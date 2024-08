Kamala Harris : les 6 atouts de la candidate démocrate pour gagner la présidentielle

Kamala Harris va être officiellement investie en tant que candidate démocrate à la présidentielle américaine lors de la convention de Chicago qui se termine le 22 août. Le parti est uni derrière elle, mais la vice-présidente peut-elle gagner face à Donald Trump ?

"Quand nous nous battons, nous gagnons !" Kamala Harris a reçu une nouvelle vague de soutien à l'ouverture de la convention démocrate de Chicago le lundi 19 août. La vice-présidente, qui doit être officiellement investie en tant que candidate du parti à la présidentielle américaine à l'issue du rassemblement le jeudi 22 août, ne devait pas prendre la parole avant la fin de la convention, mais elle était bien présente au United Center de Chicago. La politique s'est dite "éternellement reconnaissante" envers Joe Biden qui lui a formellement passé le flambeau lors d'un discours ovationné et semblant annoncer une fin de carrière politique. Le président américain est allé jusqu'à présenter son retrait de l'élection au profit de Kamala Harris comme la "meilleure décision de sa carrière".

Kamala Harris redonne des couleurs au parti démocrate depuis qu'elle apparaît comme la nouvelle candidate à la présidentielle face à Donald Trump, le choix de son nom s'est imposé dans les heures qui ont suivi le retrait de Joe Biden. Hilary Clinton, Barack Obama et la plupart des poids lourds démocrates s'unissent derrière sa candidature. Et le parti politique reconsidère ses chances de remporter la course à la Maison Blanche face à la dynamique de la vice-présidente dans les sondages et plus largement au regard de son début de campagne. Mais Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, doivent tenir la distance jusqu'au scrutin du 5 novembre 2024. L'ancienne procureure générale de Californie parviendra-t-elle à transformer l'essai et à conserver la sympathie des électeurs après l'excitation des débuts ? Elle a déjà plusieurs arguments en sa faveur.

1. Les sondages lui sont favorables

La candidature de Kamala Harris en remplacement de celle de Joe Biden a eu un effet flagrant sur les résultats des sondages. Alors que le président américain était en retard sur son rival Donald Trump, la vice-présidente s'est imposée en tête dans les intentions de vote dans les dernières études publiées depuis fin juillet. Kamala Harris est une nouvelle fois en tête face au candidat républicain dans l'étude d'Ipsos pour le Washington Post et ABC News publié le 18 août : 49 contre 45% pour la part d'électeurs inscrits pour voter.

Si cet indicateur national est parlant, ce sont surtout les résultats des sondages par Etat qui concentrent l'attention des politiques : chaque Etat remporté par un candidat est la garantie du soutien d'un certain nombre de voix sur les plus de 500 grands électeurs qui votent en définitive pour élire le président américain. Parmi les 50 Etats américains, certains sont acquis à un parti politique ou à un autre, mais d'autres basculent de la droite à la gauche selon les scrutins. Ce sont ces derniers, les "swing states", qui doivent être remportés pour s'assurer l'accès à la Maison Blanche et Kamala Harris apparaît en tête de plusieurs d'entre eux dans les derniers sondages : le Michigan, le Wisconsin, mais aussi l'Arizona et la Pennsylvanie avec cependant une courte avance sur Donald Trump qui garde l'avantage en Géorgie, dans le Nevada et en Caroline du Nord. Ces tendances ont encore le temps d'évoluer, mais Kamala Harris doit rester en tête dans ces Etats si elle veut pouvoir s'installer à la Maison Blanche.

2. Son profil est plus populaire auprès de certains électorats

Le parcours personnel de Kamala Harris impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement, elle l'Afro-américaine issue d'un milieu universitaire devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017. En tant que femme, Kamala Harris est susceptible d'obtenir un meilleur score que Joe Biden, mais surtout que Donald Trump, auprès des électrices américaines. Les démocrates enregistrent historiquement de bons scores sur cet électorat et espèrent capitaliser davantage sur ces votes avec leur nouvelle candidate.

La vice-présidente est une femme noire et métissée et ce profil est à même de convaincre l'électorat afro-américain de soutenir la candidate démocrate. Les Afro-américains et d'autres communautés minoritaires soutiennent majoritairement le camp démocrate et Kamala Harris peut renforcer ce soutien, là où Joe Biden perdait du terrain. Kamala Harris fait d'ailleurs mieux que Joe Biden dans toutes les catégories de votants selon les instituts de sondages, dont les Afro-américains, les Latino-américains, les WASP (white anglo-saxon protestants). Reste que la candidate doit encore travailler à convaincre les électeurs hispaniques plus marqués à droite.

