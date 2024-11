États-Unis : qui est Christ Wright, un climatosceptique nommé secrétaire chargé de l'Énergie ?

Donald Trump a annoncé la nomination de Christ Wright en tant que secrétaire dédié à l'Énergie. PDG de grandes entreprises du secteur, il est un climatosceptique assumé qui réfute la crise climatique.

En pleine COP 29, Donald Trump fait un choix qui va dans le sens inverse de la transition écologique dans le secteur de l'énergie. Samedi 16 novembre, il a nommé Christ Wright secrétaire à l'Énergie. Ce poste revêt une importance toute particulière alors que le dérèglement climatique est une évidence et que les États-Unis sont le deuxième pays qui consomme le plus d'énergie au monde (derrière la Chine), avec 15,3% de la consommation mondiale d'énergie primaire en 2019, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Mais voilà, Christ Wright ne croit pas au changement climatique, tout comme Donald Trump, il est un climatosceptique assumé.

"En tant que ministre de l'Énergie, Christ sera un leader clé, stimulant l'innovation, réduisant les barrières administratives et inaugurant un nouvel âge d'or de la prospérité américaine et de la paix mondiale", a déclaré le président élu dans un communiqué. Chris Wright sera également membre du tout nouveau Conseil national de l'énergie (CNE), dont la création a été annoncée vendredi par le président élu, et dont la mission sera de "superviser le chemin vers la domination énergétique des États-Unis".

PDG de plusieurs entreprises dans le secteur de l'énergie

Christ Wright a un parcours prestigieux dans le secteur de l'énergie. Avec les entreprises qu'il a créées et dirigées, il a soutenu plusieurs projets de production d'énergie, tous plus polluants les uns que les autres. Diplômé du MIT et d'UC Berkeley, il a fondé en 1992 Pinnacle Technologies, qui a contribué au lancement de la production commerciale de gaz de schiste et cartographié les fractures hydrauliques. Celles-ci permettent l'extraction de ce gaz, qui libère des quantités importantes de méthane dans l'atmosphère. Ce gaz à effet de serre a un pouvoir de réchauffement bien plus puissant que le dioxyde de carbone.

Il a ensuite présidé Stroud Energy, qui est l'un des premiers producteurs de gaz de schiste. Aujourd'hui, il est le PDG de Liberty Energy, qu'il a créé en 2011, spécialisée dans la fracturation hydraulique.

Un climatosceptique assumé

Pour Christ Wright, "il n'y a pas de crise climatique et nous ne sommes pas non plus en pleine transition énergétique", écrit-il sur son compte LinkedIn. "Le terme de pollution carbone est scandaleux", assure-t-il également, estimant que toute vie dépend du dioxyde de carbone. Il est également convaincu qu'il n'y a pas "d'énergie propre ou d'énergie sale, toutes les sources d'énergie ont des impacts à la fois positifs et négatifs sur le monde". Comme le rappelle le Financial Times, la candidature de l'homme d'affaires a été soutenue par les entreprises du secteur du pétrole.

Dans son communiqué, Donald Trump a félicité son ami fraîchement nommé : "Christ a été l'un des pionniers qui ont contribué au lancement de la révolution américaine du schiste qui a alimenté l'indépendance énergétique américaine et transformé les marchés mondiaux de l'énergie et de la géopolitique." De quoi convaincre les climatosceptiques. Une étude de l'université de Yale réalisée en 2023 a montré que 16% des Américains ne croyaient pas au changement climatique, ce qui correspond à environ 49 millions de personnes. Les conséquences de ce changement climatique se font tout de même sentir dans plusieurs régions, y compris aux États-Unis, avec des ouragans de plus en plus forts, comme Milton récemment, et des incendies qui ravagent les villes et la nature chaque année.