtout que le chef russe n'est pas porté en haute estime dans l'opinion du peuple ukrainien. Il faut aussi noter que faire usage de la force nucléaire sur un pays dénué de cette force de frappe n'est pas admis par le document, signé par le Kremlin en octobre 2020, qui limite le pouvoir nucléaire de Moscou à quatre cas exigeant une menace nucléaire effective à l'encontre de la Russie. Un tel affront n'a pas été adressé au Kremlin par l'Ukraine qui ne fait pas partie du club des puissances nucléaires, ni par l'Europe ou les Etats-Unis qui assurent ne pas vouloir entrer en guerre avec Vladimir Poutine. Moscou essaie donc par différents moyens de trouver une quelconque menace nucléaire chez ses adversaires quitte à user de la propagande comme le dimanche 6 mars 2022 quand un haut responsable du Kremlin cité dans les médias russe a accusé l'Ukraine de fabriquer une "bombe sale" à partir des restes du plutonium radioactif de Tchernobyl. L'accusation relayée par le Parisien n'est pas la première du genre mais l'Occident n'y accorde pas de crédit d'autant que l'Ukraine a plusieurs fois répété ne pas avoir l'intention de devenir le dixième pays nucléarisé.

Au-delà de ses intérêts militaires à Kiev, Moscou doit aussi composer malgré lui avec les autres puissances nucléarisées qui, si elles restent en retrait sur le front, ont pris position en faveur de l'Ukraine et lui assurent un soutien financier et matériel. Si Vladimir Poutine fait le choix de lancer une offensive nucléaire, il se pose en agresseur et s'expose à une riposte économique, militaire de l'Occident, voire nucléaire si son attaque porte sur l'Europe, et contraint la Russie à être isolée sur le plan international.

Une possible Troisième Guerre mondiale ?

La Russie et l'Ukraine sont depuis le 24 février 2022 les seuls belligérants à prendre part au combat mais les forces occidentales de l'Otan gravitent autour du conflit pour tenter d'endiguer les attaques de Moscou et éviter que la guerre ne dégénère. Les envois d'armes et de matériels militaires se sont faits plus nombreux et plus importants dans le courant du mois d'avril et la doctrine qui consiste à fournir exclusivement du matériel défensif pourrait être rediscutée entre les pays alliés.

Les craintes d'une Troisième guerre mondiale se cristallisent depuis le mi-avril lorsque le président américain Joe Biden et le patron de la CIA William Burns ont évoqué pour la première fois le "risque d'une Troisième guerre mondiale". Seulement deux semaines plus tard c'est la Russie qui a formulé l'hypothèse mettant en garde contre un "danger grave" et un "risque réel".

Les experts réduisent les références à un nouveau conflit mondial à une simple stratégie de dissuasion d'autant que dans les faits rien ne laisse transparaitre un conflit d'une telle ampleur. Pour considérer une guerre comme mondiale, il faut que deux coalitions s'affrontent mais l'Otan n'est pas officiellement entrée en guerre et ne compte pas le faire comme affirmé à plusieurs reprises et la Russie mène pour sa part le combat toute seule. Même la Chine, une nation amie et alliée de Moscou ne s'est pas jointe au Kremlin sans pour autant s'y opposer non plus. Pékin a toutefois était refroidi par les menaces et accusations répétées des Etats-Unis sur une éventuelle aide économique et militaire apportée à la Russie émises entre le 18 et le 20 mars. Il faudrait également que les combats se multiplient sur plusieurs endroits du globe notamment dans différents pays ou continents alors qu'aujourd'hui l'Ukraine concentre tous les affrontements. Le lundi 25 avril, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs indiqué dans une allocution télévisée "que c'est en Ukraine que se joue le destin de l'Europe, le destin de la sécurité mondiale, le destin du système démocratique".

L'attaque d'une centrale nucléaire peut-elle sonner le début d'une guerre nucléaire ?

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne cache plus sa "vive inquiétude" quant à la "sûreté et à la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes". Deux d'entre elles sont tombées dans les mains des occupants russes depuis le début de la guerre en Ukraine : Tchernobyl le 24 février et Zaporijjia, plus grande centrale d'Europe le 4 mars. Depuis le site de Tchernobyl a été coupé à deux reprises du réseau électrique et à Zaporijjia la communication avec la centrale est difficile mais, la Russie assure que les ingénieurs ukrainiens travaillent toujours à assurer le bon fonctionnement des sites "tandis que des experts russes fournissent une ''assistance consultative" comme le rapporte le directeur général de l'AIEA, Rafaël Grossi. L'Ukraine livre un discours différent à l'organisation internationale et soutient que Moscou cherche à prendre le contrôle "de façon totale et permanente" des centrales nucléaires. Depuis que l'occupant a mis la main sur le site nucléaire, le pays redoute le pire, le 4 mars sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, indiquait que si le complexe nucléaire de Zaporijjia venait à être frappé et à exploser ce serait "dix fois pire que Tchernobyl". L'AIEA s'abstient de prendre position mais insiste sur la nécessité pour "le personnel d'exploitation de pouvoir s'acquitter de ses tâches liées à la sûreté et à la sécurité, et pouvoir prendre des décisions sans pression indue".

