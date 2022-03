Marine Le Pen : résultats des sondages, programme... Une présence assurée au 2e tour ?

Des histoires de gros sous qui dépassent (voire désintéressent) la plupart des électeurs, plutôt focalisés sur leur propre portefeuille. Et c’est là que Marine Le Pen a tenté de faire la différence, voulant s’afficher comme la candidate du pouvoir d’achat, promettant de "rendre 150 à 200 euros par mois" à chaque ménage. Avec la baisse de la TVA, donc, mais sans promettre de hausse du Smic mais en proposant une augmentation des bas salaires par le gel des cotisations. Si la candidate du RN creuse aussi l’écart, c’est quelle tire profit des atermoiements de ses principaux rivaux au sujet de Vladimir Poutine et bénéficie de la radicalité d’Eric Zemmour qui rebute certains sympathisants de l’extrême-droite, ces derniers semblant, selon les dernières enquêtes sur les intentions de vote, privilégier la fille de Jean-Marie Le Pen qui, il y a 20 ans, avait provoqué une déflagration politique en se hissant au second tour. Deux décennies plus tard, l’heure est à la normalisation.

Cinq ans après son échec à plate couture, Marine Le Pen veut apparaître plus crédible et solide dans le costume présidentiel. Ses positions ont changé, sur certains points elle s’est lissée -perdant au passage une partie de son électorat ayant rejoint Eric Zemmour-, mais surtout, elle veut afficher de la crédibilité. Son programme, dit-elle, n’amputerait pas d’un centime de plus les caisses de l’État selon ses dires : 68,4 milliards de dépenses pour autant de recettes. Selon ses calculs, ses mesures pour réduire l’immigration, lutter contre la fraude ou encore les défenses des fonctionnaires doit permettre de financer les futures recettes manquantes liées aux baisses de la TVA de 20 à 5,5 % sur l’énergie, des cotisations et contributions des sociétés ou encore la hausse du coût de la retraite. Mais selon la fondation iFRAP, cité par Le Figaro Magazine, le programme de Marine Le Pen coûterait, sur le quinquennat, 28,8 milliards d’euros.

Chronique de campagne du 24 mars. 16h24. "Sans lui, avec Marine". Si la nouvelle campagne de communication des équipes de Marine Le Pen se projette déjà au-delà du second tour, c’est plutôt le scénario d'un "avec lui, avec Marine" qui se profile le 24 avril. Si pendant de nombreuses semaines, la candidate du Rassemblement national n’était pas certaine de défier un immuable Emmanuel Macron trustant la première place de tous les sondages, la députée du Pas-de-Calais semble être promise à un remake de son duel de 2017. Désormais donnée autour de 20 % d’intentions de vote, Marine Le Pen a creusé l’écart avec ses principaux concurrents qu’étaient Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Dans le rétro, tout de même, le coup d’accélérateur donné par Jean-Luc Mélenchon (15%) n’est pas à prendre à la légère.

La candidature d'Éric Zemmour n'apparaît plus comme la seule véritable menace pour la leader de la droite nationaliste. En effet, si Éric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite (des sondages l'ont même placé au second tour), le profil de Valérie Pécresse semble également séduire certains électeurs frontistes. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste donc à contenir la dynamique autour d'Éric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration, mais aussi l'entrée en campagne de Valérie Pécresse.

Chronique de campagne du 23 mars. 16h50. Le dernier sondage , réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 23 mars, crédite Marine Le Pen de 19,5% des intentions de vote. Un score qui la qualifierait pour le second tour face à Emmanuel Macron. Elle serait toutefois battue par le président-candidat (43%).

Marine Le Pen prête pour un nouveau duel face à Emmanuel Macron

Chronique de campagne du 23 mars 2022. 14h48. Le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017 est un souvenir amer pour Marine Le Pen. Hier soir sur le plateau de l'émission de BFMTV, La France dans les yeux, la patronne du Rassemblement national a reconnu s'être "trompée de stratégie" à l'époque et affirme être prête à un nouveau face-à-face avec le président sortant après cinq années de travail de terrain. En direct d'Hénin-Beaumont, son fief du Pas-de-Calais, Marine Le Pen s'est soumise aux questions d'une vingtaine de Français et a du prouver qu'elle avait les épaules et les mesures pour accéder à la présidence française, notamment dans ce contexte de crise géopolitique internationale. L'Ukraine a été l'un des premiers sujets abordés, plus précisément les rapports de la candidate avec le chef d'Etat russe, Vladimir Poutine. Taxée d'être proche du maître du Kremlin, Marine Le Pen a voulu lever toutes les ambiguïtés et a affirmé n'avoir rencontré l'homme qu'une seule fois en 2017 sans l'avoir pour autant "adoubé". Elle dément tous liens personnels ou économiques avec Moscou et jure de ne traiter avec lui que dans "l'intérêt de la France". Elle refuse catégoriquement de qualifier Vladimir Poutine de "dictateur" ou de "criminel de guerre", des termes qui ne seraient que contre-productifs à la poursuite des négociations.

Durant les échanges, la candidate s'est abstenue de tirer à boulet rouge sur ses adversaires à l'élection présidentielle et n'a fait référence a aucun d'entre eux, à une exception près : Eric Zemmour. Sans nommer le polémiste la candidate a fait valoir son programme par rapport à celui de son adversaire trop concentré sur l'immigration et la sécurité, d'ailleurs elle poursuit son opération de dédiabolisation du RN en rejetant la proposition du candidat de Reconquête sur le "ministère de la remigration" qu'elle juge "totalement antirépublicaine". Elle précise que l'idée est celle d'un ancien du FN, Jean-Yves Le Gallou, ayant rejoint Eric Zemmour parce que comme d'autres "il ne voulait parler que d’immigration et d’insécurité". Elle prétend d'ailleurs que les défections auxquelles elle a fait face ne sont que partie remise car les soutiens ayant quitté le navire RN reprochaient à Marine Le Pen "de parler de social, de pouvoir d’achat".

Sur le sujet du pouvoir d'achat, la candidate assume de ne pas vouloir augmenter le smic car selon elle "les petites entreprises ne pourraient pas suivre" mais elle promet de baisser la TVA au seuil minimal de 5,5% et surtout de "rendre 150 à 200 euros par mois en moyenne aux ménages”. Un ensemble de mesure dont le coût est chiffré à 12 milliards d'euros. Côté social, on peut retenir du passage de Marine Le Pen dans La France dans les yeux qu'elle ne souhaite pas autoriser l'euthanasie estimant que c'est une ligne "à ne pas franchir" et qu'elle s'oppose aussi à la légalisation du cannabis même si elle se dit favorable au recours au cannabis thérapeutique. Bien qu'elle essaye de mettre l'accent sur ces volets de son programme, son projet concernant l'immigration et la sécurité est revenu sur la table : elle promet d'avoir "une poigne de fer" en la matière et s'attarde sur la naturalisation notamment le durcissement des conditions de la naturalisation. "La nationalité française s’hérite ou se mérite", a-t-elle lancé.