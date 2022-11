Missiles en Pologne : qui a tiré ? Un risque de guerre en Union européenne ?

Les deux missiles qui ont frappé la Pologne, non loin de la frontière avec l'Ukraine, pourraient constituer une nouvelle étape dans la guerre : la Russie a-t-elle touché l'UE et l'OTAN ? L'hypothèse d'un tir ukrainien, ayant voulu stopper une frappe russe, est sur la table.

L'essentiel L'Europe, l'Union européenne et l'OTAN sont en alerte depuis que deux missiles ont frappé, mardi 15 novembre, la Pologne, causant la mort de deux personnes.

Les deux projectiles explosifs sont tombés à Przewodów , une commune située à proximité de la frontière polonaise avec l'Ukraine, faisant craindre le franchissement d'une nouvelle étape dans la guerre menée par la Russie, si ce missile a été envoyé par Moscou.

, une commune située à proximité de la frontière polonaise avec l'Ukraine, faisant craindre le franchissement d'une nouvelle étape dans la guerre menée par la Russie, si ce missile a été envoyé par Moscou. L'OTAN a tenu une réunion d'urgence dans la nuit. L'article 5 du traité de l'OTAN stipule que si un Etat membre est victime d'une attaque armée, les autres engagent des mesures "nécessaires" pour venir en aide au pays attaqué.

Qui est à l'origine du tir qui a touché la Pologne ? Selon l'Ukarine, qui a immédiatement pointé "la Russie terroriste", les premières analyses de ces missiles ont permis de constater qu'il s'agissait d'engins "de fabrication russe". Les services de renseignements américains, cités par l’agence Associated Press, ont indiqué que "des analyses préliminaires pourraient suggérer que le missile ait été tiré par les forces ukrainiennes contre un tir russe visant une infrastructure électrique ukrainienne".

Selon l'Ukarine, qui a immédiatement pointé "la Russie terroriste", les premières analyses de ces missiles ont permis de constater qu'il s'agissait d'engins "de fabrication russe". Les services de renseignements américains, cités par l’agence Associated Press, ont indiqué que "des analyses préliminaires pourraient suggérer que le missile ait été tiré par les forces ukrainiennes contre un tir russe visant une infrastructure électrique ukrainienne". La Russie dément être à l'origine du tir. Si celui-ci est d'origine ukrainienne, l'OTAN pourra considérer qu'il ne s'agit pas d'une escalade mais d'une forme d'accident, qui aura des conséquences mais sans exposer l'UE à une guerre immédiate.

"La Pologne peut compter sur le soutien de la France et notre disponibilité pour appuyer les enquêtes en cours", a indiqué Emmanuel Macron dans un tweet hier soir.

Suivez les dernières informations sur le missile polonais dans ce direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:44 - Le scénario d'une escalade militaire s'éloigne Ce mercredi, les Etats-Unis et l'Union européenne semblent indiquer par leurs réactions assez semblables que rien ne sera décidé sans avoir de certitudes sur l'origine du missile qui a touché la Pologne. Selon toutes vraisemblances, c'est bien la retenue qui va prédominer avant que des expertises poussées puissent donner de nouveaux éléments sur cette frappe qui a fait deux morts dans l'est de la Pologne. Une escalade militaire avec l'engagement de l'OTAN, pour défendre la Pologne, n'interviendra pas sur la base d'informations ne dégageant aucune certitude. La France a appelé à "la plus grande prudence" dans l'évaluation de l'origine du missile ; rappelons que Joe Biden, le président américain, a déclaré qu'il était "peu probable" qu'il ait été envoyé depuis la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle aussi appelé à la modération, indiquant que les représentants du G7 et de l'OTAN étaient prêts à aider la Pologne dans son enquête. 09:04 - La Chine réagit à la chute des missiles en Pologne Pour la Chine, qui a multiplié les gestes de rapprochement avec les Occidentaux ces derniers jours, une escalade du conflit aurait des conséquences graves. "Dans la situation actuelle, toutes les parties concernées doivent rester calmes et faire preuve de retenue afin d'éviter une escalade", a déclaré ce mercredi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point presse. Cet appel à la mesure permet à Beijin de rester sur sa ligne de non-condamnation de la Russie, tout en insistant sur la nécessité d'un retour rapide à la paix. 08:59 - Zelensky insiste ce mercredi et pointe encore la Russie Ce mercredi 16 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé en visioconférence devant les chefs de gouvernement réunis en G20 à Bali. "Il y a un Etat terroriste parmi vous. [...] Le missile qui a touché la Pologne "n'est rien d'autre qu'un message de la Russie adressé au sommet du G20", a-t-il réagi encore aujourd'hui. Le président ukrainien, malgré les informations américaines dont il a été informé, considère que ce missile a été envoyé par l'armée russe. Volodymyr Zelensky insiste pour que les membres du G20 condamne plus fermement la Russie et mettent en place des mesures de représailles bien plus importantes.

En savoir plus

La Russie se défend... sans être accusée

Très vite, tous les regards se sont tournés vers la Russie après l'annonce de l'explosion. Mais le ministère russe de la Défense a très vite réfuté les accusations des Occidentaux, évoquant "une provocation délibérée visant à aggraver la situation." "Aucune frappe n'a été effectuée contre des cibles près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne par des moyens de destruction russes" s'est défendu le ministère, dans un message publié sur Télégram, ajoutant que "l'épave publiée en poursuite par les médias polonais depuis les lieux du village de Przewoduv n'a rien à voir avec des armes russes." A ce stade, personne n'a affirmé que la Russie était à l'origine du tir, les soupçons ayant simplement été alimentés par le type du matériel découvert. "Il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence. Beaucoup de pays disposent du même type d'armements et donc identifier le type de missile n'est pas forcément identifier l'acteur qui l'a mis en œuvre", tempère l'Elysée dans un communiqué.

L'Ukraine en cause ?

Si les Russes nient tout tir dans cette zone géographique, leur défense est soutenue par… les Etats-Unis. Le tir n'aurait-il pas été initié par l'Ukraine ? C'est ce vers quoi penchent trois responsables américains, selon Associated Press, ce mercredi 16 novembre 2022. "Des évaluations préliminaires suggéraient que le missile avait été tiré par les forces ukrainiennes sur un missile russe entrant au milieu de la salve écrasante contre l'infrastructure électrique ukrainienne mardi", écrit l'agence de presse. De son côté, Joe Biden a indiqué qu'il était "improbable" que le missile ait été tiré depuis la Russie, sans que cela n'éclaire davantage sur le pays à l'initiative de la frappe.

A ce stade, si le soutien à la Pologne est unanime, la prudence est de mise dans les discours de tous les dirigeants. Aucune accusation formelle n'a été portée à l'encontre de la Russie ou de l'Ukraine. Une enquête est en cours en Pologne, appuyée par les Etats-Unis et les membres de l'OTAN. "Nous disons qu'il faut regarder les faits de façon très précise. C'est une affaire sur laquelle on ne peut pas se tromper. Dans ce contexte confus, la première chose est d'aller voir précisément ce qui s'est passé. On sait qu'un missile est tombé en Pologne, mais on ne spéculera pas sur l'origine du missile", indique au Monde une source à l'Elysée.