Les conséquences de l'explosion d'une centrale nucléaire pourraient s'étendre bien au-delà des frontières de l'Ukraine et donner lieu à des sanctions internationales contre la Russie, ou le pays responsable de l'attaque. Toutefois, est-il vraiment envisageable que Vladimir Poutine prenne le risque d'exposer son propre pays, voisin de l'Ukraine, aux risques radioactifs ? La frappe sur Zaporijjia peut, à l'instar des menaces verbales de Moscou, servir un but dissuasif. L'AIEA a appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés".

Les soupçons sur une éventuelle attaque chimique russe se précisent. Mercredi 13 avril, Anthony Blinken, secrétaire d'Etat américain, a indiqué avoir à sa disposition des "informations crédibles" quant à la possibilité pour Moscou d'user d'agents chimiques pour faire tomber la ville portuaire de Marioupol. Le représentant de la Maison-Blanche n'en a pas dit plus et Moscou a profité de l'absence d'exposition de faits tangibles pour se défendre et décrédibiliser les Occidentaux. Dans un communiqué, Moscou a appelé la Maison-Blanche "à cesser de répandre la désinformation". Un message plus sobre qu'à l'accoutumé mais l'ambassade russe aux Etats-Unis a vivifié les échanges en déplorant un "bavardage vide non étayé par un seul élément de preuve" ou encore des "déclarations provocatrices". De son côté, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a fait part de ses propres préoccupations peu après la prise de parole d'Anthony Blinken.

Les accusations sur le recours de Moscou aux armes chimiques ne sont pas un événement nouveau. Depuis la mi-mars, Washington et Moscou se jettent mutuellement la pierre. Le Kremlin en premier a suspecté les laboratoires ukrainiens d'être en train d'effectuer des recherches militaires sur des armes biologiques avec l'aide des Américains. L'arme en question serait un germe maintenu actif dans les laboratoires pour être éventuellement utilisé à des fins de guerre sur des populations civiles. La puissance de l'arme lui vaudrait d'être classés parmi les "armes de destruction massive" dans le droit international. Le 11 mars, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que la Russie "disposait de documents démontrant que les maladies de la peste, du choléra ou de l'anthrax étaient stockées" dans les installations de recherche ukrainiennes. Des accusations immédiatement démenties par Volodymyr Zelensky : "Je suis père de deux enfants. Aucune arme chimique n'a été développée dans mon pays", s'est-il emporté. Il a précisé que ces laboratoires dataient de l'Union soviétique et ne servaient qu'aux recherches sur la science ordinaire, surement pas sur des technologies militaire. Puis il a renvoyé la faute sur le Kremlin : "Vous allez utiliser quoi, de l'ammonium, du phosphore ? Vous allez frapper une maternité, une église ou un hôpital pour enfants ?"

Aux Etats-Unis, où ces allégations ont été taxées de "mensonges purs et simples" par la diplomatie, on s'inquiète que la "propagande russe" puisse servir de "prétexte" à Vladimir Poutine pour lancer sa propre arme chimique. "C'est une technique russe classique que d'accuser les autres de ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes", a déclaré lors d'une audition parlementaire la sous-secrétaire d'Etat pour les Affaires politiques américaine, Victoria Nuland. Selon elle, la réalité n'est pas que l'Ukraine soit en train de concocter des armes chimiques, bien qu'elle dispose effectivement "d'installations de recherche biologique", mais plutôt que les "forces russes tentent de prendre le contrôle" de ces installations.

Des cyberattaques russes à craindre ?

Manœuvres des guerres modernes, les cyberattaques sont très redoutées à l'heure où toutes les données sont numérisées et où tous les systèmes ou presque peuvent être piratés. Si elles ne tuent pas, les cyberattaques peuvent être ravageuses pour les pays et gouvernements qui en sont victimes. Les Etats-Unis ne souhaitent pas être de ceux-là et suspectent la survenue prochaine de cyberattaques russes contre les membres de l'OTAN venant en aide à l'Ukraine. Le 21 mars, Joe Biden a averti que la Russie réfléchissait à des attaques informatiques les visant en s'appuyant sur les observations des services de renseignements américains. La conseillère de la Maison-Blanche pour la cybersécurité Anne Neuberger a indiqué de son côté que des "travaux préparatoires" russes en lien avec des pirates informatiques étatiques ont été détectés par les autorités. Comme cela a été le cas pour les accusations sur la détention d'armes chimiques, Washington et Moscou se renvoient la faute. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe a nié en bloc ces accusations : "La fédération de Russie, contrairement à de nombreux pays occidentaux, y compris les Etats-Unis, ne s'adonne pas à du banditisme d'Etat".

Malgré les démentis de la Russie, Joe Biden a appelé les entreprises à "verrouiller les portes numériques". Les cyber autorités britanniques rejoignent les Etats-Unis et appellent, elles aussi, à ce renforcement des systèmes de cyber protection en précaution. Pourtant aucune des deux puissances ne disposent d'éléments concrets attestant de la préparation d'une cyberattaque, de quoi permettre à Moscou de taxer ces déclarations de "russophobes". Les craintes de l'Occident sont toutefois légitimes puisque Moscou possède un sérieux arsenal informatique capable de lancer des cyberattaques perturbatrices et dangereuses.