Guerre en Ukraine : que sait-on de l'"attaque massive" de la Russie et de l'implication de la Pologne

Plusieurs missiles ont frappé l'Ukraine tôt ce lundi matin. Des villes de l'ouest du pays, proches de la frontière avec la Pologne, ont été touchées. L'armée polonaise a fait décoller ses avions de chasse en réaction à ces attaques.

C'est une série de frappes violentes qui s'est abattue sur l'ensemble de l'Ukraine très tôt dimanche 17 novembre. Il s'agit de "l'une des plus grandes" attaques aériennes lancées par la Russie, a estimé le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha. La capitale Kiev a été touchée, ainsi que la ville de Zaporijjia, au sud-est du pays, le port d'Odessa sur la mer Noire, et Mykolaïv dans le sud. Des alertes aériennes ont été données à la population dont une grande partie dormait probablement à l'heure des attaques, avant six heures du matin. Ces frappes interviennent deux jours après que le chancelier allemand Olaf Scholz a échangé au téléphone avec Vladimir Poutine pour la première fois depuis deux ans.

L'opérateur énergétique ukrainien, DTEK, a annoncé sur Telegram des "coupures de courant d'urgence" dans les régions de Kiev, Donetsk et Dnipropetrovsk. Le ministre ukrainien de l'Énergie, German Galushchenko, a dénoncé une "attaque massive" contre le système électrique du pays. Ces coupures de courant interviennent alors que l'Ukraine va traverser son troisième hiver en guerre.

En tout, ce sont 120 missiles et 90 drones qui auraient été envoyés par la Russie, comme l'a dénoncé Volodymyr Zelensky sur Telegram. Il parle d'une attaque "terroriste" de la Russie sur le territoire ukrainien. Selon le dernier bilan en fin de matinée dimanche, huit personnes auraient perdu la vie dans ces attaques, dont deux femmes et deux cheminots. Six personnes ont aussi été blessées, dont deux enfants. Les dégâts matériels sont également à déplorer, que ce soit sur les infrastructures, des maisons, des immeubles et des voitures.

De son côté, la Russie a dénoncé des frappes dans la région de Belgorod. Plusieurs drones auraient été lancés par Kiev, mais la plupart auraient été abattus.

L'implication de la Pologne

Les frappes de la Russie ont touché des zones particulièrement proches de la frontière avec la Pologne. Les régions de Zhytomyr et de Lviv ont été touchées, ce qui a inquiété le pays membre de l'OTAN. Le centre polonais de commandement militaire a fait part, à 6h05, du décollage d'avions de chasse. "Les mesures prises visent à assurer la sécurité dans les zones limitrophes des zones menacées", assure l'armée. Cette manœuvre ne semble avoir été que préventive, la Pologne ayant rappelé ses avions en fin de matinée. "Grâce à la fin des frappes russes contre des cibles en Ukraine, les opérations de l'aviation militaire dans l'espace aérien polonais ont pris fin et les forces et ressources déployées ont repris leurs activités opérationnelles normales", annonce sur X le commandement de l'armée polonaise.