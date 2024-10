Élection américaine 2024 : dernier sondage et tendances... Des résultats favorables à Trump

USA. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans les derniers sondages sur l'élection présidentielle américaine. Les résultats dans les Swing States sont à l'avantage du républicain.

L'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 s'annonce comme l'une des plus incertaine de l'histoire. Les résultats des sondages sont extrêmement serrés : les intentions de vote à l'échelle nationale donnent un léger avantage à la candidate démocrate, Kamala Harris, mais compte tenu du mode de scrutin, cela ne signifie pas grand chose. Il faut bien comprendre que l'élection se gagne en remportant les votes des "grands électeurs", au moins 270 pour accéder à la Maison-Blanche. Et ils se remportent en gagnant le vote dans un Etat. C'est donc dans les Etats les plus indécis que se joue cette présidentielle 2024. Et Donald Trump a un léger avantage dans ces Etats, dits "swing states", faisant de lui le candidat ayant la meilleure dynamique.

Quels sont résultats des sondages entre Donald Trump et Kamala Harris ?

Le graphique ci-dessous compile les plus grands sondages nationaux, en intentions de vote, effectués sur les élections américaines. Kamala Harris avait un avantage certain au mois de septembre, qui a fondu depuis la deuxième moitié du mois d'octobre, selon les résultats des tout derniers sondages.

Puisque l'élection américaine se joue en réalité Etat par Etat, c'est donc les sondages identifiés à cette échelle qui sont pertinents pour avoir une vision sur les résultats probables de cette élection présidentielle américaine.

Les sondages varient facilement d'un jour sur l'autre. Voici ce que les sondages donnent dans chaque Etat à ce stade, avec la carte du site de référence "270 to win", qui donne les projections des votes démocrates et républicains, actualisée quotidiennement sur Linternaute.com :

Les Etats-Unis sont un pays très divisé politiquement, avec des Etats qui votent traditionnellement très majoritairement pour les démocrates, comme la Californie ou le Maryland ; et d'autres qui votent traditionnellement pour les républicains, comme le Montana ou les Etats du Midwest.

Dans une petite dizaine d'Etats, l'équilibre des forces est plus nuancé, les électeurs peuvent faire pencher leur territoire soit pour l'un soit pour l'autre des candidats. Ces "Swing States" sont donc les plus ciblés par les candidats à la présidentielle, car celui qui remporte l'élection dans les principaux remporte généralement l'élection. Pour l'heure, dans les 7 plus importants, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude, avec un avantage de plus en plus accentué pour le républicain.

Les résultats des sondages dans chaque Etat permettent d'identifier les Etats où chaque candidat est sûr de l'emporter et de considérer que l'issue du scrutin se jouera dans les 7 Etats suivants : Pennsylvanie, Arizona (11 grands électeurs), Nevada (6 grands électeurs), Wisconsin (10 grands électeurs), Michigan (10 grands électeurs), Caroline du Nord (16 grands électeurs) et Géorgie (16 grands électeurs). Si Kamala Harris parvient à s'assurer 44 grands électeurs, elle sera élue présidente. Donald Trump a besoin de 51 grands électeurs parmi ces 7 Etats pour remporter cette présidentielle. Voici les intentions de votes dans les plus importants Swing States, selon la compilation de Real Clear Politics, le 28 octobre 2024 :

Etats Donald Trump en % Kamala Harris en % Arizona (11 grands électeurs) 49.2 47.7 Nevada (6 grands électeurs) 47.8 47.1 Wisconsin (10 grands électeurs) 48.2 48.0 Michigan (10 grands électeurs) 47.9 47.7 Pennsylvanie (19 grands électeurs) 48.1 47.6 Caroline du Nord (16 grands électeurs) 48.6 47.8 Géorgie (16 grands électeurs) 49.2 46.9

Linternaute propose ci-dessous une infographie mesurant les chances de victoire des deux candidats aux élections américaines 2024. La probabilité de victoire est calculée sur un modèle reposant sur 25 000 simulations quotidiennes, effectuées par 270towin. Le résultat, qui n'est qu'un indicateur et non pas une prévision de victoire, s'appuie sur les sondages effectués dans l'ensemble des Etats américains et sur un calcul de pourcentage de victoires globales pour chaque Etat. Le modèle de 270towiun permet d'établir dans quelle mesure une victoire dans un État permet à un candidat de remporter l'élection finale. A titre d'exemple, une victoire en Pennsylvanie est nécessaire dans 90,3% des simulations qui font gagner un candidat. Cette estimation est effectuée dans tous les Etats du pays pour parvenir à une probabilité à l'échelle nationale.

Attention, le baromètre donne une tendance, mais montre surtout que l'élection est très incertaine. Si un candidat n'a que 40% de chances de remporter l'élection, il faut avoir en tête qu'il s'agit déjà d'une forte probabilité de victoire, même si elle est plus faible que celle estimée pour son adversaire.