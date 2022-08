Lula da Silva : son duel face à Bolsonaro, favori des sondages pour la présidentielle

LULA DA SILVA. Le politique de gauche et ancien chef d'Etat et le favori des sondages pour l'élection présidentielle 2022 au Brésil. Lula use du souvenir de ses précédents mandats pour s'imposer face à Jair Bolsonaro.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 15h51] Luiz Inácio Lula da Silva vise un troisième mandat présidentiel au Brésil et est en bonne voie à en croire les sondages. Les enquêtes d'opinion continuent de lui donner l'avantage devant le président sortant Jair Bolsonaro mais l'avance ne suffit pas. Le leader et candidat du Parti des Travailleurs de retour en politique veut creuser l'écart jusqu'au scrutin des 2 et 30 octobre 2022 et ne ménage pas ses attaques face à son principal concurrent positionné à l'extrême droite et comparé à une "mauvaise copie de Trump".

Lorsqu'il dépeint le portrait le portrait de son adversaire, Lula da Silva décrit un homme qui "a menti, a diffusé de fausses nouvelles, a défié les institutions" misant sur la dynamique défavorable de Jair Bolsonaro. Celui qui a déjà été deux fois à la tête du Brésil ne manque pas de rappeler aux électeurs le bon souvenir de ses années de présidence, de 2003 à 2010, durant lesquelles sa popularité était grimpée à 87%. Mais le candidat de gauche à la présidentielle sait qu'il faut se projeter et saisit une nouvelle occasion de se démarquer de Jair Bolsonaro et de séduire l'électorat en fixant l'objectif de stopper la déforestation. Une mesure qui s'annonce centrale dans le débat présidentiel sur l'écologie et dans le programme de Lula da Silva qui convainc sur le social mais doit encore faire ses preuves sur le volet économique.

Que prévoient les sondages pour Lula à la présidentielle 2022 au Brésil ?

Tous les sondages de l'élection présidentielle brésilienne font la part belle à Lula da Silva. L'enquête d'opinion d'août réalisée par l'institut Datafolha ne fait pas exception à la règle et propulse de nouveau le candidat de gauche en tête avec 47% des intentions de vote contre 32% pour Jair Bolsonaro. Reste que l'écart entre les deux prétendants à la présidence s'est réduit en quelques mois passant de 21 à 15 points. A quelques semaines du scrutin, Luiz Inacio Lula da Silva doit conserver son avance jusqu'aux 2 et 30 octobre.

Le duel Lula - Bolsonaro à la présidentielle 2022

Ils sont les deux principaux candidats de l'élection présidentielle 2022 au Brésil et l'incarnation de l'opposition entre la coalition des forces de gauche et l'extrême droite. Luiz Inàcio Lula da Silva et Jair Bolsonaro se livrent un duel depuis le début de la campagne et les attaques et piques interposées ne manquent pas. Récemment, le candidat du Parti des Travailleurs a mis son adversaire en porte-à-faux en se disant "convaincu qu'au Brésil le résultat des élections sera respecté sans discussion". Une allusion aux virulentes critiques du président sortant sur la fiabilité du vote électronique et sur l'éventuelle issue frauduleuse du vote. Le discours de Jair Bolsonaro laissait sous-entendre qu'il pourrait contester le résultat de scrutin en cas de victoire. Depuis, le chef de l'Etat a assuré qu'il respectera le vote quel que soit le vainqueur de l'élection.

Lula et Bolsonaro s'affrontent aussi à travers leur programme et le candidat de gauche a investi les sujets écologiques, la déforestation en première ligne. Il a promis d'œuvrer en faveur d'une meilleure politique environnementale suivant l'objectif d'une déforestation de 0% quand sous le mandat de son adversaire "la déforestation annuelle moyenne en Amazonie a augmenté de 75% en comparaison avec la décennie précédente" selon Le Monde. Lula a aussi promis de "rétablir les relations internationales" notamment avec les pays d'Amérique latine où les élections de politique de gauche comme en Chili ou en Colombie "montrent que le peuple latino-américain ne veut plus de fascistes à la tête du continent".

Lula, président du Brésil une troisième fois ?

Les victoires de Luiz Inácio Lula da Silva aux élections présidentielles de 2002 et 2006 avaient été sans appel avec à chaque fois plus de 60% des suffrages recueillis au second tour. Après deux mandats consécutifs, le politique n'avait eu d'autres choix que de laisser la place à un autre candidat pour représenter la gauche mais en 2022 il revient sur le devant de la scène politique et espère remporter une troisième élection présidentielle. Le mandat de son prédécesseur, très critiqué, pourrait lui être favorable et Lula sait qu'il y a là un coup à jouer. "Vaincre ce type [Bolsonaro, ndlr] est une question d'honneur pour le peuple brésilien ! [...] Nous allons rendre Rio heureux à nouveau", assurait-il devant la foule le 7 juillet à Rio selon Le Monde. Pendant son meeting, le politique de gauche avait longuement réprouvé la politique de Jair Bolsonaro se servant d'arguments faciles comme la gestion de la pandémie de Covid-19 au Brésil faisant "650 000 morts" et d'autres censés rappeler les belles années du Brésil gouverné par la gauche : "Je doute que, dans toute son histoire, Rio ait jamais reçu autant d'argent que lorsque le PT était au pouvoir !".

Qui est Luiz Inácio Lula da Silva ? Biographie

Inácio Lula da Silva est connu comme le premier président brésilien de gauche sous la Nouvelle République, régime en place depuis 1985. Elu pour la première fois le 27 octobre 2022 et reconduit dans ses fonctions présidentielles en octobre 2006, l'homme politique s'est installé au pouvoir le 1er janvier 2003 et y est resté jusqu'au 1er janvier 2011. Lula est ouvrier métallurgiste de profession et s'est investi en politique en participant à la fondation du Parti des Travailleurs (PT) inspiré du socialisme, en 1980. Avant quoi il était un acteur important du syndicalisme brésilien depuis 1975 au point d'avoir été plusieurs fois confronté au pouvoir de la dictature militaire. Il a représenté le parti de gauche à différents scrutins présidentiels et après trois échec en 1989, 1994 et 1998 , il a été élu lors de sa quatrième tentative.

Sous les mandats de Lula, la situation économique du Brésil s'améliore notamment grâce à la politique d'austérité lancée par ses prédécesseurs qui atteint ses objectifs en 2003. C'est en revanche bien à Lula da Silva que le Brésil doit des avancées sociales comme la création des allocations familiales "Bolsa Familia", un pilier de la lutte contre la pauvreté. Il lance aussi des programmes pour rendre les médicaments et les produits alimentaires de base accessibles aux plus pauvres. Plusieurs investissements pour améliorer les conditions de vie dans les favelas et développer l'aide au logement sont aussi de son fait.

Après ses deux mandats et alors qu'il est nommé ministre par la présidente Dilma Rousseff en 2016, Lula est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Des doutes qui conduisent à la suspension de son mandat de ministre par la justice. Deux ans plus tard, Luiz Inácio Lula da Silva est condamné à douze ans de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras, du nom de la société pétrolière impliquée dans le scandale, par le juge Sergio Moro. Lula est aussi destitué de son droit d'éligibilité. En 2021, le Tribunal fédéral suprême annule la condamnation pour vice de forme et le politique recouvre ses droits ce qui lui permet de revenir en politique.