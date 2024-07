Élection présidentielle américaine 2024 : les résultats des sondages, Trump devant Biden

L'élection présidentielle américaine de 2024 se jouera à nouveau entre Joe Biden et Donald Trump, sauf empêchement d'un des deux candidats. Les résultats des sondages donnent l'avantage au républicain.

Les contours du duel entre Joe Biden et Donald Trump dans l'élection présidentielle américaine de 2024 ont pris une tournure très particulière depuis la tentative d'assassinat visant le républicain et les doutes de plus en plus affirmés, au sein du parti démocrate, sur la capacité de l'actuel président à assurer sans défaillance un nouveau mandat de 4 ans.

Chez les démocrates, le choix est officiellement de soutenir le président sortant et candidat à sa succession, malgré son impopularité et les faiblesses cognitives qui se sont multipliées ces dernières semaines. Tandis que du côté des républicains Donald Trump s'est imposé sans aucune difficulté, à l'issue de primaires très courtes. L'attaque dont il a été victime le 13 juillet 2024 ne devrait pas changer la donne, au contraire : l'ancien président apparaît plus déterminé que jamais, auréolé de l'aura du martyr politique.

S'ils sont seuls en course, ou presque, dans leur famille politique respective, Donald Trump et Joe Biden ne vont pas vivre une campagne électorale facile. Le premier va devoir jongler entre les meetings et les procédures judiciaires encore en cours, tandis que le second va devoir convaincre très vite et une bonne fois pour toutes de sa bonne santé physique et mentale pour prétendre à la présidence à 82 ans.

Quels sont les résultats des sondages entre Donald Trump et Joe Biden ?

Le résultat de l'élection présidentielle américaine pourrait être aussi serré que celui du précédent scrutin présidentiel de 2020. Les dernières études recensées par le site spécialisé 270towin affichent des scores très proches entre Joe Biden en Donald Trump. A la mi-juillet, Donald Trump est crédité d'autour de 50% des intentions de vote des électeurs inscrits sur les listes électorales contre 48% pour Joe Biden, si l'on écarte les autres candidatures indépendantes.

Mais l'élection américaine se joue en réalité Etat par Etat, chacun d'entre eux donnant aux candidats un lot de voix par l'intermédiaire des grands électeurs à l'issue du vote. C'est donc les sondages identifiés à cette échelle qui sont pertinents pour avoir une vision sur les résultats probables de cette élection présidentielle américaine. Selon 270towin, c'est bien Donald Trump qui a l'avantage à ce stage, mais le scrutin s'annonce en réalité très serré et incertain à ce stade.

Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes le 5 novembre pour voter à l'élection présidentielle 2024 et choisir qui de Joe Biden ou Donald Trump retournera à la Maison Blanche. Pourtant les Américains n'éliront pas directement le président des Etats-Unis, à la place ils désigneront 538 grands électeurs répartis en fonction du nombre de représentants que compte chaque Etat au Congrès. Ce sont ces électeurs, également dotés d'une couleur politique – entre bleu pour les démocrates et rouge pour les républicains – qui éliront ensuite le Président et son vice-président le 17 décembre. L'investiture officielle du chef de l'Etat aura lieu le 20 janvier 2025.

Trump, un candidat éligible à la présidentielle malgré les procès ?

Le camp républicain sera représenté par Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024. Le millionnaire a découragé ou eu raison de la dizaine de candidats à s'être lancés dans la course avant ou durant les primaires. Il faut dire que l'ancien locataire de la Maison Blanche jouit d'une impressionnante popularité auprès des électeurs conservateurs. Et ses soutiens ne sont jamais affaiblis par ses déboires judiciaires, ni même ses condamnations. Donal Trump a déjà été condamné à deux reprises depuis janvier 2024 pour diffamation et fraude financière.

Le candidat à l'élection présidentielle a également été condamné en avril, au pénal, pour la falsification des comptes de campagne visant à dissimuler un pot-de-vin versé à l'actrice pornographique Stormy Daniels, courant août, un autre procès l'attend pour la fraude aux grands électeurs en Géorgie lors de la campagne de 2020. Le jugement le plus attendu, sur l'implication de Donald Trump dans l'assaut du Capitol en janvier 2021, devait débuter le 4 mars, mais a été reporté à une date ultérieure.