3. Son colistier, Tim Walz

Si Kamala Harris est une pure démocrate de Californie qui convainc dans les Etats historiquement démocrates, elle peut avoir plus de difficultés à convaincre dans les Etats du Midwest qui penchent du côté républicain ou balancent d'un camp à l'autre selon les scrutins. Pour séduire cet électorat, c'est son colistier Tim Walz qui pourrait être un bon atout. Gouverneur du Minnesota, le politique à la côte dans le Midwest au point qu'il a été nommé à la place de Josh Shapiro, autre démocrate populaire dans cette région des Etats-Unis. Le candidat à la vice-présidence permet aussi de faire l'équilibre et de rassurer l'électorat masculin en tant qu'homme blanc aux côtés d'une candidate féminine et noire.

4. Son programme présidentiel

L'issue de l'élection présidentielle américaine reposera aussi, en partie, sur les programmes des candidats. Sur ce point, Kamala Harris insiste sur sa différence avec Donald Trump en ayant fait du droit à l'avortement une de ses priorités dès le début de sa campagne, face à un camp républicain à l'origine du durcissement de l'accès à l'IVG dans plusieurs Etats. La vice-présidente a également investi le sujet de l'environnement pour se démarquer de son rival qui a rompu avec les accords de Paris lors de son premier mandat.

Les mesures économiques pourraient aussi être cruciales et Kamala Harris a déjà esquissé son programme concernant ce volet le vendredi 16 août lors d'un déplacement en Caroline du Nord : elle a dit vouloir œuvrer "pour rendre de l'argent aux familles des classes moyennes et populaires" quand Donald Trump "se bat pour les milliardaires et les grandes entreprises". La candidate démocrate promet de défendre le pouvoir d'achat, de créer de nouveaux logements et de proposer des aides financières pour un premier achat immobilier ou un crédit d'impôt à la naissance. Un discours qui s'adresse aux classes moyennes et populaires qu'elle doit convaincre, surtout les électeurs indécis. Ces mesures économiques pourraient peut-être faire basculer certains électeurs républicains modérés dans son camp. La vice-présidente a aussi un coup à jouer sur la lutte contre la criminalité, un sujet cher à la classe moyenne républicaine. Celle qui s'est déjà montrée ferme sur ces sujets en tant que procureure de Californie, sa politique lui avait même valu d'être jugée trop dure par certains camarades démocrates. Cela pourrait cette fois lui valoir des soutiens supplémentaires. Elle devrait toutefois jouer les équilibristes sur l'immigration, sujets des plus clivants entre la gauche et la droite.

5. Son casier judiciaire vide

Face à Donald Trump, Kamala Harris organise le duel entre la procureure et le criminel : elle a été un des visages de la justice à San Francisco et en Californie, tandis que Donald Trump est le seul ancien président et candidat à la Maison Blanche jugé coupable dans une affaire pénale, et pour 34 chefs d'accusation. A noter que d'autres procès attendent Donald Trump. La vice-présidente démocrate a dès le début fait ce parallèle entre elle et son rival, rappelant aussi l'assaut du Capitol après la défaite du républicain à la présidentielle 2020. "Donald Trump a ouvertement promis que, réélu, il serait dictateur dès le premier jour, qu'il instrumentaliserait la Justice contre ses ennemis politiques (…) et même qu'il, je le cite, "abrogerait la Constitution'" a-t-elle lancé lors d'un meeting dans le Wisconsin début août.

6. Son âge

Ce sont les inquiétudes sur son état de santé et son âge qui ont poussé Joe Biden à se retirer au profit de Kamala Harris. Du haut de ses 59 ans, la vice-présidente est de fait la plus jeune candidate à la présidentielle américaine face à Donald Trump, âgé de 78 ans. Avec 20 ans de moins, la démocrate peut retourner les arguments utilisés par le milliardaire à l'égard de Joe Biden contre lui. Selon quelques sondages, le désistement de Biden aurait suscité une introspection chez certains électeurs républicains : 27 % estiment que Trump devrait être remplacé comme candidat républicain, un chiffre en hausse.

La contre-attaque de Donald Trump face à Kamala Harris

Si Kamala Harris a plus de chances de l'emporter que Joe Biden, face à Donald Trump, une victoire à l'élection présidentielle américaine est loin d'être garantie. Son avance dans les sondages est encore rattrapable, surtout dans les deux mois qui la séparent du scrutin. Donald Trump, espérant reprendre l'avantage, a déjà sorti l'artillerie lourde pour discréditer sa nouvelle rivale qui rend la bataille plus compliquée. Le républicain s'attaque au bilan de la vice-présidente sur le sujet de l'immigration, dont elle était en charge, et surtout sur son bilan en tant que procureure de Californie sur lequel il la juge laxiste. L'objectif est clair : garder le moindre vote républicain et décourager les indécis à choisir la candidate démocrate.

Donald Trump n'a pas non plus de scrupule à étriller sa rivale sur des arguments très subjectifs. Il l'a déjà affublée d'un surnom peu flatteur, "Laughing Kamala", pour rallier ses éclats de rire considérés comme peu gage de sérieux. En plus de ses arguments, le candidat républicain n'hésite pas à diffuser de fausses informations via des images générées par l'intelligence artificielle pour discréditer Kamala Harris et Tim Walz. La bataille fait déjà rage.