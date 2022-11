Ron DeSantis : le républicain qui pourrait ravir la place à Donald Trump pour 2024

Avec sa large victoire lors des midterms 2022, Ron DeSantis fait désormais figure de solide concurrent potentiel face à Donald Trump, en vue de l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.

La vague rouge oui, mais peut-être pas à n'importe quel prix non plus ! À l'issue de la soirée électorale marquée par le triomphe de Ron DeSantis au poste de gouverneur de l'État de Floride, c'est bien Donald Trump qui a dû voir rouge. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a dû quelque peu déchanté en apprenant que celui qui pourrait bien devenir dans les mois qui viennent son plus fidèle concurrent l'avait emporté haut la main avec pas moins de 20 points d'avance (59,5 % des voix) face au démocrate et ancien gouverneur de l'État entre 2007 à 2011, Charlie Crist, ce dernier n'ayant recueilli que 39,9% des voix. Et ce, alors même que lors de la précédente élection, Ron DeSantis était passé sur le fil du rasoir. Plus que le poste de gouverneur de la Floride, auquel il a été réélu mardi 8 novembre à l'occasion des midterms 2022 donc, Ron DeSantis a gagné une solide légitimité et confirmé sa stature nationale alors que les regards se tournent déjà vers la présidentielle de 2024.

Quelle relation entre Ron DeSantis et Donald Trump ?

Prétendant crédible à l'investiture républicaine, Ron DeSantis pourrait ainsi se jeter à corps perdu dans la bataille face à un Donald Trump plus véhément que jamais. Ce dernier lui a d'ailleurs d'ores et déjà attribué un petit surnom comme lui seul en a le secret. Après Sleepy Joe - "Joe l'endormi" en français, surnom donné à Joe Biden par le milliardaire républicain lors de la campagne présidentielle en 2020 -, voici "Ron DeSanctimonious", que l'on peut traduire par "Ron LaMorale".

Tout comme Joe Biden, Ron DeSantis a de quoi contrasté avec le fougueux et irrévérencieux Donald Trump, qui pourrait d'ailleurs annoncer dès la semaine prochaine sa candidature, re-braquant du même coup les projecteurs sur lui. Ron DeSantis, ex-"bébé Trump", est en effet nettement plus policé que son mentor d'antan, duquel il semble d'ailleurs avoir depuis, petit à petit, pris ses distances.

Qui est Ron DeSantis ?

Né le 14 septembre 1978 à Jacksonville (Floride) d'un père installateur de télévision et d'une mère infirmière, Ron DeSantis est passé, durant sa scolarité, par plusieurs des meilleures établissements des États-Unis. Étudiant l'histoire à la prestigieuse université de Yale (Connecticut), où il a endossé le maillot de capitaine de l'équipe de base-ball un temps, il a également étudié le droit à Harvard (Massachusetts) avant de rejoindre les rangs de la Navy en 2004. Conseiller des forces spéciales Navy Seals, il a notamment été envoyé en Irak. Après un passage éclair au sein de l'équipe du procureur fédéral de Floride, à son retour d'Irak, il se lance dans les élections de 2012 en temps que candidat à la Chambre des représentants. Élu à 34 ans, il se fait rapidement remarqué par Donald Trump, de qui il dit le plus grand bien. Il n'en fallait pas plus pour lancer sa carrière.

Ron DeSantis avec sa femme et leurs trois enfants, au soir des midterms 2022 © Rebecca Blackwell/AP/SIPA (publiée le 09/11/2022)

Désormais père de trois enfants, prénommés Madison, Mason et Mamie, ce catholique marié à l'ex-journaliste de télévision Casey DeSantis semble fin prêt pour mener sa prochaine bataille, quitte à écarter au passage son ancien mentor ? L'avenir nous le dira. Le Monde rapporte, en tout cas, que d'un point de vu financier, Ron DeSantis serait plus que jamais dans les starting-blocks. À l'occasion de sa campagne de gouverneur, la rumeur veut qu'il ait récolté près de 200 millions de dollars, dont quelque 100 millions n'auraient pas été utilisés…