Ce dernier procès est le seul qui représente un véritable risque pour la candidature de Donald Trump. Aux Etats-Unis, aucune condamnation ou peine de prison ne représente un caractère d'inéligibilité aux Etats-Unis, seul le fait d'avoir "pris part à une insurrection ou à une rébellion" contre le pays et ses institutions empêchent à un individu d'être élu aux hautes fonctions de l'Etat. Les chefs d'accusation de "complot contre l'Etat" et "d'appel à l'insurrection" étant retenus dans le procès sur l'affaire du Capitole, le procès pourrait reconnaître l'inéligibilité de Donald Trump. Mais dans les faits les chances que cela arrive sont (très) minces.

L'éligibilité de Donald Trump a été menacée pour les primaires de trois Etats – le Colorado, le Maine et l'Illinois –, mais ces jugements ont été cassés par la Cour Suprême des Etats-Unis le 4 mars. Un choix soutenu par les juges conservateurs comme progressistes qui estiment que des décisions d'Etats fédérés ne peuvent pas influer une élection fédérale commune à tous les Etats américains.

Biden, trop vieux mais seul candidat pour les démocrates ?

Pas de souci judiciaire dans le camp démocrate, mais de vives inquiétudes sur la santé du président sortant et candidat à sa réélection. A 81 ans, Joe Biden a déjà montré des signes de faiblesses, dont certains ont posé question sa lucidité. En février 2024, un rapport pointant la "mauvaise mémoire" de l'homme "âgé" alimentait les craintes sur la santé du chef d'Etat. Lequel avait assuré, mais ruiné sa défense avec un énième lapsus confondant les présidents égyptien et mexicain. Avant cela il avait confondu Macron avec Mitterrand ou encore la guerre en Ukraine avec celle en Irak.

Les craintes sur la santé et l'âge avancé de Joe Biden gagnent les électeurs depuis son débat catastrophique du 27 juin, dans lequel il est apparu dépassé et incapable de suivre le fil de sa pensée. Un sondage publié par le New-York Times au printemps montrait avant cet épisode que 73% des Américains qui votent jugent le candidat trop vieux pour "diriger efficacement le pays", dont 55% qui avaient soutenu l'homme en 2020. Les inquiétudes se font aussi entendre dans le rang du parti politique, mais il parait difficile de remplacer Joe Biden si celui-ci ne renonce pas lui-même à sa candidature. Or, le président ne semble pas envisager son retrait.

D'autant que s'imposer comme alternative à Joe Biden serait risqué, surtout en cas de victoire de Donal Trump. "Si vous vous levez pour défier le président en exercice et que vous échouez, facilitant l'élection de Donald Trump, vous détruisez votre carrière politique", expliquait William Galston, expert de la Brookings Institution et éditorialiste dans le Wall Street Journal. Le parti doit quand même avoir dans ses tiroirs un plan de secours dans l'hypothèse d'un abandon volontaire ou forcé par des problèmes de santé ou, dans le pire des cas, le décès de Joe Biden durant la campagne. Il reviendrait alors aux délégués républicains élus durant les primaires de choisir un nouveau candidat. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom ou la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer sont régulièrement évoqués comme des alternatives, mais ne parviennent pas à s'imposer.

Qui sont les autres candidats à l'élection présidentielle américaine 2024 ?

En dehors des candidats des deux grands partis américains, deux hommes se sont lancés dans la course à la présidentielle. Robert Francis Kennedy Jr, neveu de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, se présente en tant que candidat indépendant. Il avait d'abord envisagé de participer aux primaires du parti démocrate, mais a annoncé renoncé à cette première sélection en octobre 2023. Cet avocat spécialisé dans le droit de l'environnement a déjà affiché son soutien politique à de précédents candidats démocrates comme Hilary Clinton. Il est aussi connu pour être un fervent militant anti-vaccination.